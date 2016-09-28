– September 28, 2016

قاعة ثقافية إسمها شارع لطفي 13 – عكاب سالم الطاهر

اشهر شوارع مدينة سوق الشيوخ،‮ ‬هو‮: ‬شارع لطفي‮. ‬وحين تسأل عن خلفيات هذه التسمية،‮ ‬يأتيك الجواب‮: ‬عام‮ ‬1943‮ ‬كان السيد لطفي‮ (‬وكنيته ابو عامر‮) ‬قائممقاماً‮ ‬لقضاء سوق الشيوخ كان ادارياً‮ ‬حازماً،‮ ‬وناشطاً‮ ‬باتجاه التطوير والاصلاح‮. ‬وفي‮ ‬عهده،‮ ‬كما‮ ‬يقول شهود عيان ثقات،‮ ‬لم‮ ‬يكن الشارع كما هو الان‮. ‬كان هناك شارعان ضيقان‮. ‬عندها قرر‮ (‬ابو عامر‮) ‬دمج الشارعين،‮ ‬ليصبحا شارعاً‮ ‬واحداً،‮ ‬مع توسيع مناسب من خلال الاستملاك‮. ‬وبعمل مثابر تم انجاز الشارع،‮ ‬فأصبح رئة تتنفس من خلالها المدينة‮. ‬وبالمقابل كانت مدينة سوق الشيوخ وفية مع هذا الاداري‮ ‬المصلح،‮ ‬فخلدت اسم القائممقام،‮ ‬فسمي‮: ‬شارع لطفي‮. ‬ومنذ ذلك التاريخ،‮ ‬حافظت المدينة على وفائها للرجل الذي‮ ‬خدمها،‮ ‬فلم‮ ‬يبدل اسم الشارع،‮ ‬رغم كثرة المسميات المغرية في‮ ‬العهود الجمهورية المتعاقبة‮. ‬كان شارع لطفي‮ ‬قاعة ثقافية مفتوحة،‮ ‬تقام فيه الندوات،‮ ‬وتحيى المناسبات الدينية خاصة،‮ ‬ضم الشارع مكتبة وجامعاً‮ ‬محملاً‮ ‬بالهيبة،‮ ‬ومقاهي‮ ‬على الجانبين،‮ ‬ابرزها مقهى‮ (‬جاسم دبة‮).‬

الوائلي‮ ‬والصواف

واتذكر‮: ‬عندما كنت طالباً‮ ‬في‮ ‬متوسطة سوق الشيوخ،‮ ‬بدءاً‮ ‬العام الدراسي‮ (‬19955- 1956‮) ‬كنا نحضر امسيات تقام في‮ ‬شارع لطفي‮. ‬ابرزها‮: ‬امسيات‮ ‬يتحدث فيها الشيخ احمد الوائلي،‮ ‬وتقام في‮ ‬الايام العشرة الاخيرة من شهر محرم‮. ‬رغم صغر سننا،‮ ‬كنا نحرص على حضور تلك الامسيات‮. ‬كما اقيمت امسية في‮ ‬الشارع تحدث فيها الشيخ محمد محمود الصواف وزميله الشيخ ابراهيم المدرس‮. ‬كان الرجلان في‮ ‬ضيافة الشخصية المعروفة مطشر السعدون‮.‬

قحطان لطفي‮ ‬علي

بدءاً‮ ‬من الرابع من شهر ايلول‮/ ‬1989‮ ‬بدأت بكتابة مسلسل استذكاري،‮ ‬في‮ ‬جريدة الاتحاد البغدادية‮. ‬وفي‮ ‬بعض حلقات ذلك المسلسل،‮ ‬اشرت الى الاداري‮ ‬الكفوء‮ (‬القائممقام لطفي‮ ‬علي‮). ‬ويبدو ان نجله‮ (‬قحطان لطفي‮ ‬علي‮) ‬قد اطلع انذاك على ما كتبته عن ابيه‮. ‬ومنذ ايام اطلعت على كتاب اعده الاداري‮ ‬والسفير قحطان عن والده الراحل‮. ‬وتضمن الكتاب ما كتبته عن والده بجريدة الاتحاد عام‮ ‬1989‮ .‬ ورغم انني‮ ‬لم التق بشكل مباشر بمدير عام ديوان وزارة التخطيط والسفير في‮ ‬اليابان السيد قحطان لطفي،‮ ‬الا انني‮ ‬كنت اتابعه‮. ‬فعام‮ ‬1974‮ ‬ كنت اتردد على وزارة التخطيط لامور تتعلق بقطعة الارض المخصصة لمبنى جريدة الثورة‮. ‬وخلالها ازور مدير الادارة بالوزارة الحاج كمال السنوي‮. ‬وعن طريقه كنت اتابع السيد قحطان لطفي‮.‬

ولزياراتي‮ ‬المتكررة لوزارة التخطيط هدف اخر‮. ‬فعن طريق الحاج كمال السنوي،‮ ‬اقترنت بموظفة في‮ ‬وزارة التخطيط وهي‮ ‬قريبة له‮.‬

رحم الله الاداري‮ ‬الكفوء والحريص على المال العام القائممقام لطفي‮ ‬علي‮.‬