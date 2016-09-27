الفيلم الإسباني (الغذاء والمأوى) يحصد أبرز جوائز مهرجان الإسكندرية

– September 27, 2016

القاهرة -(رويترز) – حصد الفيلم الإسباني (الغذاء والمأوى) ثلاثا من أبرز جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذي أسدل الستار على دورته الثانية والثلاثين مساءاليوم الاثنين. وفاز الفيلم الذي أنتج في 2015 للمخرج خوان ميجول دي كاستيو بجوائز أفضل فيلم وأفضل ممثلة وحصلت عليها ماريانا كورديرو وأفضل سيناريو والذي كتبه مخرج الفيلم أيضا ميجول دي كاستيو. وفي المسابقة ذاتها فاز بجائزة أفضل ممثل اللبناني آلان سعادة عن فيلم (كتير كبير) فيما فاز بجائزة أفضل إخراج اليوناني بانوس كاركانيفاتوس عن فيلم (ضفاف النهر). وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الألباني (كروم) إخراج بوجار أليماني. وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان في كلمة الختام «على مدى أسبوع شاهدنا معا 180 فيلما من 29 دولة. تلاقينا.. تعارفنا.. تناقشنا.. واليوم حفل الختام ودائما لحظات الوداع مؤثرة وصعبة ولكنه وعد بلقاءجديد في العام القادم.»

وأضاف «الإسكندرية تنتظركم ومصر تفتح أحضانها لاستقبالكم في أي وقت وفي كل وقت.»

وفي مسابقة الفيلم القصير لدول البحر المتوسط والتي ضمت 25 فيلما فاز الفيلم اللبناني (أعمى الكاتدرائية) إخراج نادين أسمر بجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيما فاز الفيلم الإسباني(عمي رامون) إخراجإجناسيو لاسيريا بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير. وفي المسابقة ذاتها فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي الفيلم القبرصي (سيميل) للمخرج ميرسيني أريستيدو بينما فاز الفيلم الفلسطيني (علوش) للمخرجة امتياز المغربي بجائزة لجنة التحكيمالخاصة للفيلم الوثائقي. وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل السوري غسان مسعود والممثلة اليونانية ماريا تسوبانكي. وفي مسابقة «محمد بيومي» لأفلام شباب الإسكندرية والتي ضمت 16 فيلما فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير (التوليب الأصفر) إخراج كريم مكرم يعقوب فيما فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي (كان وأخواتها)إخراج دينا عبد السلام. ومنحت لجنة تحكيم المسابقة جائزتها الخاصة للفيلم الروائي لفيلم (حكايتنا) إخراج أحمد العوامي بينما منحت اللجنة فيلم (الأرزقية) إخراج عبد الله عادل جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي.

حضر حفل الختام وزير السياحة يحيى راشد ومحافظ الإسكندرية رضا فرحات ومجموعة من الفنانين العرب والأجانب. وعرض في الحفل لوحة استعراضية بعنوان (السينما تجمعنا) إخراج هشام عطوة.

ووزعت في حفل ختام المهرجان جائزة (ممدوح الليثي للسيناريو) والتي فاز بجائزتها الأولى محمد شاهين عن سيناريو فيلم (الحي من الميت) فيما فاز بالجائزة الثانية وليد نسيم الخولي عن سيناريو وحوار(الرقص على حافة الهاوية) عن رواية «تغريد البجعة» للروائي مكاوي سعيد.

وبدأ المهرجان دورته الثانية والثلاثين في 21 سبتمبر أيلول تحت شعار (السينما والمقاومة)