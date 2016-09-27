عريضة سعودية للمطالبة بإسقاط ولاية الرجل على المرأة

– September 27, 2016

الرياض-(أ ف ب) – وقعت آلاف الاشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لاسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل او الدراسة او السفر دون موافقة ولي الامر، بحسب ما افادت ناشطة الثلاثاء. وقالت الاستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس، ان العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن قرابة عشرة ملايين، «كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءا منهكراشدات ومسؤولات عن القرارات اللواتي يتخذنها».

واضافت الى انها حاولت ايصال العريضة التي تحمل تواقيع 14,700 شخص الى الديوان الملكي الاثنين، الا انه طُلِب منها ارسالها بالبريد، مشيرة الى ان هذا ما يعتزم الناشطون القيام به.

وبدأت قبل اسابيع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية».

وغردت مستخدمة تستخدم اسما مستعارا «اريد اسقاط الولاية. يكفي ذل (…) اريد حريتي».

في المقابل، برزت تغريدات رافضة لهذا المطلب. وقالت مستخدمة تلجأ ايضا الى اسم مستعار «قال الله عز وجل اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم. من تطالب بنزع الولاية فهي تعصي امر الله».

وتطبق المملكة احكام الشريعة الاسلامية بشكل صارم، وتعد من اكثر الدول المحافظة، وتفرض قيودا واسعة على النساء لاسيما في الاماكن العامة. كما انها البلد الوحيد حيث يمنعن من قيادة السيارة.

وبموجب نظام الولاية، يجب على اي امرأة ترغب في العمل او الدراسة او السفر او غيرها، نيل موافقة ولي امر ذكر من عائلتها.