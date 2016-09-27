العراق يتوسط بين السعودية وإيران لدعم أسعار النفط

– September 27, 2016

بغداد-(رويترز) – قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي اليوم الثلاثاء إن العراق يتوسط بين السعودية وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع أسعار الخام خلال اجتماع للدول المنتجة للخام في الجزائر.

ورفضت إيران اليوم مقترحا سعوديا لفرض قيود على إنتاجها النفطي في مقابل قيام الرياض بخفض الإمدادات مما أطاح بآمال السوق في أن يتوصل المنتجان الرئيسيان في أوبك إلى حل وسط هذا الأسبوع للمساعدة في تخفيف تخمة المعروض العالمي من الخام.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية نقلا عن بيان من اللعيبي الذي يحضر اجتماع الجزائر “العراق يسعى الى تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية… بهدف الوصول الى صيغة توافقية بينهما وبما يخدم مصالح الدول المنتجة للنفط ودعم استقرار السوق.”

وأضاف أنه مازالت “هناك بعض العقبات” لكنه لم يذكر تفاصيل.

تجري منظمة البلدان المصدرة للبترول محادثات غير رسمية غدا الأربعاء في العاصمة الجزائرية. ويجتمع أعضاؤها مع المنتجين من خارجها على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم المنتجين والزبائن