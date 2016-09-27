مسؤول كبير في الأمن القومي الأمريكي يترك وزارة العدل

– September 27, 2016

واشنطن- رويترز) – قال مسؤول كبير في وزارة العدل الأمريكية أشرف على جهود لمقاضاة متعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية وتعقب متسللي الانترنت إنه سيترك الإدارة الأمريكية الشهر المقبل.

ويغادر جون كارلين مساعد وزير العدل ورئيس وحدة الأمن القومي بالوزارة منصبه في 15 أكتوبر تشرين الأول قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد كارلين (43 عاما) في مقابلة مع رويترز أنه سيترك منصبه. ويتوقع أن يعلن استقالته في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ورفض كارلين الكشف عما يخطط له في المستقبل واكتفى بالقول إنه ينوي قضاء بعض الوقت مع أسرته قبل البدء في عمل جديد يرجح أن يكون مرتبطا بالأمن الالكتروني.

وأشرف كارلين الذي خدم في الحكومة أكثر من 15 عاما على عدد من القضايا المهمة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام منذ انضمامه لوزارة العدل في مارس آذار 2013 وشمل ذلك مقاضاة أحد مفجري ماراثون بوسطن عام 2013.