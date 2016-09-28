– September 28, 2016

كـرادة مـريم أهلها وساكنُوها 8

حرفيون وفنانون وكبار الصناعيين العراقيين يقيمون في المنطقة

عصام مجيد حسن العبيدي

بغداد

كرادة مريم (جغرافية وموقع)

تحتل كرادة مريم القسم الجنوبي في شرق بغداد ويمثل الموقع الطبوغرافي وطبيعة الاراضي المحيطة بها عاملاً أساسياً في نشأتها وتطورها. وإن أصل تسميتها مشتقة من كلمة (الكرد) فالكرادة هم أصحاب (الكرود) التي تسقي الأراضي والبساتين. وينصب (الكرد) عادة على بئر مجاورة للنهر، واللافت أن بعض العوائل تملك الاراضي والبساتين. ولكنها لا تملك الكرود، لهذا تقوم باستئجارها. في حين يملك البعض الاخر الكرود ولا يمتلك الاراضي. وجاء في مجلة (العراق الجديد) أن اسم الكرادة الحالي حديث وحصل في فترة متاخرة من حكم العثمانين الذين تسلطوا على رقاب العراقيين مدة ناهزت عن اربعمائة عام عجاف في إن الطابع الزراعي كان غالباً على المنطقة منذ العهد العباسي وهي تعج بللكرود.

الملاكمة

لقد برز في بداية الستينات من القرن الماضي شباب يتحلون بروح رياضية عالية ولياقة جسمانية مميزة وكانت حلبة نادي السكك الحديدي في الصالحية تجري فيها مسابقات بين الملاكمين العراقيين والأجانب . وقد نال الكثير من الملاكمين العراقيين شهرة ليس على مستوى العراق فحسب بل بالوطن العربي ومنهم:

– أخي (نزار مجيد العبيدي) حيث قد خاض نزالات عديدة في العراق والوطن العربي و قد حاز على عدة كؤوس فضية، وفي عام 1963م غادر العراق الى أمريكا ليُنمي مواهبه في هذه اللعبة التي عشقها عشقـاً كبيراً وفعلاً دخل في عدة نوادي في أمريكا وفاز في المسابقات بالكثير منها وكان يلقب بالملاكم (بيدي) مختصراً لكلمة العبيدي، وبعد فترة انقطعت أخباره فمن قائل انه انتقل الى رحمة الله في ظروف غامضة، وكان يتمنى ان يموت في العراق كما اخبرني عند زيارتي له في بداية 1981م، ولكن مشيئة الله جعلته يموت غريباً عن أهله و وطنه ومحبيه . ومن زملائه في العراق الملاكم (علاء كامل) و الملاكم (غازي عبدالصمد) و هم من إبطال العراق.

الموانع و الطفر

لقد اشتهر في هذه اللعبة الرياضية كل من:

1- محمود شكر الحمداني.

2- ناجي علوان العبيدي.

3- فاضل مهدي الجميلي.

4- المرحوم سعدون البيرماني.

5- جليرت يوحنا.

6- هادي سعدي.

7- كاظم سعيد الخفاجي.

8- نزار مجيد العبيدي.

9- كامل علون العبيدي.

10- حميد رجب الحمداني.

موظفو المساحة من اهلها

1- المرحوم العزيز (سلمان علي عبيد العبيدي) أبو قحطان عمل في مديرية المساحة لسنوات عديدة.

2- المرحوم (صاحب حميد العبيد العبيدي)، وكان ذو خبرة متميزة في مجال عمله رحمه الله.

3- المرحوم (كريم محمد العبيد العبيدي) رحمه الله.

4- (مظاهر ذياب العبيدي) تدرج في العمل حتى أصبح خبيراً عقارياً وعمل مع مصرف الرشيد ومصرف الرافدين.

5- المرحوم (حمودي علي العبيد العبيدي) رحمه الله.

6- المرحوم (باقر عباس العبيد العبيدي) رحمه الله.

7- المرحوم (غازي جاسم الحسين العبيدي) رحمه الله.

8- المرحوم (محمد هادي الجميلي) رحمه الله.

9- المرحوم رئيس المساحين (عبدعلي محمد امين الشوك).

10- المرحوم (هادي محمد علي الخفاجي).

موظفو الدولة من اهلها الذين عملوا في السكك والمالية والكمارك

1- المرحوم (عباس جاسم البيرماني) أبو وائل شغل عدة مراكز في مديرية الكمارك العامة وكان نعم الموظف النزيه والمثابر، أخر وظيفة له كانت مديراً كمرك بغداد ويتحلى بأخلاق عالية وعفة وبساطة رحمه الله.

2- المرحوم (فيصل عزيز العواد الجميلي) زوج أخت المرحوم عباس البيرماني رحمهما الله.

3- المرحوم (علي كاظم العبيدي) من كبار موظفي الكمارك أُحيل الى التقاعد وأتجه الى الأعمال الحرة رحمه الله.

