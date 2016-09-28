– September 28, 2016

سلة العراق تهزم تركمانستان في شاطئية آسيا

داننك – رحيم الدراجي

حقق لاعبو منتخبنا الوطني لكرة السلة اليوم الاربعاء فوزين مثيرين على منتخبي تركمانستان بنتيجة 10 – 9 نقاط وعلى بنغلاديش بنتيجة 16 – 11 نقطة ليتأهل الى الدور الثاني من منافسات المجموعة الاولى لكرة السلة بدورة الالعاب الاسيوية الشاطئية بنسختها الخامسة الجارية أحداثها في مدينة داننك الفيتنامية. وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من تقديم اداء رائع في المباراة الاولى لهذا اليوم ضد نظيرهم تركمانستان واستطاعوا فرض السيطرة والتقدم طيلة دقائق اللقاء الذي امتاز بالإثارة والندّية بين الطرفين في ظل التواجد الجماهيري الكبير الذي يتابع منافسات كرة السلة كونها تحظى باهتمام جماهير اوسع من بقية الفعاليات . وفي اللقاء الثاني الذي جمعه مع المنتخب البنغلاديشي لم يتغير سيناريو الاداء بل ازداد اثارة وندية أوسع بسبب تقارب المستويات في تلك المجموعة الحديدة ، إذ ان الاستقرار العالي للاعبين وتأقلمهم على اجواء تلك الفعالية منحهم الثقة العالية بالنفس لمواصلة المشوار بثبات من لقاء لآخر ، ونعم تمكن المنتخب من الحاق الهزيمة بالخصم وبنتيجة عريضة لم تحقق في المنافسات الى الآن حيث انتهى النزال بفارق خمس نقاط . مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة نضال غانم اكد أن اداء اللاعبين اصبح اكثر تميزا لاسيما وانهم لعبوا خمسة لقاءات مكنتهم من التأقلم على اجواء البطولة حيث فاز المنتخب في ثلاث مواجهات وخسر اثنتين وهي نتيجة طيبة اذ ما عرفنا أن اللعبة لم يتم التمرن عليها ولو لو حدة تدريبية واحدة فضلا عن انها في الاجواء المكشوفة فيما لاعبونا متعودون على القاعات المغلقة بالاضافة الى ذلك حجم الكرة المختلف وبالرغم من ذلك استطاع المنتخب ان يؤكد انه قادم للمنافسة وليس للمشاركة . لاعبو المنتخب الوطني لكرة السلة مصطفى جاسم وحسان علي وعلي مؤيد ومحمد صلاح اكدوا عزمهم على تحقيق نتيجة ايجابية في دورة الالعاب الاسيوية في داننك على الرغم من صعوبات اللعبة التي لم يتعودوا عليها ولكن وبرغم ذلك أكد اللاعبون أنهم على اتم الجاهزية للموجهات ولديهم القدرة لتقديم عروض سلوية افضل من التي قدمناها . رئيس البعثة العراقية حيدر الجميلي بارك تأهل لاعبي منتخبنا الوطني بكرة السلة الى المرحلة الثانية من منافسات الجولة الاولى . وأشار رئيس البعثة ان اللاعبين لديهم قدرات عالية يمكن ان تسهم في تحقيق نتيجة طيبة في نهاية المشوار ، مؤكدا وقوف البعثة خلف المنتخب في مهمته الرسمية وتذليل كل العقبات التي تقف امام تحقيق الانجاز في تلك البطولة الاسيوية التي يجتمع فيها خيرة نجوم الكرة البرتغالية .