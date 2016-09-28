– September 28, 2016

العلاقات الإجتماعية والصحة -غلام محمد هايس

يقول عالم النفس (روبرت والدنجر) عن العلاقات الاجتماعية وعلاقتها بالصحة البدنية والنفسية و اطالة العمر:

( ما الذي يبقينا سعداء و بصحة جيدة ونحن نعيش حياتنا ؟ اذا كنت تنوي الآن الإستثمار في مستقبل أفضل لك ، اين تُفعّل وقتك و طاقتك؟ هناك دراسة اجريت مؤخراً على جيل الالفية سئلوا فيها عن امثر أهداف حياتهم أهمية ، اكثر من 80 بالمئة منهم قالوا : أن هدفهم الاساسي في الحياة ان يصبحوا اغنياء و50 بالمئة من نفس فئة الشباب قالوا ان الهدف الرئيسى في حياتهم أن يصبحوا مشهورين .دائما ما نُطالب بالانكباب على العمل و الدفع الى الأمام وتحقيق المزيد ، يخيل لنا أن هذه هي المقاصد التي يجب السعي لها من أجل بلوغ رغد العيش . صور من حياة بأكملها ، من خيارات الإنسان وكيفية تأثيرها على مستقبلك صور كهذه من الصعب الحصول عليها . جل ما نعلمه عن الحياة البشرية نعلمه من خلال دعوة الناس لاستحضار الماضي ، و كما نعلم : الإدراك اللاحق للشيء مختلف عن الخوض اللحظي فيه .لأننا ننسى الكثير مما يحدث لنا في الحياة ، والذاكرة في بعض الأحيان تختلق ما لم يحدث .ولكن ماذا لو كان بامكاننا مراقبة حياة بكاملها ، اثناء تشكلها مع مرور الوقت؟ماذا لو استطعنا دراسة الناس من سن المراهقة الى سن الشيخوخة لمعرفة ما يُبقي الناس سعداء و في صحة جيدة ؟ لقد فعلنا ذلك . دراسة هارفارد لتطور حياة البالغين قد تكون اطول دراسة لحياة البالغين تم القيام بها ، منذ 1938 لقد تتبعنا حياة مجموعتين من الرجال ، المجموعة الأولى في الدراسة طلبة في كلية هارفارد والمجموعة الثانية صبية من افقر الاحياء في بوسطن اولاد من اكثر العائلات في بوسطن اضطرابا و حرماناً اجريت لهم مقابلات وفحوص طبية ثم كبروا واصبحوا بالغين وخاضوا تجارب مختلفة في الحياة ، أصبحوا عمال ومحامين وبنائين واطباء .

أوضح رسالة نحصل عليها من هذه الدراسة الممتدة 75 عاما : ” العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة و أكثر صحة . ” ، لقد تعلمت ثلاثة دروس كبيرة بشأن العلاقات الاول هو ان الصلات الاجتماعية هي حقاً جيدة بالنسبة لنا ، وان الوحدة جد مضرة ، وتبين ان الاشخاص المرتبطين أكثر اجتماعياً مع الاسرة و الأصدقاء و المجتمع هم أكثر سعادة ، واكثر صحة جسدياً ، و يعيشون حياة اطول من الذين هم اقل ارتباطاً، الناس غير المرتبطين اجتماعيا يعيشون حياة اقصر من الناس الذين يحاطون بأحبائهم ومن المهم جدا هو نوعية العلاقة مع الآخرين وتبين ان العيش في خضم الصراع سيء جداً لصحتنا . على سبيل المثال الزواج كثير الصراع قليل المودة سيء جدا لصحتنا ربما اسوأ من الطلاق و العيش في خضم العلاقات الدافئة جيد و وقائي . بعد ان تتبعنا هؤلاء الرجال الى عمر الثمانين ، اردنا ان ننظر الى الوراء الى منتصف أعمارهم و نرى ما اذا كان يمكن التنبؤ بمن سيكبر ليصبح رجلا سعيداً و في صحة جيدة في الثمانين من عمره ومن لن يكون ذلك حاله، و عندما جمعنا معاً كل ما عرفناه عنهم في سن الخمسين لم تكن مستويات الكوليسترول في منتصف العمر التي تنبأت كيف سيكبرون ، بل مدى رضاهم في علاقاتهم ، الناس الذين كانوا اكثر رضا في علاقاتهم في سن الخمسين هم كانوا اكثر صحة في سن الثمانين ، ويبدو أن العلاقات الوثيقة جيدة للتخفيف علينا من صعوبات تقدم العمر ، الازواج الاكثر سعادة ذكروا في سن الثمانين ان في الايام التي عانوا فيها من الالم المادي ، مزاجهم بقي سعيداً ، ولكن الناس الذين كانوا في علاقات غير سعيدة ، في الايام التي عانوا فيها من الألم المادي تضخم ذلك من قبل الالم العاطفي .

