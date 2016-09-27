ترامب وهيلاري كلينتون يستأنفان الحملة الانتخابية بعد المناظرة الحامية

– September 27, 2016

نتانياهو ينأى بنفسه وينتظر النتيجة بعد لقائه المرشحين:استمرار الدعم لاسرائيل

وايت بلينس، نيويورك -الزمان- (أ ف ب) – يستأنف المرشحان للبيت الابيض دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الثلاثاء حملتيهما في ولايات تعتبر حاسمة لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر بعد اول مناظرة تلفزيونيةحامية بينهما اعطت زخما للمرشحة الديموقراطية. وسيعمد كل من المرشحين لخلافة باراك اوباما الى الاستفادة من هذه المناظرة التي تابعها عشرات ملايين الاميركيين خلال تجمعات انتخابية في كارولاينا الشمالية لهيلاري كلينتون وفلوريدا لدونالد ترامب،الولايتين الكبيرتين حيث هما شبه متعادلين. وبعد اسبوعين شهدا صعوبة بالنسبة لهيلاري كلينتون واصابتها بالتهاب رئوي، اظهرت المرشحة الديموقراطية مساء الاثنين لمناصريها انها لم تفقد شيئا من قوتها حيث لم ينجح المرشح الجمهوري في زعزعةثقتها. في حين اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء انه سواء فازت هيلاري كلينتون او دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية فسيحافظان على الدعم القوي لاسرائيل. وكان نتانياهو تعرض لانتقادات شديدة العام 2012 واعتبر كثيرون انه اعلن دعما واضحا للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية انذاك ميت رومني الذي كان ينافس الرئيس الاميركي باراك اوباما. وهذا العام، سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي اقام لسنوات في الولايات المتحدة، الى الظهور بشكل متوازن بعد تعرضه لانتقادات حادة من خصومه السياسيين الذين اتهموه بتخريب علاقات اسرائيل مع اهمحلفائها. وعاد نتانياهو الاثنين الى اسرائيل بعد زيارته نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة .

والتقى كلا من ترامب وكلينتون الاحد. واعلن ترامب الاحد خلال لقائه نتانياهو في نيويورك انه سيعترف بالقدس «عاصمة موحدة» لدولة اسرائيل في حال انتخابه، وفق ما افادت حملته الانتخابية. وتعهدت كلينتون خلال لقائها نتانياهو مساعدة إسرائيل في مواجهة «التهديدات الإرهابية» الإقليمية، بحسب ما أفادت حملتها. واولى التعليقات واستطلاعات الرأي التي لا تزال غير محددة، تعطي تقدما لهيلاري كلينتون. فقد استطلعت شبكة «سي ان ان» اراء 521 ناخبا محتملا وخلصت الى ان 62٪ اعتبروا ان المرشحة الديموقراطية فازت بالمناظرة مقابل 27٪ لترامب. ولا يزال يتعين معرفة ما اذا كانت المناظرة ستترك اثرا على الاميركيين الذين لم يحسموا خيارهم بعد قبل 42 يوما من الانتخابات. واظهرت استطلاعات الرأي في وقت سابق تقاربا في السباق حيث نالت هيلاريكلينتون 43٪ من نوايا التصويت مقابل 41,5٪ لترامب بحسب المعدل الذي احتسبه موقع «ريل كلير بوليتيكس». طيلة 90 دقيقة تواجه المرشحان حول رؤية كل منهما للمستقبل والاقتصاد والامن والسياسة الخارجية وغيرها من المواضيع مثل التصريح الضريبي لترامب او الرسائل الالكترونية لكلينتون.

وانتقد الملياردير الشعبوي اداء كلينتون السياسي قائلا ان «هيلاري تحظى بالخبرة، لكنها خبرة سيئة». وقال «ان بلادنا تعاني بسبب القرارات الخاطئة التي اتخذها اشخاص مثل كلينتون».

وقالت مديرة حملتها كيليان كونواي ان «ترامب تصرف بلباقة مع كلينتون خصوصا في نهاية المناظرة عندما تجنب توجيه اسوأ الضربات».

واعلن ترامب من على المنبر انه قرر عدم «توجيه انتقادات قاسية الى كلينتون واسرتها» في اشارة الى مغامرات بيل كلينتون الجنسية.

