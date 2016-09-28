– September 28, 2016

قراءة في ذكريات الماضي القريب 2-2

أحداث 2003 من خلف الستار

ترجمة وإعداد: جوهر شاربازيري

السليمانية

صدر عام 2010 في السليمانية للكاتب والصحفي الكردي عبدالله عباس رئيس تحرير صحيفة (هاوكاري – التضامن) من 1997 الى 2003 مذاكراته الصحفية بعنوان (قراءة لذكريات الماضي القريب : 2003 – 2009) يتحدث فيها عن ذكرياته الصحفية منذ ليلة بدأ الهجوم لاحتلال العراق ليلة 20 اذار الى يوم 9 نيسان يوم احتلال مدينة بغداد . وعبدالله عباس من ابرز الصحفيين الكرد في تاريخ الصحافة الكردية المعاصرة حيث دخل عالم العمل في الاعلام منذ عام 1964 عندما تعين مذيعا ومترجما في الاذاعة الكردية في بغداد الى ان انتقل بداية عام 1970 الى عالم الصحافة المكتوبة حين كلف مع اربعة من زملائه الصحفيين الكرد من وزارة الاعلام لاصدار صحيفة (هاوكارى) حيث بقي فيها متدرجاً مواقع العمل فيها من سكرتير التحرير الى مدير التحرير ثم رئاسة تحريرها من 1997 الى 2003 .في هذه الصفحات التي قمت بترجمتها من اللغة الكردية يروي السيد عبدالله عباس ما عاصره من الاحداث منذ بدأ العدوان الامريكي وحلفاءه لاحتلال العراق ليلة 20 اذار الى 9 نيسان 2003 يوم دخول العدوانين الى بغداد .

يوم 24 اذار تم ابلاغي للحضور الى مقر وزارة الاعلام حسب طلب سريع من الوزير، توجهت الى المكان و عندما دخلت بناية الوزارة قيل لي ان الاجتماع في سرداب البناية، دخلت المكان رايت جميع الزملاء رؤوساء تحرير الصحف الخمسة اليومية جالسين وبعد ذلك بقليل دخل علينا الاستاذ طارق عزيزوبيده سيكارتة المشهورة ومعه السيد محمد سعيد الصحاف، احاول هنا وبامانه انشاءالله اروي ماحدث في الاجتماع بقدر ما اتذكره دون اي زيادة او مبالغة، مقدما الذي جلب انتباهنا ان الاستاذ طارق لم يجلس طوال فترة الاجتماع وعندما طلب منه الوزير ان يجلس رفض وطلب منه ان يجلس هو حيث بقى في صدر الطاولة التي كنا جالسين علية وبقدر مساحة عرض الطاولة ياتى ويروح و يتنفس بسكارته بين حين واخر نفساً طويلاً ظاهرا على وجه التوتر واضح وجلي.

رحب السيد الصحاف بحضور(ابو زياد) ورحب بنا ايضاً طلب منا ان نشرح امامه طبيعة عملنا في الظرف الراهن ففعلنا ذلك حيث قدم كل رئيس تحرير كيفية اصدار صحيفتة ودور منتسبي كل صحيفة في انجاز العمل و….الخ بعد ذلك قال الوزير: ان السيد نائب رئيس الوزراء الاستاذ ابو زياد يشرح لكم الوضع السياسي الان … بدأ السيد النائب بتوجه التحية للصمود والمقاومة الباسلة للجيش وجماهير الشعب العراقي وصمودهم امام شراسة العدوانين وخص بالتحية لصمود اهل جنوب العراق وتصديهم للعدوان و اكد ان كل ذلك يعود لشجاعة القائد الذي يقود المعركة …..! بعد هذا احاول ان اسجل محتوى كلام الاستاذ طارق كما اتذكره، لاادعي انه نص الكامل كما كان ولكن متأكد وبثقة حقيقة المعنى والمضمون ما قاله: قال: ممكن ان نسمي هذا الهجوم الامريكى بالعودة الثالثة (تذكير مني: بعد انتهاء حرب الكويت قامت امريكا مرتين بقصف ولعدة ايام بغداد العاصمة ëالاولى كانت خلال الايام الاخيرة لحكم بوش الابن ë والثانية في بداية حكم كلنتون وسمي الهجومين في اعلام العراق بعودة العدوانين الاولى والثانية عودة الى كلام ابوزياد) و لايطول اكثر من اسبوعين الى ثلاثة يبدأ مجلس الامن بطلب من الروس وحتى فرنسا على الادارة الامريكية وحلفائه، ويمكن مقابل ذلك ان تجبر امريكا المجلس باصدار مجموعة جديدة من قرارت العقابية ضدنا من اجل ان تبقى باب العودة واستمرار العدوان العسكري مفتوحة!) بعد ان اكمل كلامه لم تمر ثواني حيانا تحيه مستعجله وذهب باتجاه الباب وذهب خلفه وزير الاعلام بحيث اننا جميعاً بدأنا ننظر الواحد للاخر بحيره واضحة من هذا الحدث وفي ذلك الظرف الرهيب …!! اتذكر جيدا ان السيدة الكريمة الاستاذة ناصرة السعدون رئيسة تحرير بغداد اوبزيرفر جالسه بجانبي سألتها نصاً: افتهمتي شيء استاذتي؟ واجابت نصاً: لاودعتك إبني!