والدرس الكبير الآخر الذي تعلمناه حول العلاقات والصحة هو ان العلاقات ايضاً تحمي أدمغتنا و تبين أن علاقة عميقة التعلق الى شخص آخر في الثمانين وقائية ، حيث حقاً يشعرون بأنهم يستطيعون الاعتماد على الشخص الآخر في اوقات الحاجة ،

ذكريات هؤلاء الناس تبقى أكثر وضوحا لفترة اطول ، والناس الذين هم في علاقات حيث يشعرون انه في الحقيقة لا يمكنهم الإعتماد على الآخر ، هؤلاء هم الناس الذين يعانون مبكراً من تراجع الذاكرة .

هذه العلاقات الجيدة يمكن ان تكون سلسة احياناً بعض الازواج في الثمانين يمكن ان يخاصم بعضهم البعض ، ولكن طالما انهم شعروا ان بإمكانهم الإعتماد حقاً على الآخر عندما تأزم الوضع لم تؤثر تلك الخلافات سلباً على ذاكرتهم . لذلك فالعبرة العلاقات الوثيقة جيدة لصحتنا و رفاهيتنا ، كثير من رجالنا عندما كانوا شباب اعتقدوا ان الشهرة او الثروة او الانجاز العالي هي ما يحتاجونه للحصول على حياة جيدة ولكن على مدى هذه السنوات الخمسة وسبعين ، اظهرت دراستنا مرارا و تكرارا ان الاشخاص ذوي الحظ الافضل كانوا الذين اهتموا بالعلاقات مع الاسرة ومع الاصدقاء و المجتمع .الحياة الجيدة تُبنى بالعلاقات الجيدة).

ذكرت الآية (36) من سورة (النساء) الاحسان والعلاقات الطيبة مع الاخرين وخاصة الوالدين و ذوي القربى و كذلك المساكين وحتى الجار من حيث القرابة والجار الجنب واوصت حتى بالصاحب و حتى ابن السبيل الذي قد يعتبر غريباً وكذلك ما ملكت الايمان و ختمت الاية بعدم التكبر والتفاخر لانه من اهم اسباب قطع الصلات مع الاخرين .

ومن الملاحظ ان جميع الايات التي بدأتها السورة لها علاقة كبيرة بالعلاقات الاجتماعية الجيدة فالسورة رقم (1) ذكرت الخلق من نفس واحدة كاشارة لتساوي الناس وذكرت صلة الارحام ، كما ذكرت الايات (2) و(3) المال والايتام والزواج لصلاتها العميقة بالعلاقات الجيدة مع الاخرين ، كما ذكرت الآية (4) العلاقة الطيبة مع الزوجة وخاصة الصدقات المالية و طيب النفس منه .

واشارت الاية(5) علاقة الاموال بالسفهاء وكيفية التعامل معهم ، و اشارت الاية (6) مرة اخرى لمال اليتيم وكيفية التعامل معه ، كما اشارت الايتين (7) و(8) من نفس السورة الى الميراث وكيفية التعامل مع الورثة وحتى الذين يحضرون القسمة ، واشارت الاية (15) من سورة البقرة الى التعامل مع النساء اللاتي ياتين بفاحشة و كيفية التعامل معهن و نهت الاية (19) من وراثة النساء كرها و ذكرت العشرة بالمعروف و حتى الكره او الخلاف مع الصبر ممكن ان يكون خير كثيرا.وذكرت الايتين (29) و(30) عدم اكل الاموال واحلت التجارة و سميت اكل الاموال بالعدوان و الظلم وهو من اسوأ العلاقات الاجتماعية .

مختصرة هي الحياة وليس هناك وقت للخصومات والانتقامات ، هناك متسع من الوقت للمحبة فقط .