إقالة 87 عنصراً في الاستخبارات التركية وحقان فدان لا يزال محل الثقة

– September 27, 2016

جونسون يصف قصيدة هاجم فيها أردوغان بالتفاهة

اسطنبول – انقرة

الزمان – توركان اسماعيل

اقالت السلطات التركية 87 عنصرا من جهاز الاستخبارات للاشتباه بارتباطهم بجمعية فتح الله غولن التي تتهمها انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو الماضي، وذلك في اول عمليةتطهير تستهدف احدى اقوى المؤسسات في هذا البلد. واوقفت الاستخبارات 141 من موظفيها عن العمل اثر تحقيق داخلي حول صلات بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء المحاولة. غير ان انقرة لا تزال تتمسك بحقانفدان رئيس الاستخبارات وترى فيه الشخص في المكان المناسب من الثقة . وقالت وكالة الاناضول ان من اصل الموظفين ال141، تمت اقالة 87 مشيرة الى فتح تحقيق جنائي بحق 52 منهم. من جهة اخرى، قامت الشرطة التركية بتوقيف 41 مشتبها بهم من منظمة «كيمسه يوك مو؟» (هل هناك احد؟) الخيرية لعلاقات مفترضة بغولن، بحسب وكالة الاناضول. واقالت تركيا عشرات الاف الاشخاص من مؤسسات حكومية في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة غير ان هذا اول اعلان من نوعه عن اقالات في جهاز الاستخبارات القوي. وتابعت الاناضول أن الموظفين ال87 في الاستخبارات لن يتمكنوا من العمل في مؤسسات حكومية اخرى بعد اقالتهم. وبرزت تكهنات كثيرة حول مستقبل رئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان بعد ان قال الرئيس رجب طيب اردوغان علنا ان ثغرات في الاستخبارات ساهمت في محاولة الانقلاب الفاشلة. وأقر الرجل القوي في تركيا انه لم يعلم بأمر الانقلاب من جهاز الاستخبارات بل من صهره، وانه لم يتمكن من الاتصال بفيدان ليلة محاولة الانقلاب. وكان تم تعيين فيدان رئيسا لجهاز الاستخبارات من قبل الرئيس التركي في ايار/مايو 2010 بعد ان عمل مستشارا لديه للسياسة الخارجية مدة ثلاث سنوات. فيما وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء القصيدة التي هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ»التفاهة» .

مشيدا بقوة بالعلاقات المتينة بين أنقرة ولندن حتى بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووصف جونسون، وهو من أصول تركية جزئيا، تركيا بأنها «أرض أجدادي»، مؤكدا أن أقارب له شغلوا مناصب كبيرة في وزارة الخارجية التركية.

وكان رئيس بلدية لندن السابق، الذي ساهم في قيادة حملة ناجحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فاز في أيار/مايو بمسابقة شعرية هاجم فيها أردوغان، ونشرتها مجلة «ذا سبيكتاتور» البريطانيةالمحافظة.

لكنه أعرب عن «السرور» لعدم ذكر القصيدة خلال كل محادثاته منذ وصوله إلى تركيا بداية الأسبوع الحالي.

وقال إن ما يريد الناس سماعه بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو هو «التزامنا حيال تركيا (…) وهو قوي جدا».

وأضاف في إشارة إلى القصيدة «أما بالنسبة إلى التفاهة التي أثرتموها (…) فلم يتم التطرق إليها على الإطلاق».