وخرجنا جميعا والحرب لتدمير بغداد مستمرة و الناطق الرسمي في العراق السيد محمد الصحاف يضَحك ويبكي اهل العراق، منذ بداية شهر نيسان انتشرة ظاهرة غريبة في بغداد، حيث دفعت باليات عسكرية، سيارات نقل الجنود و مدرعات حتى في بعض المناطق دبابات في درابين اكثر محلة من محلات بغداد مما ادى الى ذعر الناس المتخوفين من ان تؤدي هذه الظاهرة الى هجمات جوية من الامريكيين فكانت عائلتي من ضمن المرعوبين من هذه الظاهرة، لذا مساء يوم بعد الاجتماع الذي تحدثت عنه، نقلتهم الى قرية (سبتي) في ديالى عند احد اقارب زوجتى الراحلة (ام شوان) وعدت نفس اليوم الى بغداد يوم 8 نيسان تحديدا، بعد اكمال الصفحة الاولى من الجريدة خرجت متوجها الى مطبعة جريدة (العراق) للقاء الزميل الراحل نصرالله الداودي رئيس التحرير حيث انتقلت ادارتها الى المطبعة خلف بناية دار الطلبة في باب المعظم، وانا ادخل المطبعة التقيت بالراحل (ضياء حسن – ابوهدى – قبل الحرب بفترة كلف بالعمل كمساعد للمدير العام لفضائية بغداد) بعد التحية قال لي: صدفة جيدة رايتك هنا كنت في طريقي اليكم انت و هاني وهيب رئيس تحرير الجمهورية اريدكم تحضرون لمقر فضائية بغداد الاستاذ الصحاف يريد اللقاء برؤوساء تحرير الصحف اليومية، قلت له: حسنا سأتي مع الزميل (ابوشيلان الراحل نصرالله الداودي) عندما دخلت غرفته كان يحضر للذهاب فخرجنا سويا و تركت سيارتى هناك وذهبنا بسيارته، كان مقر فضائية بغداد في بناية التلفزيون التربوي في الاعظمية، عند وصولنا راينا شاباً بالملابس الزيتونيه واقفا في باب البناية بعد ان عرفناه بنفسنا وسالنا عن مكان السيد وزير الاعلام طلب منا نتبعة وادخلنا الى بيت بجانب بناية التلفزيون عند دخولنا اشار باتجاه الحديقة قائلاً: سيد الوزير، فرأينا السيد الصحاف يتمشى ذاهبا وايابا في الحديقة وبيده جهاز راديو صغير وضعه على اذنه اليمنى، عندما رأنا اقبل وصافحنا ولاننا ولقربنا من مكان تواجده وصلنا قبل الاخرين جاملنا بالقول: الاكراد دائما في المقدمة! لاحظنا ارباك واضح في وجهه ايضا لاحظنا ان علامات الوزير منزوع من كتفيه، بعد قليل وصل الراحل امير الحلو و الاستاذ سامي مهدي رئيس تحرير جريدة الثورة وهاني وهيب رئيس تحرير الجمهورية فطلب منا نتبعة باتجاه صاله البيت كانت فيها مجموعة من المقاعد غير منسقة وفي الزاوية كانت توجد منضدة وخلفها مقعد (خيزراني) كل واحد منا سحب مقعد وجلس بعد جلوس السيد الصحاف على مقعد خلف المنضدة ووضع الراديو امامه، سادت الصالة لفترة ليست بالقليلة الصمت كنا ننتظر ان يتكلم، لا ادري لماذا انا شعرت ان السيد الصحاف في اثناء هذا الصمت كان يتمنى ان يبادر احدنا بكسر الصمت ويفتح اي موضوع يكون بداية للحديث حول الوضع ولماذا هو و نحن هنا؟! لاني شعرت جازما ان السيد الوزير ليس لديه معلومات اكثر مما نعرفه نحن من خلال رؤية الوضع بشكل مباشر! اضافة الى تصوري انه ارسل للقاءنا فقط كي يكسر الوضع المعلق المزعج الذي واقع فيه! بعد ان ضغط السكوت على جميع كان صوت استاذ سامي مهدي هوالذي حرك الجو المزعج وذلك عندما قال: يظهر ان قراءة وزير الدفاع صحيحه (قبل هذا اللقاء بيومين على ما اعتقد نشر تصريح عن وزير الدفاع الفريق الاول الركن سلطان هاشم معلناً بأنه يتوقع وصول القوات الامريكية وخلال عشرة ايام الى مشارف بغداد).

