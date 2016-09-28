– September 28, 2016

من أمن العقاب أساء الأدب – عبد الكاظم محمد حسون

كثير هي السلبيات في العمل الوظيفي العراقي وكثيرة هي الملاحظات والنصائح التي توجه إلى الحكومة ودوائرهأ بغية الكف عن هذه الممارسات الشاذة وما يسمى بظاهرة الفساد في دوائر الدولة العراقية ، فكل وسائل الاعلام تشير إلى ذلك وكل وسائل التواصل الاجتماعي تتكلم وتكتب وحتى المرجعية الشريفة وبعض المنابر الدينيه تشير إلى خطورة هذا النهج حتى بح صوتها ، ولكن للاسف الشديد كل تلك الاصوات والنداءات تذهب ادراج الرياح وكانها موجه الى جدار من الصيوان لا يسمع ولا يرى ، ان المفسدين تاكدوا بشكل جيد ان هذه الاصوات امست لا تهمهم ولا تحد من ما يقومون به بعد ان باعوا انفسهم للشيطان وبعد أن اصبح المال الحرام حلالاً في نظرهم باعتباره مكسباً وحقاً شرعياً كما يتصورون والنتيجة مزيد من هدر امول الشعب وتسربها في جيوب الفاسدين ، ان من امن العقاب اساء الادب فبدون ردع القانون وليس اي قانوت ، وانما فقط القانون القائم على العدل ويمتلك قوة التطبيق بدون استثناء ، ان دائرة الفساد ضمن نطاق الوظيفة دائرة قطرها كبير ،تبدأ من الهروب من ساعات العمل المقررة ، وتقاضي الرشاوى الصغيرة (الاكراميات )الى الرشاوى الواضحة والمشروطة والمحددة بإنجاز عمل غير قانوني مقابل مال او مركز او قيمة مادية إلى السرقة المباشرة والاختلاس ثم السرقة المنظمة من عقود وصفقات مشبوه ، ان المواطن العراقي البسبط وحتى المواطن غير العادي يرى بأم عينه ملامح الفساد عند مراجعته لأي دائرة من دوائر الدولة العراقية ، وأن لم يجد ملامحها واضحة فوجدها على شكل الواسطة والتوسط أبسط الاشكالها ، فلا غرابة أن ترى موظفاً في المصرف الحكومي يتابع صك أحد معارفه ليصرفه في وقت قياسي أمام أعين الجميع بينما الآخرون ينتظرون بالطابور ، ولا غرابة أن ترى أمينة الصندوق في نفس المصرف تعطي لزبون معين مبلغاً كاشاً نقودا جديدة وأوراقاً عالية القيمة بينما يعطى الزبون الآخر مبلغ أوراقه متعبة ، كما ليس من الغريب عند دخولك دائرة المرور بغية تجديد إجازة السوق او للحصول على واحدة جديدة ، ان أحد المنتسبين بدون استثناء كان ضابطاً او شرطياً وبيده معاملة أحد معارفه يتجاوز الطابور ليدخل من الباب لتمشية معاملة معارفه أمام أنظار الجميع ناهيك عن موضوع الأشخاص الذين يتابعون إنجاز المعاملات مقابل مبالغ كبيرة وسر العلاقة بين هذا المتابع والدائرة لتصل بعض الأحيان لإلغاء مراحل من هذه المعاملة بغياب صاحب المعاملة والتي يتطلب تواجده فيها، ولا يقف هذا المرض الخبيث أي مرض الفساد عند حدود معينه ، وإنما أصبحت له المناعة للدخول لاي مركز حكومي او بناية حكومية ومن إلا يصيبه هذا المرض يصبح إنساناً شاذاً ومعرقلاً لطموح أقرانه ، فتنزل لعنة العقوبات عليه وايجاد الفرص لنقله او احالته على التقاعد ولهذا تجد اغلب الشرفاء يجلسون في بيوتهم الى الرغم من امانتهم ومؤهلاتهم ، هذا صورة من الفساد اما الصورة الاخرى فترى موظفين بدرجات عالية يتصوروا ان الوظيفة والكرسي مكسب شخصي لهم من خلاله يحقق طموحاته ويعالج جوانب النقص التي مر بها خلال حياته السابقة ويصبح همه كيف يحافظ على هذا المركز دون ان يبذل جهدا لمعرفة ما يدور خارج الرواق الذي هو جالس فيه ، فرئيس الجامعة على سبيل المثال لا يهمة قيمة البحوث العلمية وأهميتها والمفروض على جامعته انجازها لرفع سمعة الجامعة العلمية بقدر ما يفكر ان الاستاذ فلان يمكن ان يكون منافساً له لأخذ مركزه على الرغم من قيمة هذا الاستاذ العلمية وكيف يحاول التخلص منه وبشتى السبل ليخلو الوجود له وكانه بعيش الف سنة ،كذلك ينطبق هذا على الوزير والمدير العام ومدير المستشفى والدائرة الخدمية والوحدة الامنية وغيرها ، ان ما اوجزناه ليس كل المشكلة وانما هنالك مئات من الظواهر تتخلل العمل الوظيفي في الدولة العراقية وقد استشرى امرها واصبح من الصعب القضاء عليها لكونها تحصنت واخذت جوانب قانونية وسلوكية تحتاج إلى جهد كبير وإجراءات قانونية صارمة وتحتاج إلى تربية جديد أساسها العمل النظيف لخلق أجيال تأخذ على عاتقها تغير الوضع المزري الذي يمر فيه العراق .كما أن منح الوظيفة لأي شخص لا تأتي بالصدفة من خلال مكسب حزبي وإنما يجب أن تكون استحقاقاً قانونياً وأخلاقياًً حسب المؤهلات واستحقاقات المواطنة.