– September 28, 2016

الحشد لـ (الزمان): نطالب بتسليح ثقيل لإستعادة الموصل

خلل بحزام ناسف يفجّر تجمعاً لإنتحاريي داعش

بغداد – محمد الصالحي

توقعت قوات الحشد الشعبي ان تكون معركة تطهير قضاءالحويجة التابع لمحافظة كركوك اكبر من عمليات تحرير قضاء الشرقاط في صلاح الدين بسبب هروب معظم عناصر داعش من الشرقاط الى الحويجة وتحصنهم هناك.

وطالبت الجهات المعنية بزيادة تسليح الوية الحشد بالعربات المصفحة والاسلحة تمهيدا لخوض المعارك الاخيرة ضد داعش في الموصل.وقال القيادي في الحشد الناطق العسكري باسم عصائب اهل الحق جواد الطليباوي لـ (الزمان) امس ان (القوات الامنية بمختلف صنوفها قادرة على دحر داعش في المناطق المتبقية كما حصل في الفلوجة والشرقاط وديالى لكنها بحاجة الى تسليح ولاسيما الوية الحشد).واضاف ان (قوات الحشد تحتاج الى عجلات مصفحة ودبابات واسلحة متوسطة وثقيلة لخوض معارك الحويجة والموصل لزيادة فاعلية القوات التي اسهمت في تحرير معظم الاراضي الخاضعة لاحتلال داعش).وتابع ان (معارك الحويجة تختلف من حيث النوعية عن معارك الشرقاط بسبب هروب معظم عناصر داعش الى الحويجة ولذلك نحتاج الى خطط محكمة واكثر فاعلية للانقضاض على داعش والاعلان عن تحرير القضاء باسرع وقت).وقال قائممقام القضاء سبهان الجبوري في تصريح امس ان (قيادات الحشد عقدت المؤتمر التأسيسي للهيئة السياسية المشرفة على حشد جنوب غرب كركوك برعاية مكتب صلاح الدين للتوجيه العقائدي بمقر الاسناد بمدينة تكريت بحضور جمع من رؤساء ووجهاء العشائر والمسؤولين الاداريين في قضاء الحويجة).واضاف ان (المؤتمرين طالبوا المرجعية الدينية العليا والحكومة المركزية بضرورة الاسراع في تحرير مناطقهم من دنس داعش وانهاء معاناة اهالي مناطق جنوب غرب كركوك).مشيرا الى انهم (وجهوا نداء لأغاثة سكان الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد الى مكاتب الامم المتحدة والوكالات والمنظمات الدولية المانحة ومنظمات المجتمع المدني في العراق لأخذ دورها الحقيقي قبل واثناء وبعد عمليات التحرير).ودعا الجبوري كل الخيرين من مناطق جنوب غرب كركوك الى (الأنضمام للهيئة وكذلك جميع الفصائل الحاملة للسلاح من حشد المنطقة المرتبطة بالحكومة المركزية والموجودة ضمن هذه المناطق بالتعاون والتلاحم والتنسيق من اجل حفظ وحدة المنطقة وسرعة القضاء على داعش).وقال بيان لمنظمة بدر محور الشمال إن (امينها العام هادي العامري ناقش مع قيادات اللواء 16 قوة التركمان المنضوية في الحشد في مقر قيادة محور ديالى الاستعدادات الخاصة بعملية تحرير الحويجة من سيطرة إرهابيي داعش ووضع الخطط اللازمة لنجاح العملية).وذكر أن (الاجتماع الذي حضره مسؤول منظمة بدر محور الشمال محمد مهدي البياتي استمع خلاله العامري إلى أوضاع عناصر اللواء وبقية أبطال الحشد الموجودين في أطراف كركوك وبعض المعوقات التي تعوق عملهم). وقال مصدر امس ان (تفجيرا انتحاريا وقع وسط تجمع كبير لعناصر تنظيم داعش في قرية المحاوس التابعة للحويجة).مبينا ان (حصلية التفجير بلغت مقتل 16 من التنظيم بينهم قيادات مهمة واصابة 17 اخرين غالبيتهم انتحاريون).