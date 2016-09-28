– September 28, 2016

صاروخ جليك يقتل طموح باير ليفركوزن في أول فوز

فرحة يوفنتوس بالرباعية تتحوّل إلى حزن بعد إصابة بيانيتش

{ باريس – وكالات: تمكن البولندي كميل جليك من إنقاذ فريقه موناكو الفرنسي من الخسارة أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني، وأدرك التعادل (1-1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، التي جرت على ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو الفرنسية، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوربا. تقدم المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو بهدف ليفركوزن من رأسية متقنة بعد متابعته لعرضية زميله البديل السويسري أدمير محمدى في الدقيقة (73)، قبل أن يدرك جليك التعادل لموناكو من تسديدة صاروخية في الدقيقة (90+4). وأفسدت الإصابة التي تعرض لها البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب وسط يوفنتوس، فرحة الانتصار الكبير، الذي حققه الفريق، على دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفةوجاء فوز يوفي على مضيفه ضمن الجولة الثانية من دورالمجموعات بدوري أبطال أوربا. وخرج لاعب وسط إيه إس روما السابق من المباراة مصابا، وقال، في تصريحات عقب المباراة لشبكة ميديا سيت الإيطالية، تعرضت لركلة، فضل على إثرها المدرب إخراجي، وأتمنى أن اكون متواجداً في لقاء إمبولي المقبل (في الدوري. وأوضح بيانيتش عن المباراة حققنا المُراد وعدنا من كرواتيا بالنقاط الثلاث، هذا ما سافرنا من أجله.

وعن المركز الذي يفضله في الملعب، قال بيانيتش خلال 5 سنوات مع روما جاوبت على ذلك السؤال عمليا باللعب في كل المراكز، لعبت أمام المدافعين وقدمت مستوى مميز، وخاصة في إرسال التمريرات الطويلة في العمق، ولعبت كصانع ألعاب واستمتعت به أيضا، مع يوفنتوس ربما اختلف الدور عن قبل ذلك، ولكني سعيد بذلك وأنا تحت أمر المدرب دائما. وحافظ موناكو على صدارة المجموعة الخامسة بعدما رفع رصيده إلى (4 نقاط)، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى نقطتين ليتراجع إلى المركز الثالث خلف توتنهام الثاني (3 نقاط)، الذي فاز على سيسكا موسكو الروسي بهدف نظيف في إطار نفس المجموعة. وحقق يوفنتوس فوزه الأوربي الأول هذا الموسم على حساب مضيفه الكرواتي دينامو زغرب برباعية دون رد في مباراة تسيدها تماما الفريق الإيطالي منذ بدايتها وحتى نهايتها. تقدم ميراليم بيانيتش ليوفنتوس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف جونزالو هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 31، فيما سجل باولو ديبالا الهدف الثالث في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يختتم البيانكونيري أهدافه في الدقيقة 85 بهدف عكسي عبر حارس المرمى أدريان سيمبر. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد دينامو زغرب عند صفر من النقاط في ذيل الترتيب.