– September 28, 2016

جولة الممتاز الثالثة: السماوة تفرّط بفوز في الثواني الأخيرة مع النجف

أربيل تقهر زاخو في عقر دارها وتعادل الحدود ونفط الجنوب

الناصرية – باسم الركابي

عاد فريق اربيل بالفوز الثمين من ملعب جيرانه زاخو بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده الى خمس نقاط في الوقت الذي ضيع السماوة فرصة الفوز على صاحب الارض والجمهور النجف ويعود بتعادل بطعم الفوز الذي تنازل عنه في الثوان الاخيرة والحصول على النقطة الاولى فيما رفع النجف رصيده الى اربع نقاط بتعادل بطعم الخسارة وانتهى لقاء الحدود ونفط الجنوب بتعادلهما بهدف ليرفع الاول رصيده الى خمس نقاط والاخر الى ثلاث نقاط وبانتهاء مباريات الجولة المذكورة امس الاول بقيت صدارة الترتيب بعهدة الامانة الذي جمع النقاط الكاملة فيما من ثلاث مباريات فيما عاد نفط الوسط للوصافة بسبع نقاط ثم الطلاب بنفس الرصيد على ان تعود الفرق لمواصلة مشوارها حينما يستأنف الدوري بعد مباراة منتخبنا امام تايلاند في الحادي عشر من الشهر المقبل.

فوز اربيل

وعودة الى المباريات الثلاث الاخيرة فقد نجح اربيل في تحقيق الفوز المهم الذي عاد به من جيرانه زاخو في مهمة لم تكن سهله ذهبت فوائدها للضيوف الذين نجحوا في التعامل مع الامور كماينبغي وتحقيق الفوز الاول الذي جاء في وقته ووضع الامور تحت سيطرته تحت انظار جمهور الكبير الذي شهد على النتيجة وتجرع الهزيمة مع لاعبي الفريق قبل ان يستعيد اربيل دوره في المنافسة في خطوة تحسب للجهاز الفني واللاعبين في تجاوز الحاجز الاكثر صعوبة بعد تقديم مباراة مهمة ارتقى فيها اللاعبون الى مستوى المهمة وليؤكد حضوره والاعلان عن نفسه في الوقت المطلوب والاهم هنا ان الفريق يظهر ويقدم ويفوز خارج ميدانه بعد ان حرص على تقديم الاداء وظهر متوازن اكثر وقت المباراة التي تعامل معها مظفر جبار كما يجب قبل ان يعود مع الفريق بالفوز المهم الذي منحه اكثر من شيء ويمنحه جرعة كبيرة في ان يقدم نفسه في اي موقع يتواجد فيه قبل ان يحقق النتيجة التي كان ينتظرها جمهوره الذي تابعها قبل ان سعد فيها وليتخلص من منافس لايمكن التقليل من شانه واكثر ما يظهر قويا وصعبا في عقر الدار لكن اربيل لعب بقوة وحرص وتركيز ووزع جهد عناصره على وقت اللعب الذي سار لمصلحته وقدموا ما عليهم ونجح في جر اصحاب الارض الى مخططه الذي رسمه المدرب الذي يدرك قيمة النتيجة في كل تفاصيله وتبقى الاهم في ظل منافسات الفريقين ضمن مباريات الدوري وما تحضى به من اهمية استثنائية اربيل خطورة واضحة على المضيف ووصل الى المرمى ولخبط من حسابات المضيف بعد ان خلق هجمات منظمة وظهر في افضل حالاته ما سهل من المهمة التي بقي القلق فيها يراود جمهور اربيل الذي تنفس الصعداء بعد ان حصل الفريق على الفوز الاول الذي ر فع من قدرات الفريق لان مباريات الذهاب تمثل الاختبارات الحقيقية للفرق وهو ما قام به اربيل الذي ضرب اكثر من عصفور بحجر عندما قهر الجيران في الوقت الذي اثارة الخسارة اكثر من سؤال بوجه المدرب عصام حمد بعد السقوط المذل تحت انظار جمهور زاخو الذي مؤكد رفضها لانه اعتاد على مشاهدة فريقه يقدم اعلى المستويات قبل ان يتعرض للهزيمة التي عكرت من الاجواء ستؤثر على العلاقة مع الانصار الذين توقعوا ان يقوم اللاعبين كل ما في وسعهم من اجل خطف النتيجة في اول مهمة يخوضها في ميدانه الذي اعتاد على اسقاط الكبار كما بقي يفعل في المواسم الاخيرة قيب ان يخيب ويحذل جمهوره.

