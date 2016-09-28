– September 28, 2016

القصيدة تبدأ من الغليان – حيدر حاشوش العقابي

ابتدأ القصيدة..

تتكسر امواج الكلام بأمواج الكلام

الم قداح الحب بقارورة من العطر

الفجر

اقرب الي

من بكارة النخل

والنخل قيثارة تبدا العزف على وتر مجيد

هنا حتفك ايها المجد/لا شيء جديد فيك

غير احتمالات اخرى تسكب ما بقى منها من جنوب

الاحلام بعيدة

لكن الدمع ساخن

من يعيد الريح لي

بعد ان سرقها حكام العالم

الاغبياء

هم من يقود الازمنة

ونحن نركن اجسادنا

عن زاوية حادة في المقهى

رئتي لم يبقى بها

سوى سئم العمر

اسكب اشيائي كلها

في حضرتك ايها السيد

فكلما تشيخ المسافة بيننا

اعود اليك بنصف جناح

وبوابل من الخسائر

كن متعطش لي

كما اتعطش انا اليك

كما تسقط امطار الحلم على بسالة الارض القفار

كن متعطش لي

الاشياء لا تتكرر البتة

وانت تتكرر بانزوائك ايها الشاعر

كل ما تخفيه جرح

بتذوقه الميت فبل ان يحين موعد دفنه

انت اقرب الي..

من هذا الغصن

فلماذا لا تحط

على نتوءات هذا البياض,

انت سهم قاتل

وانا اخر هدف

يتوشح الليل

ويقذف بها كعصفور اعمى

بلاغد

الغد تركته لكم اولاد الدنانير

اما غصني فلن تكسره بأنيابك

ولن تقطع اوتار قيثاري

حتى لو جمعت كل سيوف العالم

ووجهتها الى جسدي.