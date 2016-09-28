– September 28, 2016

حشد شعبي- ماجد عبد الرحيم الجامعي

وقف العالم مبهورا” امام ارادة شعبنا في التحرير وصد العدوان في كل مرة تتعرض فيها البلاد والعباد الى تهديد خارجي حيث يقف الجميع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويبذل الحياة غاية الجود طمعا” بالشهادة ونيل المراتب العليا في صفوف المجاهدين المضحين … وكان نداء المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف صرخة مدوية بوجه الارهاب والارهابيين وراحت استجابة ابناء وطني لندائها تشكل شوكة في عيون الحاقدين بعد ان شاهدوا المواطنين يتسابقون لحمل السلاح والتوشح بالزي العسكري متفاعلين مع الشعارات الوطنية والعقائدية تحدوهم نية الشهادة او النصر وكان النصر يلوح امامهم في كل خطوة يخطونها في جبهات القتال … انها الحقيقة التي لا تقبل الشك في ان المعركة تحسم لصالحنا في اية معركة يشترك فيها الحشد الشعبي مع القوات المسلحة والشرطة الوطنية فوجود هذه النخبة الطيبة المجاهدة يخلق الرعب والفزع في قلوب الارهابيين الدواعش وحواضنهم من عراقيي الجنسية فيفرون ولا ينتظرون المواجهة حيث ان المقاتل من الحشد الشعبي يمتلك هدف نبيل بينما الآخرين اهدافهم خسيسة ..

فاعداد المتطوعين متزايدة وهي تضم طوائف الشعب كافة اضافة للشيعي ترى السني والازيدي والصابئي والمسيحي والشبك والكرد الفيلية جميعهم تحت راية الله اكبر يضربون بيد من حديد كل معتد غاشم ومحتل ارهابي وخائن من اراذل الشعب .. فالجميع متوحدون لحماية امن الوطن وطرد الدواعش وتطهير ارضنا من نجسهم … ولكن في غمرة زخم اندفاع الشباب للتطوع في صفوف الحشد الشعبي لم ينتبه الجميع الى الاحتياطي القوي من رجال الخبرة القتالية كبار السن الذي امضوا شبابهم في قتالات الشوارع وصد المعتدين وهم ليسوا اقل اندفاع من الشباب الذين انخرطوا في التدريب والقتال وبالامكان الاستفادة من طاقاتهم بتدريب ابنائنا التدريب العسكري الصحيح في الصنوف المختلفة وخصوصا القوات الخاصة وعلى الاقل تسليحهم وتكليفهم بواجبات حماية مناطقهم … اننا اذ نشد على ايدي ابطال الحشد الشعبي نناشد المسؤولين من رجال السياسة الجدد ان يكفوا عن التنكيل بشبابنا المجاهد ويعترفوا صراحة بان الحشد الشعبي هو القادر على تحرير محافظتي الانبار والموصل من الدواعش الانجاس وحواضنهم الجبناء اولاد نكاح الجهاد …