لكن الملياردير الذي كان ينظم مسابقات ملكة جمال الكون وقع في فخ نصبته له كلينتون. وخلال المناظرة ذكرت بان ترامب انتقد الفائزة باللقب لعام 1996 لوزنها الزائد.

وقالت كلينتون «تدعى اليسيا مشادو اصبحت مواطنة اميركية وتأكدوا انها ستصوت في تشرين الثاني/نوفمبر». وفي الاثناء كان فريقها ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو تحدثت فيه مشادو.

وعوضا عن تجاهل الجدل صرح ترامب على قناة «فوكس نيوز» الثلاثاء «كان الامر مستحيلا. كان وزنها ازداد كثيرا وشكل ذلك مشكلة حقيقية».

لكن الديموقراطية التي تبلغ قريبا عامها التاسع والستين، كانت مستعدة بشكل جيد للمناظرة حيث استعادت ماضي ترامب واستخدمت قسما من المناظرة لاثبات معرفتها بالملفات الدولية.

وهدف وزيرة الخارجية السابقة التي يقول 60% من الاميركيين انهم لا يثقون بها، الى تحسين صورتها فبدت هادئة الاعصاب وثابتة ومبتسمة. وتلك التي كانت تواجه انتقادات بالانفعال خلال تجمعات انتخابية،لم تخض اي مواجهات وتركت المجال لترامب ليقاطعها.

وبدا المرشح الجمهوري منضبطا نسبيا لكن اكثر حدة منها حيث كان يشرب الماء ويحرك يديه ويتنهد مرات عدة.

وحاول الملياردير الشعبوي الذي يسعى للحصول على اصوات الناخبين من الطبقة العاملة، استعارة حجج من اليمين واليسار للتنديد بالاثار المسيئة للعولمة.

وقال «نحن نخسر الكثير من وظائفنا، انها تذهب الى المكسيك والى دول اخرى كثيرة». واضاف «ساعيد وظائفنا، انت لا يمكنك فعل ذلك». ورغم مقاطعته المستمرة لاحقا، حافظت كلينتون على ابتسامتهاوهدوئها.

وادى تنديده باتفاقية التبادل الحر في اميركا الشمالية التي وقعها الرئيس الاسبق بيل كلينتون عام 1993 الى وضع هيلاري كلينتون في موقف دفاعي وكذلك الهجمات حول فضيحة رسائل البريد الالكترونيالتي طالتها. لكن ترامب وجد نفسه في وضع محرج عدة مرات وخصوصا عند رفضه نشر بيان ضرائبه.

وقالت «انه يخفي امرا (…) ربما ليس بالثراء الذي يدعيه»، مذكرة بان كل المرشحين الرئاسيين منذ اربعين عاما نشروا بياناتهم الضريبية.

وقف المرشحان لوحدهما امام منبر لكل منهما في مواجهة الصحافي ليستر هولت الذي ادار المناظرة.

في المبدا، لم يكن يحق للحضور التصفيق خلال المناظرة التي استضافتها جامعة هوفسترا قرب نيويورك.

لكن التصفيق علا عندما قالت كلينتون «نعم لقد استعددت للمناظرة واستعددت ايضا للرئاسة وهذا امر جيد».

وسعت كلينتون التي شاركت في اكثر من 30 مناظرة سياسية منذ العام 2000 الى ابراز جديتها في القسم المتعلق بالسياسية الخارجية والامن خصوصا لجهة طمانة حلفاء الولايات المتحدة.

وعلق جون هوداك من مؤسسة بروكينغز لوكالة فرانس برس بعد المناظرة «لم نشهد من قبل مثل هذا الاداء الممتاز من قبل كلينتون والسيء الى هذا القدر من قبل ترامب»، مضيفا «كلينتون كانت مسيطرة منالبداية حتى النهاية».

من جهته، علق تيموثي هيغل استاذ العلوم السياسية في جامعة ايوا «اي منهما لم يرتكب اخطاء لكن ترامب فوت فرصا اكثر من كلينتون. بدت اكثر بمظهر الرئيس وهذا امر ليس مستغربا».

وتجري مناظرتان اخريان في 9 و19 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.