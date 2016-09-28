– September 28, 2016

رفقاً بدجلة- نوال العزاوي

مسيرة دقائق في بغداد وعلى ضفاف دجلة تجعل بعض الهموم التي تنش داخلنا تهرب الى غير رجعة لان هذا الهموم تخاف أن تلتقي بنقاء هذا النهر الجميل وكما هي دجلة وعذوبتها معنا الا يجب علينا نحن أن نرد لها بعض من هذا الجميل ونحاول أن نمنع من يريد أن يشوه جمالها فهي اليد الحاضنة والجامعة لطرفي بغداد (الكرخ والرصافة) والتي تحمل على تراب ضفافها أجمل الذكريات للكثير من العشاق والشعراء والكتاب والمثقفين .. تلك هي دجلة نهر المحبة والجمال نهر العطاء والسمو .. أذن ماذا يحدث ! كيف هانت علينا او كيف هانت بغداد كلها علينا مما جعل البعض يحولها الى مقبرة للنفايات بعض من العمال في أهم شوارع بغداد أقتصادياً وأجمل الشوارع للترفيه عن النفس يقوم هؤلاء العمال ببناء وتعمير أحد المحال التجارية الواقعة في شارع النهر وهذا طبعاً حق من حقوق المواطن لاغبار عليه ولكن أن يجعل من ذلك البناء وما يخلفه من أنقاض سبباً في تشويه صورة مشرقة لجزءً مهم وحيوي من بغداد فهذا والله لايمكن أن نسكت عليه.. مررت بالشارع في ذلك اليوم فوجدت العمل في تلك المحلات والعمال وعربات الحمالين تحمل كل أكياس الانقاض لترمي بها في مكان ما حاولت أن أعرف وبحدسي الصحفي وغريزتي الاعلامية الفضولية بعض الشئ أين سيكون مكان رمي الأنقاض فوجدت وللاسف أن هؤلاء العمال يسحبون عرباتهم ويتجهون الى نهر دجلة ويرمي كل واحدٍ منهم مايحمل على ضفافها قلت في بادئ الامر أنها بعض الاكياس وبالتأكيد سيتم رفعها لاحقاً ولكن أن أعود بعد أسبوع لأرى هذه البعض وقد أصبحت جبلاً من الأنقاض وبنفس المكان على ضفاف دجلة. هنا توقفت وقد ذهل عقلي كيف لهم أن يفعلوا ذلك وأين الجهات الرقابية التي يجب أن تحاسب من فعل مثل هذا العمل .. هل سمحت لهم أمانة بغداد بذلك او هل حصلوا على تصريح برمي تلك الانقاض هنا في هذا المكان .. بالنسبة لي أنا لا اعلم أذن لمن نوجه أسئلتنا ومن يستطيع أن يفسر لنا مايحدث مكان داخل العاصمة يربط بين الكرخ والرصافة هذا يعني أنه يجب أن يكون بأجمل الصور التي يتمناها الزائر الى بغداد لنثبت فقط أننا فعلاً بلد الحضارات وعنوان للتأريخ العظيم على طول هذا الطريق وأنا أسير في هذا المكان الجميل وأتخيل أحلام المواطن العراقي هذا المواطن الذي ذاق ماذاق من حزن وحروب ودمار وهو يحلم او يرسم مايجب أن تكون عليه هذه المدينة الرائعة او وهو يتمنى أن يأتي بعائلته الى مكان يجعل منه متنفساً من بعض الهموم التي أثقلت كاهله. اليس الأجدر بالمسؤولين أن يحاولوا زرع هذا المكان وبناء بعض المتنزهات التي من شأنها أن تكون مكاناً للترفيه للعائلة العراقية كيف هان علينا دجلة الى هذه الدرجة بل كيف هانت علينا بغداد كلها حتى جعلنا منها مقبرة للنفايات.. أين الرقابة من أعمال كهذه أنه يجب علينا نحن المواطنين العاشقين للجمال أن نعين حراساً للدفاع عن الجمال وعن دجلة.. والله أنها مصيبة كبيرة في أن يكون مثل هذا المكان تحت أيدي أناس جهلة لايعرفون قيمة الجمال ولاقيمة هذا النهر الخالد لو أن هناك من يضع قانوناً يعاقب كل من يحاول أن يشوه من جمال بغداد لما وصل بنا الحال الى هذه الصور البشعة التى ارفقتها مع مقالي في تشويه هذه الارض الطيبة.. فيا أهلي في بغداد أرفقوا بدجلة وبأرض العراق فهذا البلد بحاجة لكل الايادي لترفع عنه هذه الجبال من النفايات ليتنفس ونتنفس نحن معه فحين تعجز الجهات المسؤولة عن تأدية واجبها تصبح هذه مسؤوليتنا نحن لان هذه الأرض هي أرضنا ومن جاء ليجلس على الكرسي ويحكم فقط هو مجرد ضيف وسوف يعود من حيث أتى لتبقى أرض العراق للعراقين .. فأرفقوا بأرضكم يرحمكم الله.