موظفو السكك

1- المرحوم (شرجي علي العبيد العبيدي) عمل في دائرة السكك الحديدية وكان مفتش وذو أخلاق عالية.

2- (فاضل علوان العبيدي) عمل في دائرة السكك الحديدية.

3- المرحوم (عبود شهاب العبيدي) موظف كبير عمل في دائرة السكك سنوات طوال رحمه الله.

4- المرحوم (أحمد علي الكاظم) أبو باقر رحمه الله.

5- المرحوم الفاضل الملا (حمزة المفرجي) عمل في دائرة السكك وهو رجل مؤمن ودمث الأخلاق رحمه الله.

6- المرحوم (عبود الملا حمزة المفرجي) عمل في دائرة السكك عدة سنوات وأحيل إلى التقاعد وعمل أعمال حرة رحمه الله.

7- المرحوم (حسين الملا حمزة) عمل في دائرة السكك.

8- السيد (محمد الملا حمزة) عمل في دائرة السكك.

9- السيد (عباس الملا حمزة) عمل في دائرة السكك.

10- المرحوم (ناجي ضيف المفرجي) وإخوانه رحمهم الله.

11- المرحوم (كريم محمد العبيد العبيدي) رحمه الله.

12- المرحوم (حامد محمد العبيد العبيدي) رحمه الله.

13- أولاد المرحوم (حمادي الأحمد العبيدي) رحمه الله.

14- المرحوم (محمد هادي العبيدي) رحمه الله.

15- حسن حمزة العبيدي.

16- صادق علوان العبيدي.

17- (مزاحم عباس العبيدي) سائق قاطرة.

18- المرحوم (باقر عباس العبيد العبيدي) مطبعة السكك.

19- المرحوم أخي (عدنان مجيد العبيدي) مطبعة السكك.

20- غازي شكر الخفاجي.

21- المرحوم (فخري طاهر الصالح العبيدي).

22- المرحوم (صبري العاني) الحسابات.

23- (سمير عباس العبيدي) الدائرة.

24- المرحوم (محمود برغش العبيدي) الحسابات.

25- (عبدالرزاق محمد جواد الخفاجي) موظف في السكك متقاعد.

26- أموري محمد علي الخفاجي.

الفنانون من ساكنيها

استوطن الكرادة قسم من الفنانين والمسرحيين نظراً لقربها الى محطة إذاعة وتلفزيون بغداد ودائرة السينما والمسرح في الصالحية ومن هؤلاء:

1- المرحوم (محمد القبانجي): مطرب المقامات الأول الذي ترك تراثاً فنياً ضخماً.

2- الفنانة الكوميدية أمل طه.

3- المرحوم (علي الدبو): مطرب المنولوجات المشهورة في زمانه الذي أغنى الإذاعة و التلفزيون بالكثير من أعماله.1

الفنانون من ساكنيها

دلالو الأملاك

1- المرحوم (جبار الشوك) رحمه الله.

2- المرحوم (عباس محمود الصالح العبيدي) رحمه الله.

3- المرحوم (عبدالأمير ابراهيم الخفاجي) رحمه الله.

4- المرحوم (حسين الحمادي الحمداني) رحمه الله.

الصناعيون

1- (عبدالكريم عبدالباقي ربيعة) أنشأ معمل كبير لصناعة الأثاث وكان يجهز القصور الملكية والبلاط وتوابعه.

2- (وزير وهيب العبيدي) معامل طابوق.

3- أولاد المرحوم (حمزة الدرويش) كل من: (الحاج حسن) و(الحاج عبدالهادي) و(الحاج عبدالأمير) وحمزة الدرويش العبيدي له معامل ثلج ومكائن زراعية وتجارة عامة وهم أصحاب مدينة العبيدي انتقلوا جميعهم الى رحمه الله، وجاء بعدهم أولادهم وأكملوا المسيرة، أولاد (الحاج عبدالهادي) هم (عبدالصاحب) و(سليم) و(زكي) و(قاسم) و(عبدالوهاب) و (ميثم)، أما أولاد المرحوم (الحاج حسن) وهم كل من (محمد أبوعامر) والمرحوم (عزيز) و(سامي) و(غازي) والمرحوم (فالح) و(المرحوم حميد) و(مالك) و(مجيد). أما أولاد الحاج عبدالأمير فهم كل من (المرحوم صائب) و (الدكتور منذر) و(الاستاذ طارق).

4- المرحومان (جاسم وحميد اللطيف الخفاجي) معامل ثلج وزراعة رحمهم الله جميعهماً وقد احل محلهم أولادهم بالنشاط التجاري والصناعي.

5- الصناعي (حميد الحميدي الخفاجي)، صاحب أول معمل للمياه الغازية في كرادة مريم.

الحرفيون

1- المرحوم المصور المشهور (ارشاك) ويعد من أشهر مصوري العراق وهو أرمني الأصل وقد نال شهرة كبيرة نظراً لامتلاكه أكثر الصور لقادة العراق وسياسيها ورجال أعمالها وقد بقي محله شاخصاً الى نهايات سنة 2000م في شارع الرشيد.

