– September 28, 2016

تباين إستطلاعات الرأي بشأن نتائج المناظرة الأولى

ترامب يتوعّد كلينتون بهجوم حاد في الجولة الثانية

واشنطن – مرسي ابو طوق

تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية دونالد ترامب بأن يهاجم منافسته مرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بحدة أكبر في المناظرة المقبلة المقرر عقدها وسيتواجه المرشحان في مناظرة ثانية في التاسع من تشرين الأول المقبل، مشيراً الى إنه ضبط نفسه في المناضرة الاولى بينهما لأنه لم يكن يريد أن يؤذي مشاعر الآخرين.واتهم ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية مدير المناظرة لستر هولت بالتشدد معه أكثر من كلنتون.وتضاربت استطلاعات الرأي الأولية بشأن أي من المرشحين تفوق على الآخر، ولكن الاستطلاعات الأكثر رصانة ستظهر نتائجها في الأيام المقبلة.وبحسب ترامب فإن (مدير المناظرة تحاشى الحديث عن فضائح هيلاري، فلم يسألها عن البريد الالكتروني، ولا عن صفقة بن غازي، لم يسألها الكثير من الأمور التي كان ينبغي أن يسألها عنها)، مضيفاً أنه شعر برغبة في الحديث عن (فضائح بيل كلينتون الجنسية، ولكنني تراجعت لأن تشيلسي ابنة كلينتون كانت ضمن الحضور).وتابع متحدثاً عن منافسته(لقد وجهت لها ضربات مؤلمة بطريقة ما، ولكنني تلطفت معها، حتى لا أتسبب في إيذاء شعور الآخرين).ورداً على سؤال ما إذا كانت هيلاري قد أزعجته في المناظرة قال(في الأخير، ربما، في السؤال الأخير).وقد أثارت كلينتون في آخر المناظرة قضية أليسيا ماتشادو، ملكة جمال الكون السابقة، التي لقبها ترامب باسم مس بيغي بعد ان زاد وزنها.ولكن الاخير نفى الاتهامات وقال إن (ماتشادو زاد وزنها كثيرا، وأصبح ذلك مشكلة بالنسبة لمسابقة ملكة جمال الكون التي كنت املك حق تنظيمها).ونشرت كلينتون بعد المناظرة شريط فيديو تتحدث فيه ماتشادو عن تعامل ترامب معها.وأفادت التقديرات الأولية في الولايات المتحدة بأن المناظرة بين كلينتون وترامب كانت الأكثر مشاهدة في تاريخ الانتخابات الأمريكية، فقد تابعها نحو 84 مليون مشاهد على 13 قناة تلفزيونية، كما شاهدها الملايين عبر العالم. وقال متحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، لقناة أن بي سي الأمريكية، أن قادة الحركة تابعوا المناظرة، عسى أن تكون أفغانستان موضوعا من مواضيع النقاش بين المرشحين، واصفاً ترامب بأنه(غير جاد).وافاد استطلاع أجرته سي أن أن بعد المناظرة بأن 62 بالمئة من الناخبين الذين شاهدوا المناظرة يعتقدون أن هيلاري تفوقت، فيما يعتقد بتفوق ترامب 27 في المئة.وشمل الاستطلاع 521 ناخبا مسجلين، أخذوا بصفة عشوائية، عرّف 26 بالمئة منهم أنفسهم بأنهم جمهوريون، فيما عرّف 41 منهم انفسهم بأنهم ديمقراطيون.وأظهر استطلاع غير رسمي على موقع سي أن بي سي أن 61 في المئة من المشاهدين يرون ترامب هو الفائز،مقابل39 بالمئة لصالح كلينتون، ولم يكن الاستطلاع علميا، مثلما أقرت بذلك سي أن بي سي ، إذ شارك فيه جميع من أراد، ولو كان خارج الولايات المتحدة. واظهر استطلاع أجراه مركز السياسة العامة مع 1002 من المشاهدين أن 51 في المئة من الناخبين يرون تفوق هيلاري، و40 في المئة يرون ترامب هو الفائز، بينما 9 في المئة لم يحددوا موقفهم. وفي اطار ردود الفعل الإعلامية، رأت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز ان المناظرة لم تكن مثيرة، وقالت إن (المناظرة تفقد معناها عندما يكون مرشح واحد فقط جاداً، والثاني متسلط فارغ). ورأى عضو هيئة التحرير، نك كريستوف، إن (ترامب ألحق الضرر بنفسه)، فيما رأى آخرون أن (كلينتون سحقت منافسها).

وبحسب المحللين في فوكس نيوز فإن (ترامب وجد صعوبة، ولم يتحكم في زمام الأمور، كما لم يستطع استغلال قضية البريد الالكتروني ضد كلينتون). ورأى موقع بريتبارت اليميني إن (ترامب أفحم هيلاري في قضايا التجارة)، متهماً مدير المناظرة بـ(حماية كلينتون).، واعرب 75 في المئة من قراء الموقع عن اعتقادهم بأن ترامب تفوق على منافسته.وذكر مركز البحوث نيلسون أن 81.4 مليون أمريكي تابعوا المناظرة افي بيوتهم.