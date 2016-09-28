– September 28, 2016

هل خنت وطني أم فعلت الشيء الصحيح ؟- عبدالهادي البابي

في أحدى سنوات الحرب مع إيران كنت عسكرياً أؤدي خدمة العلم في منطقة حدودية قرب مدينة مندلي ..وصادف أن ذهب نصف حراس السجن (سجن الوحدة) بإجازاتهم الإعتيادية ..فنسبوا من جنود الوحدة من يقوم بواجب الحراسة مكانهم حتى عودتهم ..وكنت ممن وقع عليه الإختيار أن أكون حارساً للسجن لمدة إسبوع واحد ..فذهبت لموقع السجن الذي كان يقع تحت تلة صخرية مشرفة على الوادي في بناء تحت الأرض (ملجأ ) محاط بالأسلاك الشائكة وأكياس التراب ..

وخلال وجودي هناك وتعرفي على السجناء تعرفت على (6) من الجنود الأكراد الذي أوقفوا بتهمة نقل وتسريب عتاد وسلاح إلى قوات المعارضة الكردية في شمال العراق ..وكانت التهمة تستوجب الإعدام دون أي مناقشة ..فقط ينتظرون نقلهم إلى فرقة إعدامات الفيلق الثاني في بعقوبة .!

كانوا من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً وقد تعرضوا للتعذيب الشديد في مقر الفيلق الثاني (الأستخبارات والأمن العسكري) في بعقوبة لإكثر من مرة ..ورأيت علامات التعذيب بادية عليهم وقد قلعت أظافرهم وشوهت وجوههم وكسرت أنوفهم ..فأشفقت عليهم وأخذت أجلب لهم الأدوية والعلاج والمعقمات والقطن من الطبابة ..ثم جلبت لهم الأكل والشاي وكل مايحتاجونه ..وفي اليوم الأخير لوجودي كحارس للسجن قال لي أحدهم وإسمه (نور الدين ) من أهالي أربيل : إذا بقينا هنا سيعدموننا لامحال ..فهل لك أن تساعدنا وأنت إنسان طيب وإبن خير ..؟ في البداية بقيت واجماً من طلبه وأخذتني الرهبة من الرد ..فسكت ..وبعد لحظات رحت أفكر بمصير هؤلاء الفتية وأن لهم أمهات كأمهاتنا ..فكيف بهن لو أعدموا أولادهن وأرسلوهم جثثاً هامدة إلى إليهن..!!؟ لم أتحمل مجرد التفكير بهذه الموقف المخيف وقررت مساعدتهم رغم هول اللحظة ورعب المنقلب ومجهولية النتائج!!

وفي تلك الليلة ..أتفقت معهم على ساعة محددة في نوبتي الخاصة بالحراسة (الثالثة فجراً ) وسحبت بعض الأكياس الترابية المحاذية للملجأ من الخارج ..وخرجوا من السجن دون علم بقية السجناء ..ثم تسللت معهم إلى الوادي وأرشدتهم على الطريق المؤدي إلى منطقة نفط خانة على طريق خانقين ثم شمال العراق ..وبعد وصولهم إلى حافة الوادي ..عاد نور الدين .وعانقني وبكي بكاءً مرّاً ..فقلت له : لابأس أنتم الآن أحراراً كما خلقكم الله ..لاتخافوا إذهبوا وخذوا حذركم ..فقال أنا لاأبكي على نفسي .ولكني أبكي عليك ياأخي…ثم تعاقنا ونحن نبكي معاً !

عدت مسرعاً إلى السجن وجلست وكأن شيئاً لم يكن ..وفي الساعة الثامنة صباحاً غيّرت نوبتي بالحراسة وأستلمها مني جندي حارس قد إلتحق لتوه من الإجازة وكان شخصاً قاسياً مجرماً سيء الخلق ..وسلمته السجن ..وذهبت إلى مقر فصيلي أنتظر الأخبار وقلبي يرتجف من الخوف والرعب ..وماهي إلا ساعة حتى إنقلب الجو رأساً على عقب وراحت سيارات الوحدة تروح وتأتي ومعها الإنضباط والأستخبارات والأمن يبحثون في كل مكان من التلال القريبة والوديان عن الجنود الهاربين …ولم يعثروا عليهم …ولم نسمع عنهم شيئاً بعد ذلك .. إن ماقمت به كان عملاً خالصاً لوجه الله تعالى ..دفعني إليه شعوري بإحترام الحياة وتقديس الإنسان..رغم أني دفعت الثمن غالياً حيث حكم علي بالسجن (عام ونصف العام) بتهمة (الإهمال بالواجب) …وعلى ثلاثة من الحراس بالسجن لعشر سنوات بتهمة (تهريب سجناء). وأنا ..ماذكرت هذه الحادثة إلا مشاهدتي قبل يومين لإستطلاع قامت به قناة بي بي سي في محافظات كردستان عن آراء الإنفصال والإستقلال عن العراق فقال أحد الأكراد متبجحاً ساخراً : نحن لانحتاج إلى العراق .لاشيعتهم ولاسنتهم ..نحن نحكم أنفسنا بإنفسنا وهذه دولتنا ولايوجد لإحد أي فضل علينا ..!!

فلاأدري ..هل أنا خنت أمانتي وواجبي إتجاه بلدي..أم أنني فعلت الشيء الصحيح ..!!؟