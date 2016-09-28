– September 28, 2016

زيدان: الملكي يمر بمرحلة سيئة

دورتموند يخطف نقطة ثمينة من الريال في دوري الأبطال

{ مدريد- وكالات: لم يخف زين الدين زيدان، خيبة أمله بعدما فرط فريقه في الفوز أمام بوروسيا دورتموند في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يشعر بالأسى بعد تعادله للمباراة الثالثة على التوالي. وقال زيدان في مؤتمر صحفي: نشعر بالأسى لاننا قدمنا مباراة جيدة هجوميا ودفاعيا، وهذا ما كنّا نريده قبل البداية. اللاعبون قدموا مباراة كبيرة واعتقد ان النتيجة معقدة لاننا كنا نستحق أكثر. في النهاية تكرر الامر ذاته، وبالطبع هذه المباراة الثالثة التي نحقق فيها التعادل. أنا أشعر بالأسى من أجل اللاعبين لاننا لا نستحق التعادل. ولكنه أكد أن النتيجة ليست سيئة مؤكدا أنه سيتم العمل على إنهاء الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الخط الخلفي في المواجهات الاخيرة يوم لاس بالماس افتقدنا التركيز، ولكننا لم نفتقده اليوم. وأضاف عانينا بعض الشيء في الشوط الاول لانه كان هناك ضغط كبير من دورتموند بعد فقدان الكرة، ولكن هذا طبيعي في هذه الملاعب الصعبة، حيث كنا نعرف ما كان ينتظرنا. لقد خضنا 90 دقيقة صعبة ولكني فخور بالمباراة التي خضناها والمكتملة في كافة الجوانب. الأسى لأنها المباراة الثالثة التي نتعادل فيها. واعترف زيدان بأن النتائج الأخيرة تؤكد أن فريقه يمر بـفترة سيئة، ولكنه أعرب عن ثقته بأن لاعبيه سيخرجون منها ودافع عن الحارس كيلور نافاس بعدما أخطأ في الهدف الاول لدورتموند. وقال قدم مباراة جيدة للغاية في المجمل. لم يلعب منذ أربعة أشهر، وفي ملعب كهذا عاد إلى مركزه لان لديه شخصية للعب في أي مكان. في الهدف الاول كان سيء الحظ. أنا سعيد بأدائه. عاش ريال مدريد الإسباني أسبوعاً ربما يكون هو الأسوأ له على الإطلاق منذ قدوم الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي. فعلى مدار 7 أيام، وبالتحديد منذ يوم مباراة فياريال يوم 21 سبتمبر، فإن الميرينجي سقط في فخ التعادل 3 مرات متتالية، أولها أمام الغواصات الصفراء 1-1 في سانتياجو برنابيو في المرحلة الخامسة من الليجا، والثانية أمام لاس بالماس 2-2 في المرحلة السادسة من نفس المسابقة، وانتهى الأسبوع يوم الثلاثاء بتعادل مثير 2-2 مع بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوربا بملعب سيجنال ايدونا بارك. والغريب في الأمر أيضاً أن الفرق الثلاثة التي اقتنصت التعادل من الريال لعبت بالقمصان الصفراء، ونجحت جميعها في عرقلة قطار الانتصارات لكتيبة زيزو، لتدقّ جرس الإنذار مبكراً لدى عشاق الميرينجي. ورغم تلك التعادلات، فإن الريال لا يزال يتصدر الليجا بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة، ويشارك بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة في دوري الأبطال برصيد 4 نقاط، إلا أن الفريق الألماني يتفوق في فارق الأهداف. ومن الأمور المثيرة أيضاً أن الدقائق الأخيرة يبدو أنها خاصمت ريال مدريد في مبارياته الأخيرة، وبالتحديد منذ فوزه الصعب 2-1 على سبورتينج لشبونة البرتغالي في الجولة الأولى لدوري الأبطال، حيث حوّل تأخره حتى الدقيقة الأخيرة إلى فوز دراماتيكي بواسطة كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا في الدقيقتين 89 و94 . وبحسب التقارير الواردة من قلعة الريال، فإن الأمور لا تسير على ما يرام، خاصة بعد الخلاف الذي وقع بين رونالدو وزيدان في مباراة لاس بالماس، التي خرج فيها الدون من الملعب ممتعضاً على قرار تبديله، ووضح أنه تأثر بشدة نتيجة قرار زيزو، حيث سيطرت العصبية عليه خلال المران الأخير للفريق قبل موقعة دورتموند. اعتبر الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد عقب التعادل في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند أن النتيجة العادلة بالنسبة لفريقه كانت الفوز، وهو الأمر الذي تعكسه الصورة التي تركها الملكي. وأكد اللاعب كان الأداء طيبا في ملعب صعب عادة، حيث يضغطون كثيرا ويكونون أفضل غالبا، لكن اعتقد أن النتيجة المستحقة هي الفوز ومن سوء حظنا أن يتعادلوا في النهاية. واستطرد لكن هكذا هي كرة القدم، بالطبع تركنا صورة طيبة كما في مباريات أخرى. هم منافس قوي، والأهم هو أننا قدمنا انطباعات مختلفة. وأكد خاميس أن الفريق الملكي لا يصب تركيزه على دوري الأبطال وأن الصورة الجيدة التي ظهر عليها الفريق الملكي اليوم هي نتيجة اللعب بحافز أكبر في بطولة أوربية. كما أعرب اللاعب عن سعادته بعودته للتشكيل الأساسي حيث أوضح مشاعري أفضل يوما بعد يوم. أشعر أنني على ما يرام، أريد مساعدة الفريق في تحقيق أفضل نتيجة. واختتم قائلا: فقط أود اللعب جيدا وأتمكن من المساعدة كما كنت أفعل دائما. منذ اليوم الأول الذي قدمت فيه إلى هنا كنت جاهزا للعب وسأحاول أن أفعل ذلك بطريقــــــة جيدة دوما.