تحقيق الاهم

ويكون اربيل قد حقق الاهم ولان زاخو خرج من الباب الضيق ولان جمهور المضيف يتقبل كل النتائج السلبية الا من الجيران كما كان الحال مع دهوك قبل ان يتلقى ضربة اربيل التي ستساعد على خلق المشاكل التي قد تعرقل من المهمة لان الهزيمة اتت هذه المرة في الميدان وهو ما يشكل صعوبة على الفريق المطالب في تجاوزها بسرعة والعودة الى نسج النتائج والعمل على محو اثار الخسارة عندما يخرج الفريق برجلة طويلة حينما يحل ضيفا على نفط الجنوب وهي مهم غاية في الصعوبة بعد ان تعثر الفريق امس الاول في وضع اختلف على الفريق الذي افتقد الى تقديم العمل المطلوب قبل ان يخيم الحزن على جمهور زاخو الكبير الذي يامل ان يتمكن الفريق من تدارك الامور بعد ان كلفته الهزيمة اضرار عالية ولان الخسارة اتت من الجيران الذين اكثر ما يواجهون صعوبة في ملعب زاخو الذي خالف العلاقة الطويلة التي وقف فيها الى جانب الفريق الذي مهم ان يتعلم الدرس ولان الدوري في بدايته ولان الفريق تلقى الخسارة في مبارياته الثلاث وفي ملعبه الذي قد يكون ممرا سهلا للضيوف لان زاخو لم يقدر على ادارة الامور وكلفه تراخيه وعدم تقديم اللعب الجدي لانقاذ الامور في موسم سيكون صعب جدا كما يعلم المدير الفني للفريق الذي عليه ان يستعيد روح اللغب والاستفادة قبل كل شيء من مباريات الاياب التي مهمك ان يعود للتعامل معها الفريق بقوة وحرص واخذ الامور على محمل الجد بعد التفريط بنقاط المباراة التي خرجت عن حسابات المدرب.

تعادل النجف والسماوة

وفرط السماوة بنقاط مباراته وفرصة الفوز التي كانت في متناول اليد على حساب مضيفه النجف بعد ان بقي متقدما حتى الوقت الممد من المباراة التي جرت في النجف بعد ان بقي الضيوف متقدمين بهدفين لواحد قبل ان يتمكن اللاعب اياد سدير من اعادة الامور الى نصابها عندما سجل هدف التعادل لفريقه (93) والمباراة تلفظ أنفاسها وتقف امام ثوان معدودات بعد ان انتهى الشوط الاول بتقدم النجف بهدف احمد الدوني قبل ان يدرك السماوة لتعادل (68) عن طريق اللاعب حيدر عبد الجبار الذي عاد وهز شباك اصحاب الارض (80) واستمر السماوة متقدما وشكل صعوبة امام مهمة النجف الذي كان قريب من الخسارة وليس تحقيق التعادل والحفاظ على ماء وجهه حينما تمكن اللاعب اياد سدير من انقاذ فريقه من الخسارة التي كانت تلوح في الافق ليفرض التعادل على الضيف في مهمة كادت ان تعقد الامور بوجه شمران في بداية متعثرة للنجف كاد ان يفاقمها السماوة وحرمانه من كامل النفاط لو تعامل مع دقائق الوقت المضاف كما ينبغي ولان كل المؤشرات كانت تعطي النقاط والنتيجة للسماوة وعزل النجف عن المباراة التي اثارة رفض الانصار الذين يرون من الامور لاتسر ولاتسير كما يتمنون بعد الجولة الثالثة ولان النقطة اتت من مباراة جرت في ارض النجف التي لم يكشف الفريق عن نوايا الفوز رغم سقوطه في مواقع النفط في الجولة الثانية فيما اعلن السماوة عن مستواه وانه لايريد ان ينحني امام اقرانه بل الانضمام الى الفرق المنافسة بعد العودة من بنقطة امام استحقاق الفوز الذي كاد ان يعود به لو تصرف كما ينبغي وهو في الوضع الافضل من حيث النتيجة بعد ان قلب الامور خلال الشوط الثاني ويظهر امكانية عناصره الشباب الذين قدموا ما عليها ولم ينقصهم الا تحقيق الفوز الذي ضاع في الوقت القاتل.