شعرنا وبوضوح ان السيد الصحاف ماكان يريد ان يتحدث بواقعية عن الوضع، فمد يده وسحب احد مجرات المنضدة التي امامه واخرج (كاسيت تسجيل) وقال: في هذا الشريط خطاب للسيد الرئيس سيذاع هذه الليلة من الاذاعة ويشرح سيادته الموقف، سألت انا: من اي اذاعة سيادة الوزير منذ مساء امس انقطع نهائياً الكهرباء عن بغداد؟ قال وهو لا ابالي وبعدم قناعه بما يقوله واضحا من نبرة صوته: الاتعلم عندنا عشرات محطات اف ام ممكن من خلالها ايصال حقيقة الوضع! بعد صمت قليل من الجميع، قال الراحل نصرالله الدواودي رئيس تحرير جريدة العراق: انا مريت اليوم من شارع حيفا مرورا بوزارة الثقافة رايت الناس ينهبون محتويات البناية …! اجاب السيد الصحاف بنفس الاسلوب وقال: اي اذا الوزير المسؤول تارك مقر عمله …هذه النتيجة متوقعة! فتدخل الراحل امير الحلو وقال: سيد الوزير هناك طرق عديدة لتوضيح حقيقة الوضع للناس ماذا يفعل المتواجدون في المقرات الحزبية المليئه في بغداد لماذا لايلجاؤن الى طريقة مباشرة لتوضيح الوضع بصورته الحقيقية كل مقر لاهل منطقتهم مع انه اسلوب بدائي كان المفروض نجاوزه ولكن هومحاولة لاطمئنان الناس.

شعورنا نحن جالسين بسقوط كل اركان جدار السلطة السياسية في بغداد واضح في وجوهنا وهو ما كنت شخصيا اتوقعه كما اشرت في البداية، وايضا كان واضحاً ان السيد الصحاف ايضا يشعر به ولكن كان يضغط على نفسه لإبتلاع مرارة الحقيقة ولا يعلنها وهو في موقع المسؤولية! لذا ختم الاجتماع بقوله: على اية حال كنت ارغب في لقاء بكم الله معكم تفضلوا روحوا شوفوا شغلكم ويمكن يصلكم بالليل نص خطاب السيد الرئيس مطبوع قام وصافحنا جميعا وغادرنا المكان عائدين الى اماكن عملنا، اوصلني الزميل الراحل نصرالله الى امام بناية دار الجماهير. نزلت الى السرداب مكان عملنا ودعوة العاملين في هاوكاري للاجتماع وبقناعة فكرية بعيدا عن كل توتر او خوف والحمدلله (وانشاء الله ان جميع الزميلات والزملاء الذين كانوا حاضرين يرون هذه الصفحات ويؤكدون صحة ما اروي) قلت لهم: من بكرى لانصدر جريدة وكلكم الان تتركون العمل وتذهبون الى بيوتكم بسلام ان شاء الله انا متأكد ان كل شيء انتهى ولا ارى اي مبرر لعدم اعلان هذه الحقيقة اتمنى ان نلتقي وانتم بخير) ولم اعط مجالاً لاي سؤال او مناقشة وخرجت باتجاه مطبعة جريدة العراق في باب المعظم ودخلت غرفة رئيس التحرير المرحوم نصرالله وجلست معه مبتدئين بتقليب صفحات وصور رحلة خداع النفس والناس دون مبرر مع الاسف).

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تصويب

في الجزء الاول لمذكرات الكاتب والصحفي عبدالله عباس، حدث خطآن وهنا ننشر التصويب، فقط بقصد التوثيق:

– العمود الثالث (كان بريجنيف يهدد امريكا بجرائم صدام حسين) والصحيح (كان بريجنيف يهدد امريكا بجرأة صدام حسين).

– نفس العمود السطر الخامس عشر (صفوف الثورة عام 1970) والصحيح (صفوف الثورة 1974).