وأوضح المصدر أن (مجموعة من الانتحاريين الذين كانوا حاضرين للتجمع كانوا يرتدون احزمة ناسفة بعد خلل اصاب احد الاحزمة وانفجر وسط تجمع عناصر التنظيم). وتابع أن (التجمع كان يهدف التخطيط للهجوم على مواقع القوات الامنية في جبال حمرين ومنطقة الزوية وعجيل النفطية التابعة لمحافظة صلاح الدين).ملفتا الى ان (التنظيم يعيش حالة من الخوف والقلق مع اقتراب القوات الامنية من تحرير قضاء الحويجة).وفي الانبار شرعت القوات الأمنية بالتوغل في المنطقة الأولى من جزيرة الدولاب قرب الرمادي.وقال آمر مدفعية الفرقة السابعة العميد كفاح محمد في تصريح امس ان (القوات الأمنية بدأت تتوغل في المنطقة الأولى من جزيرة الدولاب وقتلت عددا من عناصر داعش).واضاف ان (مقاومة التنظيم ضعيفة للغاية مع تقدم واندفاع القوات الامنية في تلك المناطق).فيما قال آمر حركات عمليات الجزيرة العميد الركن احمد كليب في تصريح ان (العملية انطلقت بمشاركة الفرقة السابعة والطيران لتطهير أربع مناطق ضمن جزيرة الدولاب).وذكر قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في تصريح امس ان ( قطعات الجيش بالفرقة العاشرة وبمساندة مقاتلي العشائر تقدموا بعملية تحرير جزيرة الرمادي كما تمكن طيران القوة الجوية من تدمير أربعة مقرات للتنظيم وقتل عدد من الإرهابيين فيها).وفي الموصل قال الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان امس أن (اللجنة الخاصة بإغاثة النازحين من مدينة الموصل أثناء بدء العمليات العسكرية لتحرير المدينة من داعش عقدت اجتماعا لوضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على أرواح المواطنين ونقلهم إلى مناطق آمنة خلال المعارك ).وأضاف ان ( هذا الاجتماع شارك فيه مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ووكيل وزارة الداخلية الأقدم عقيل الخزعلي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله ووزراء التجارة والصحة والهجرة والمهجرين وممثلة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وقوات التحالف وهيئة الركن لقيادة العمليات المشتركة). وتابع إن ( المجتمعين ناقشوا التهيؤ لعملية استقبال النازحين والعمليات العسكرية التي ستنطلق لتحرير الموصل وبحثوا السبل الكفيلة باستقبال النازحين وأماكن إيوائهم وتقديم الدعم الطبي والإنساني من الجهات المختصة سواء توفير الخيم أم المواد الطبية فضلا عن قيام وزارة النقل بتهيئة عجلات لنقل النازحين إلى مناطق الإيواء وكذلك التنسيق مع وزارة النفط لتهيئة الوقود والمواد اللازمة بالتزامن مع بدء فصل الشتاء).مشيرا الى أن (وزارة التجارة ستقوم بتهيئة متطلبات المواطنين الإنسانية المتمثلة بالمواد الغذائية ).وأكد رسول أن ( قيادة العمليات المشتركة تبذل جهودا جبارة من أجل التهيؤ لمعركة الموصل من جميع النواحي العسكرية المتمثلة بالتحضيرات للمعركة واستكمال الخطط وكذلك الأمور الإنسانية).

قال مسؤول محور الخازر في قوات البيشمركة عارف طيفور في تصريح امس ان (البيشمركة جاهزة للمشاركة في العملية وننتظر استعداد الجيش لأن العملية ستتم بالتعاون بين الجيش والبيشمركة وقوات التحالف الدولي).مضيفا أن (البيشمركة تبعد 28 كيلو مترا فقط عن مركز مدينة الموصل).

ملفتا الى (وجود معلومات تشير الى احتمالية لجوء داعش الى استخدام الاسلحة الكيمياوية وعلى الرغم من ذلك فالبيشمركة لا تكترث بذلك لكن كإجراء احتياطي تم توزيع الاقنعة الواقية من الاسلحة الكيمياوية بين جميع الوحدات).