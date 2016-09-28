– September 28, 2016

المساجد تتشح بالسواد إيذانا ببدء شعائر عاشوراء

محافظ ذي قار يستنفر الجهود لخدمة الزائرين

الناصرية ـ باسم الركابي

بغداد ـ شيماء عادل

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري استنفار جهود جميع الدوائر الخدمية استعدادا لاحياء شعائر شهر محرم الحرام وتقديم الخدمات اللازمة لمواكب العزاء بالشكل الذي يتناسب وقدسية المناسبة.وقال الناصري خلال ترؤسه اجتماعا موسعا مع هيئة المواكب الحسينية بحضور رئيس لجنة الشعائر الدينية في مجلس المحافظة اجيال كريم ونائب المحافظ الثاني محمد الصويلي وعدد من مدراء الدوائر الخدمية امس ان (جميع الدوائر الخدمية ستؤمن احتياجات القائمين على خدمة المواكب الحسينية والعمل على تنظيم اليات العمل من اجل ضمان انسيابية اداء شعائر العزاء بالشكل المطلوب ومناقشة الاجراءات الخاصة بحفظ الأمن خلال العشرة الاولى من محرم وزيارة الاربعين حيث تستقبل المحافظة الالاف من زوار محافظتي البصرة وميسان).واشار الناصري وفقا لبيان تلقته (الزمان) امس الى ان (دوائر الكهرباء والماء والمجاري والصحة والدوائر الاخرى الساندة لها وضعت خطتها الخدمية الخاصة بهذه المناسبة بالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية طوال ايام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام بما يتناسب وعظمة المصاب الجلل في واقعة كربلاء).ملفتا الى ان (المحافظة ستعمل بشكل مستمر على متابعة جهود الدوائر الخدمية خلال مدة مراسيم عاشوراء لضمان اداء مراسيم الشعائر الحسينية بأحسن صورة في الوقت الذي اتشحت الجوامع والحسينيات والساحات والشوارع وواجهات البيوت والدوائر بالسواد فضلا عن الاستعدادات الواسعة من قبل الموطنين لاقامة المناسبات الدينية والحسينية).ونفذت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية جولة ميدانية لمحافظات بابل وكربلاء والنجف للاطلاع على سير العمل فيها.وقال بيان للشركة تلقته (الزمان) امس ان (مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي اجرى جولة ميدانية مع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع معتصم اكرم للمحافظات من اجل الاطلاع على سير العمل ومتابعة أهم التدابير التي إتخذتها فروع الشركة هناك بتوفير المنتجات النفطية في شهر محرم الحرام) واوضح البيان ان (الجولة شملت اجراء لقاءات مع محافظ كربلاء ورئيس مجلس محافظة النجف لغرض التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول الشاحنات الحوضية المحملة بالمنتجات النفطية الى داخل المحافظات قبل و إثناء زيارة عاشوراء).ونقل البيان عن الموسوي تاكيده (ضرورة تكاتف الجهود بين فروع الشركة في المحافظات المعنية بمراسيم زيارة عاشوراء من خلال تشكيل غرفة عمليات و التواصل بشكل مستمر بينهم من أجل تذليل الصعوبات إن وجدت و ذلك حرصاً على خدمة الزائرين).