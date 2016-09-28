قاعة ثقافية إسمها شارع لطفي 13 – عكاب سالم الطاهر
قاعة ثقافية إسمها شارع لطفي 13 – عكاب سالم الطاهر
اشهر شوارع مدينة سوق الشيوخ، هو: شارع لطفي. وحين تسأل عن خلفيات هذه التسمية، يأتيك الجواب: عام 1943 كان السيد لطفي (وكنيته ابو عامر) قائممقاماً لقضاء سوق الشيوخ كان ادارياً حازماً، وناشطاً باتجاه التطوير والاصلاح. وفي عهده، كما يقول شهود عيان ثقات، لم يكن الشارع كما هو الان. كان هناك شارعان ضيقان. عندها قرر (ابو عامر) دمج الشارعين، ليصبحا شارعاً واحداً، مع توسيع مناسب من خلال الاستملاك. وبعمل مثابر تم انجاز الشارع، فأصبح رئة تتنفس من خلالها المدينة. وبالمقابل كانت مدينة سوق الشيوخ وفية مع هذا الاداري المصلح، فخلدت اسم القائممقام، فسمي: شارع لطفي. ومنذ ذلك التاريخ، حافظت المدينة على وفائها للرجل الذي خدمها، فلم يبدل اسم الشارع، رغم كثرة المسميات المغرية في العهود الجمهورية المتعاقبة. كان شارع لطفي قاعة ثقافية مفتوحة، تقام فيه الندوات، وتحيى المناسبات الدينية خاصة، ضم الشارع مكتبة وجامعاً محملاً بالهيبة، ومقاهي على الجانبين، ابرزها مقهى (جاسم دبة).
الوائلي والصواف
واتذكر: عندما كنت طالباً في متوسطة سوق الشيوخ، بدءاً العام الدراسي (19955- 1956) كنا نحضر امسيات تقام في شارع لطفي. ابرزها: امسيات يتحدث فيها الشيخ احمد الوائلي، وتقام في الايام العشرة الاخيرة من شهر محرم. رغم صغر سننا، كنا نحرص على حضور تلك الامسيات. كما اقيمت امسية في الشارع تحدث فيها الشيخ محمد محمود الصواف وزميله الشيخ ابراهيم المدرس. كان الرجلان في ضيافة الشخصية المعروفة مطشر السعدون.
قحطان لطفي علي
بدءاً من الرابع من شهر ايلول/ 1989 بدأت بكتابة مسلسل استذكاري، في جريدة الاتحاد البغدادية. وفي بعض حلقات ذلك المسلسل، اشرت الى الاداري الكفوء (القائممقام لطفي علي). ويبدو ان نجله (قحطان لطفي علي) قد اطلع انذاك على ما كتبته عن ابيه. ومنذ ايام اطلعت على كتاب اعده الاداري والسفير قحطان عن والده الراحل. وتضمن الكتاب ما كتبته عن والده بجريدة الاتحاد عام 1989 . ورغم انني لم التق بشكل مباشر بمدير عام ديوان وزارة التخطيط والسفير في اليابان السيد قحطان لطفي، الا انني كنت اتابعه. فعام 1974 كنت اتردد على وزارة التخطيط لامور تتعلق بقطعة الارض المخصصة لمبنى جريدة الثورة. وخلالها ازور مدير الادارة بالوزارة الحاج كمال السنوي. وعن طريقه كنت اتابع السيد قحطان لطفي.
ولزياراتي المتكررة لوزارة التخطيط هدف اخر. فعن طريق الحاج كمال السنوي، اقترنت بموظفة في وزارة التخطيط وهي قريبة له.
رحم الله الاداري الكفوء والحريص على المال العام القائممقام لطفي علي.