وعاد السماوة بنتيجة التعادل بطعم الفوز وفي اول نقطة له في الدوري اقتطعها من فريق النجف بعد ان فرض نفسه وكان ضيفا ثقيلا وليس كما كان يضمن اصحاب الارض اللذين يبدو لم يأخذوا الامور كما تتطلبها المهمة خصوصا وان السماوة غير من مسار الامور في شوط المدربين في اللقاء الذي انتهى بينهما بهدفين ليرفع النجف رصيده الى اربع لكنه خرج من الباب الضيق امام جمهوره الذي مؤكد رفض النتيجة وعدم الوصول الى تحقيق الفوز في مباراة انصبت ظروفها لمصلحة الفريق الذي يكو ن قد فقد خمس نقاط من مباراتين وهو عدد كبير في بداية صعبة وخارج توقعات جمهور الفريق الذي يرى الامور تسير عكس ما يريدونه ولان التعادل مع السماوة يشكل تحدي لنتائج النجف التي اعتاد على التعامل برغبة مع مباريات الارض السلاح الذي يسيطر عليه الفريق منذ عدة مواسم ولانه لايبدو في مثل المرات السابقة ان يقدم النتيجة المطلوبة لدعم المشاركة التي لم يظهر فيها كما ينبغي وارسال رسالة تحذير لاقرانه قبل ان يتعثر وسط جمهوره قبل ان يتراجع مستواه الذي يفترض ان يتحسن بعد خسارة النفط التي وضعت الفريق تحت ضغط نتيجة السماوة وفي ظل الدعم الجماهيري الذي خرج بخيبة لان الفريق خرج بتعادل بطعم الخسارة ولانه لايمكن الاستغناء عن مباريات الارض التي باتت تشكل التحدي بعينه للفريق رغم مالديه من لاعبين مهمين منهم من استمر مع الفريق من الموسم الماضي ووجود المدرب هاتف شمران كما انتدب عدد اخر من اللاعبين لكن يبدو يفتقد الى الورقة الرابحة خاصة في تغير الامور وفي اختبار مناسب يبدو ان النجف لم ياخذ الامور كما يجب ليفقد نتيجة الفوز التي تصوروا انها في المتناول من خلال نتائج السماوة المتعثر عندما حضر الى ملعب النجف بدون نقاط وهو الذي جاء من خسارة امام جمهوره الذي اغلبه رافقه الى ملعب اللقاء لقربه من مدينة السماوة والاهم ان ينجح الفريق الذي ظهر متوازن في مباراة لم تكن سهله وفي لاعبين شباب قدموا ما عليهم ونجوا في ادارة الامور كما ينبغي وفعل لاعبو الفريق كل ما في وسعهم واحرجوا النجف بعدما تمكنوا من فرض التعادل وتسجيل هدفين ومهم ان يظهر الحس التهديفي ويسجل الفريق هدفين خارج ملعبه ويمكن القول ان التعادل في كل الاحوال افضل من الخسارة التي كان يراهن عليها النجف الذي افتقد التعامل مع سير اللعب لابل ان يخسر كمل شيء قبل ان يحقق الضيوف الاهم في مهمة كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة النجف الذي خالفها ورغبة جمهوره الذي فوجئ بقوة السماوة التي عوضت الخسارتين السابقتين وان يفتتح مبارياته بالتعادل وان يحقق نتيجة مقبولة من قبل اهل السماوة الذين يرون فريقهم قد تجاوز مشاكل النتائج وحصل على نقطة غالية مؤكد سترفع من معنويات اللاعبين والفريق الذي سيذهب الى ترتيب الامور خلال فترة التوقف واعتماد جهاز تدريبي ثابت من اجل ان تستقر الامور ولان السماوة سيستقبل الميناء البصري في الجولة الرابعة ويحتاج الى فترة تحضير لكي يعود الى سكة الانتصارات تحت انظار الانصار الذين يمنون النفس في ان تاتي نتيجة الفوز الاولى في ملعبهم وهذا المهم وقبل ان تتعقد الامور التي لاتظهر سهله للان لانه يواجه ضائقة مالية ومشاكل تدريبية مطلوب ان تتظافر الجهود لتجاوزها لتحقيق هدف المشاركة حيث البقاء في الدوري.

ومهم ان يظهر فريق السماوة بهذه الصورة والمستوى وكان عليه ان يتمسك بالفوز والعودة به ولايمكن قبول اي عذر في ان يتخلى الفريق عن نتيجة مهمة وامام فريق لم يكن سهل واعتاد ان يحرج ضيوفه ويحرمهم في عقر الدار قبل ان يتلقى الانذار الشديد من السماوة الذي فرض قوته وعكس نفسه بهذه القوة كما كان الحال عليه امام الامانة عندما فرط بنتيجة التعادل عل الاقل حينما خسر في الوقت المدد وهذا جانب مهم يفترض ان يلفت نظر جهاز الفريق التدريبي وان يضع الحلول الانية من دون التفريط بنتائج هو الاقرب لحسمها وهو في الافضلية الفنية من خلال وجد عناصر شابة تريد ان تثبت جدارتها وتامل من تمثيلها للفريق منطلقا نحو الشهرة والانتقال لفرق اخرى.

