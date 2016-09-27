‎القوات السورية تدخل حياً للمعارضة في حلب تحت ستار القصف الروسي

– September 27, 2016

بيروت – حلب – جنيف – الزمان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية تقدمت في مواجهة مقاتلي المعارضة بالمدينة القديمة في حلب الثلاثاء في إطار حملة كبيرة بدأت الأسبوع الماضي. وقال مسؤول كبير بالمعارضة المسلحة وينتمي لفصيل يتخذ من حلب قاعدة له إن اشتباكات اندلعت في منطقة السويقة بالمدينة لكنه لم يشر إلى تقدم القوات الحكومية.

وقال التلفزيون السوري الرسمي إن القوات الحكومية تقدمت قرب القلعة بالمدينة القديمة.

واستعاد الجيش السوري الثلاثاء حيا كان تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب في شمال سوريا منذ العام 2012، وفق ما افاد مصدر عسكري وتجددت الغارات على احياء المعارضة في حلب عصر الثلاثاء، متسببة بمقتل 11 مدنيا على الاقل وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال مراسل لفرانس برس ان غارة استهدفت مبنى سكنيا في حيالشعار، موقعة عددا من القتلى بينهم طفلة علقت بين ركام الطبقة الثانية. وسيطرت قوات النظام الثلاثاء على حي الفرافرة في المدينة القديمة في حلب، ودعت منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء إلى إجلاء عشرات المرضى والجرحى في شرق حلب المحاصر عبر ممرات آمنة لمعالجتهم.

وبدأ الجيش السوري هجوما كبيرا لانتزاع السيطرة على شرق حلب المحاصر الأسبوع الماضي بمساعدة فصائل شيعية تدعمها إيران وسلاح الجو الروسي. وقالت المنظمة إن 35 طبيبا فقط موجودون بالمنطقةويقومون برعاية أكثر من 250 ألف شخص .

وهاجمت قوات موالية للحكومة السورية القطاع الذي تسيطر عليه المعارضة من حلب من عدة جبهات اليوم الثلاثاء في أكبر هجوم بري حتى الآن ضمن الحملة التي دمرت الهدنة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقالت فضيلة شايب المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية مقتضبة بجنيف «تدعو منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممرات إنسانية فورا لإجلاء المرضى والجرحى من الجزء الشرقي من المدينة.»

وأضافت «نتحدث عن 35 طبيبا فقط ما زالوا موجودين في شرق حلب للعناية بمئات الجرحى. والعدد في تزايد.»

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك سبعة مستشفيات فقط في شرق حلب وبعضها لا يعمل بشكل كامل وأنه ما من سبيل أمام المدنيين لمغادرة المدينة المحاصرة.