اسئلة صندوق اقتراع الاحلام

– September 27, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

هل مازلنا مستعدين لعقد قران الديمقراطية، عبر زواج عرفي، في أعناق أشخاص لخمس سنوات قادمة؟ هل بسبب أنّنا لانحبهم ولا نكرههم؟ وهل من المنطق أن يتم التعاقد عبر برنامج غير واقعي، تتخلله استنساخات، وصور مركبة بالـ «فوتوشوب» لشخصياتهم النحيلة، لأن البطن لا يستمر في الانتفاخ إلا مع حمل زائف، ويحتاج مع مرور السنين إلى عملية لشفط الشحوم والتّرهلات السياسية، من أجل تجديد اللياقة الجسمانية عبر الترحال الحزبي.

ولماذا انتخاباتنا تمر بئيسة، تنظم في كراهية بين الأحزاب والمتنافسين وصناع الاستبداد والتحكم؟؟!!! وتظهر خلالها شخصيات توزع الأكباش مثل ما فعل «بوشعيب ولد زروال» الذي دخل التاريخ الهزلي من بابه الضيق. وما يضحكنا ويوسع قشابة المتفكهين أن مسيرة نظمت بالدار البيضاء مجهولة المصير، لا رأس ولا قدم لها، أبطالها حرافيش حصدوا شهرة زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، إنها حملات انتخابوية تشهر ببؤس اجتماعي عميق، كان لاينبغي أن تتهافت الكاميرا على امرأة تُدعى (مولاة الحولي) لعرض جرح غائر تعانيه كما تعانيه الأغلبية الصامتة التي تمد يدها قهرا في مناسبات دينية من أجل لقمة العيش، من أجل البقاء على قيد الحياة ما استطاعت إليه سبيلا.

وما يجري اليوم من (تشقليب) للأمور من أجل العودة إلى الاستبداد، لأمر عسير على الهضم، ومضحك للغاية صرنا في مسرحية أبطالها كومبارس حديثي العهد بالتمثيل .

إنها انتخابات لا تتصور أنها تقود الديمقراطية نحو سهرة الحياة الباذخة، الحياة التي ننتظرها للتغيير.

الديمقراطية التي انتظرناها بفارغ الصبر، وبتصورات أحلام وردية تشبه سيدة مخملية، أنيقة، تتجاوز عتبات البؤس والقهر. وتجعلنا نفكر فيما بعد المستقبل. إنها الديمقراطية التي انتظرناها ولا زلنا ننتظرها، والخوف كل الخوف أن يمر العمر ولا نعيشها. ويمكن تشبيه الديمقراطية بالإقامة الانسانية التي تستوعب الجميع للإقامة فيها بكرامة من مختلف الطبقات، وتضمن لهم الأمن والاستقرار للبلد، وهي التي لها سقف يحميها من العتاة والصيارفة والمقامرين، وأصحاب التعبئة المسبقة الدفع.

أليست الديموقراطية سيدة جميلة وأنيقة، لكننا لا نعطيها فرصة للتطهر من بأسنا وكراهيتنا للعالم .

الديمقراطية البئيسة التي لم نرحمها ولم نصغ إليها، حينما نبهتنا أن العالم عرف تحولات كبيرة، ولم نغير ثيابها الممزقة أو نمنحها فستانا وحليا راقية تليق بمقامها، وظلت تعاني بين ظهرانينا من ظلام متسلط على رقبتها. وهي تحتاج اليوم إلى الفن والموسيقى لإيقاظها، لتحيي مشاعر الانسانية لتنطلق نحو الحداثة والتجديد بروح وحيوية الشباب . شباب القلب والروح.

لذا تظهر مدننا وشوارعنا وحدائقنا بئيسة، وتعيش حالات من العشوائيات أيام الحملات الانتخابية، لأننا لم نزرع فيها الفن الراقي والروائع الموسيقية العالمية، من أجل تذويب الأجسام المتحجرة التي تدعو للإرهاب والكراهية .