يقول احد متفرجي الفريق لقد قدم فريقنا ما عليه وكاد ان يعوض خسارتيه امام الامانة والوسط بعد ان ظهر بمستوى مقنع من حيث الاداء الذي كان افضل من النجف وكذلك من حيث التهديف عندما قدم العمل خلال كان الشوط الثاني وسجل هدفين وضعاه في المقدمة وكان يفترض على دفاع الفريق ان يقف بقوة بوجه هجوم النجف والعودة بفوز سيكون له طعم خاص لاكثر من سبب لان اللقاء جرى خارج السماوة ولان اللاعبين كانوا في يومهم وكنا ننتظره بشغف لكننا حققنا الشيء الذي كان يدور في اذهاننا حيث التعادل الهدف الاول من مباريات الذهاب وهو ما تعمل عليه كل الفرق لان الرهان يبقى دوما على مباريات الارض ويسرني جدا ان احيي جهود اللاعبين وعسى ان يظهروا بهذه الكيفية في اللقاء المقبل امام ضيفهم السماوة.

تعادل الحدود ونفط الجنوب

واستمر النفط في بدايته عندما حقق التعادل بعدما قلب تأخره خلال الشوط الاول امام ضيفه نفط الجنوب بهدف سجل (56) قبل ان ينجح انس مالك في ادراك التعادل للحدود (75) ليرفع الحدود رصيده الى خمس نقاط والنفط الى ثلاث نقاط وبقي في انتظار نتيجة الفوز التي لم يقدر على بلوغها للمرة الثالثة تواليا لكن مهم ان يتجنب الخسارة للمرة الاخرى خارج ملعبه لكنه لم يختبر بشكل قوي لكي يعكس قوته التي يقودها علي وهاب الذي يرى من الفريق يسقط في فخ التعادل الاول مع نفط ميسان والاخرى في ملعبه مع ضيفه الكرخ قبل ان يعود بتعادل من العاصمة وكان على الفريق ان يستغل تقدمه الذي استمر الى ما قبل 15 على نهاية وقت المباراة التي كان على لاعبي الفريق الذي يضم عناصر مهمة ان تواصل العمل المطلوب بحثا عن الفوز والتوقيع على استمارة المباراة قبل التخلي عن كامل النقاط والفوز الاول الذي بقي عصيا على الفريق الذي اكتفى بثلاث تعادلات قبل يذهب للراحة الى منتصف اشهر المقبل بعد توقف الدوري وسيلتقي في مباراته الرابعة مع ضيفه زاخو ويامل ان يحسن الفريق من الاداء وعدم تضيع النتيجة بعد ان فقد الفريق ستة نقاط ولابد من التمكن من استعادة دوره والعمل على تحقيق الفوز الاول لان البقاء على هذا الوضع سيكلف الفريق الشيء الكثير بعد بداية غير مقنعه وهو يبحث عن النتيجة الاولى وسيكون امام مباراة مهمة بالمقابل فان الحدود واصل مشواره بعدما تدارك تاخره في مهمة لم تكن سهله وشكلت صعوبة للفريق الذي كان عليه ان يتعامل مع الامور بشكل افضل من اجل تحقيق الفوز وهو يلعب في ظروف مناسبة ولان الامور لمثل هكذا فرق تبحث عن البقاء عليها ان تستغل مباريات الميدان التي كاد ان يسقط فيه الحدود الذي واجه صعوبة كبير قبل ان يقبل بالتعادل الثاني وقبله كان مع اربيل ومهم ان يستمر في هذه البداية التي تحتاج الى دعم النتائج عندما سيحل ضيفا على المتصدر الامانة في الجولة القادة والتطلع لتاكيد جدارته وايقاف تقدم اولاد العاصمة بعدما نجحوا في الوقوف على قمة الترتيب وعلى الحدود ان يحافظ على توازنه لكي لايتوقف في المحطات القريبة من مستواه بعد بداية تعد خطوة للأمام وباداء مهم في ان يجمع الفريق خمس نقاط ويقف في الموقع السابع في سجل الترتيب لكن على الفريق ان يستغل التقدم الذي حققه في بداية غير مسبوقة لكنه يجب ان يحافظ على النتائج وجني ثمار مباريات الفرق التي تسويه في المستوى وهو ما يقوم به لتدارك المباريات القوية.

وكانت مباريات الجولة الثالثة قد اسفرت عن فوز الطلاب على فريق الحسين بهدف والشرطة على البحري بهدفين لواحد والوسط على نفط ميسان بهدفين والميناء على النفط بهدف واربيل على زاخو بهدف وتعادل الكهرباء وكربلاء بهدفين النجف والسماوة بهدفين ونفط الجنوب والحدود بهدف وفوز الامانة على الكرخ بهدف وبانتهاء مباريات الجولة الثالثة ستذهب الفرق الى الراحة الالزامية بسبب التحاق عدد من لاعبيها مع المنتخب الوطني الذي يكون قد وصل الى كولا لامبور ومنها الى اليابان لخوض مباراته الثالثة قبل ان يتوجه الى تايلاند لحوض تصفيات كاس العالم في روسي.