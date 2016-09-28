– September 28, 2016

أزياء الفقراء- فيصل العايش

سبحان الله. اصبحت ازياء الفقراء موضة كما تقال بالفصحى و (مودة) كما تقال بالعامية. كانت الى وقت قريب تتسابق دور الازياء العالمية الى عرض تصاميمها الرجالية والنسائية في قاعات الفنادق ذوات النجوم الخمسة التي يرتادها عادة ذوو الجيوب المنتفخة وذوات الخدود المتوردة بحثاً عن زي جديد يقدمه تيدلا بيدوز أو ايف سان لوران او سواهما من موقعي ازيائهم بتواقيعهم الخاصة كماركة غير قابلة للتقليد او التزوير. ازياء قسم منها ما تستسغيه وقسم آخر ما تستهجنه وفي كلا الحالين هناك زبائن ومشترون ومعامل خياطة تنتج ومحلات راقية تعرض على الدمى الرجالية والنسائية شتى انواع الملبوسات من هذه الازياء، باستثناء امهاتنا اللواتي لم يكن يحلمن الا بدشداشة الكودري الصيف لبرودتها ودشداشة البازة في الشتاء لسخونتها وقدرتها على تدفئة الجسد المتعب من الوقوف على التنور لخبر العجين لرب العائلة والابناء والجد والجدة والاحفاد! وحين اقول ان ازياء الفقراء صارت موضة فان هذا يعني انك ترى عشرات الالبسة من البناطيل وقد تخرمت من الركبة والساق وثقبت من الارداف واتسخت حتى صارت تشك بانها لم تشم رائحة مسحوق الغسيل منذ أشهر. ناهيك عن القمصان الممزقة من الاكتاف والاذرع. والاغرب من كل هذا ان الملابس الممزقة تباع باغلى الاثمان رغم انك يمكن ان تعثر عليها مجاناً على الحيطان التي صارت شائعة في بعض مناطق بغداد حيث يعلق عليها كل من يريد ان يعلق ثياباً لم يعد يحتاجها عسى ان يحتاجها احد الفقراء مجاناً لوجهه تعالى في بادرة خير مباركة. يستفزك المنظر وانت ترى شاباً تبدو النعمة على محياه وهو يرتدي بنطال جينز ممزق من ركبتيه فتتساءل كما تساءل صديقك ذات يوم حين كنت تمشي معه فتعثر على الارض وتمزق جزء من بنطاله فأبى مواصلة السير فعاد مسرعاً الى بيته لكي يستبدل بنطاله ببنطال اخر، لانه كان يخشى ان يراه احد على هذه الحالة وهو امر بالنسبة له وللكثيرين مستهجن وغير مقبول! سوف تنتشر الظاهرة في محلاتنا الراقية، فابشورا اليها الفقراء ان هناك من ينافسكم حتى في ملابسكم، وباستطاعتكم الان ان تسيروا بكل خيلاء وكبرياء وانتم ترتدون اسمالكم البالية على انها اخر ما انتجته دور الازياء العالمية من منتوجات تسترون بها عوراتكم، او ليست الملابس سترا للعورة، فتنفسوا الصعداء وارفعوا جباهكم وانوفكم الى الاعلى فانما انتم تمثلون الان قمة الحضارة والمدنية وانتم ترتدون ملابسكم الممزقة!