2- نجار خانة (عبدالكريم عبدالباقي) أغلقت نهائياً في بداية 1958م تقريباً وقسمت الى بيوت صغيرة مؤجرة.

3- صاحب معمل الأحذية المرحوم (وارطان خاجيك) وكان المورد الوحيد للقصور الملكية ومسؤولي كبار الدولة من أحذية و سروج خيل وكان مشهور في بغداد من دقة بمنتوجاته وجودتها، فهي تضاهي الصناعات الأوربية.

4- أسس المرحوم (صالح حسن عبيد العبيدي) معمل ألبان النصر وهو الوحيد في كرادة مريم والمعمل الثاني في الكرخ وقد انتقل صاحبها الى جوار ربه سنة 1952م رحمه الله.

5- معمل نجارة (هادي البغدادي) الكائن في جسر الملك علي سابقاً لصناعة الموبيليا وقد توفي صاحبه رحمه الله.

6- (البايسكلجي) علي ابن أخ بائع الدراجات المرحوم كرجي وكان محله في بداية جسر الملك علي سابقاً وتوفي رحمه الله.

7- نجار الزوارق (كوجان) ويعد من أشهر صانعي الزوارق النهرية التي كان يجلب لها أحسن أنواع خشب الصاج وكان مقر عمله على أكتاف النهر قرب محلة الثعالبة، وكان سعر الزورق الواحد عنده لايتجاوز40 الى 50ديناراً حسب الحجم مع مدة صيانة لمدة سنتين.

8- الخياط (فكتور) يهودي وكان محله في شارع جسر الملك علي سابقاً اشتهر بدقة عمله وله زبائن في مناطق أخرى مثل باب السيف والشواكة والكريمات وقد هاجر من العراق سنة 1950م .

9- الاسكافي (رضا) وهو كثير المرح و النكتة والبساطة كان محل عمله في شارع جسر الملك علي.

10- أبو علي (خياط فرفوري) لأنواع الصحون والكاسات ويجيد هذا العمل بدقة بإعادة الحياة الجميع أنواع الخزف التي أصيبت بالكسر وكان يعمل قبل ذلك (حداد سكاكين وقامات) وكان يدور على المساكن.

11- معمل كاشي وبلاط انشأه الشريكان السوريان (نسيب العمري وجوخدار وأصيل) في بداية الاربيعنيات من القرن الماضي ويعد من أوائل معامل الكاشي في بغداد وقد نال شهرة واسعة لدقة عمله وجودته وقد كان جميع أسطواته من السوريين وقسم من العمال العراقيين.

12- معمل كاشي المرحوم (محمد قدوري الشوك) أغلق في بدايات 1985م من القرن الماضي بعد ان قامت الحكومة حينذاك باستملاك المنطقة وكان رحمه الله ذا أخلاق عالية ودقة في العمل وكان مقر عمله في بداية جسر الملك علي رحمه الله.

المقاهي

انتشر في كرادة مريم عدد من المقاهي ومن أهمها وأقدمها:

1- مقهى حسن العلي.

2- مقهى المرحوم حمودي الطعمة.

3- مقهى رجب العبيدي.

4- مقهى العليان.

5- مقهى (صالح حسن العبيدي) جسر الملك علي سابقاً.

6- مقهى ندى الشوك مجاورة لمحطة الأذاعة والتلفزيون.

7- مقهى (رجب الحمداني) ساحة الشواف مقابل جسر الجمهورية.

8- مقهى (فاضل العبيدي) (أبو ضياء) وهو من المقاهي المميزة نظافة وخدمة وكان يؤمها نخبة طيبة من المثقفين، وكان موقعها في الأرض التي شيد عليها المصرف العقاري حالياً في بداية شارع السفارة الإيرانية، وكان قبل ذلك قد انشئ المعرض البريطاني للصناعات سنة 1956م في السنة نفسها التي انشئت فيها محطة تلفزيون العراق من قبل شركة (باي) البريطانية وهي أول محطة تلفزيون في الشرق الأوسط، وكان المرحوم أبو ضياء يتحلى بأخلاق عالية وفي غاية الأدب وهو كرادي أصيل من اهلها.

9- مقهى (أموري) وكان بالقرب من جامع المرحوم مظهر الشاوي.

تصويب

نشرت صحيفه (الزمان) مقاله عن كرادة مريم وساكنيها وفيها معلومات خاطئة عن والدي رحمه الله سعدون هادي البيرماني اود تصحيح تلك المعلومات حيث ان والدي كان موظفا كبيرا في مصرف الرافدين وتمت تصفيته في مسلسل تصفيه الكفاءات والخصوم المختلفين مع سياسات البعث بحادث سير دبرته مخابرات النظام المقبور في بداية السبعينات تحديدا في 18 نيسان 1972 وكانت النتيجة استشهاد والدي ووالدتي وعمي . ارجو منكم إيصال المعلومة للكاتب الذي اعد المقالة او التقرير مع تحيتي.

امنة سعدون البيرماني