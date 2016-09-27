سن قانون التدخل الخارجي في العراق

– September 27, 2016

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فاتح عيد السلام

هل بات قدراً محتوماً لا فكاك منه بقاء العراق ساحة للتدخلات الخارجية تحت ستار الطلب الحكومي أو مكافحة الارهاب العالمي؟.

متى تنتهي قصة مفتاح الخراب ، ذلك انّها عندما بدأت بإسقاط صدام حسين بغزو خارجي قبل ثلاثة عشر عاماً ، كان كثير من المغفلين يتصورون أنّ الأمر انتهى بانتهاء المهمة وجلب حكم جديد، ولكن وضع العراق بعد انهزام قواته المسلحة في الموصل وتكريت في ساعات أمام أنفار من تنظيم داعش ازداد سوءاً ،وجرى رفع راية التدخل الخارجي عن طيب خاطر وانشراح صدر ومباركة عمائم ، ونسينا الدعوات التي استهلكتها بعض الاحزاب ذات الإلهام الفارسي للتخلص من الاحتلال الامريكي قبل خمس سنوات ، ليصبح من جلس على الكرسي أو افترش مائدته حولها في حال استجداء للجيش الامريكي الذي أنكروا (فضله) وتوهموا انهم أسقطوا صدام من دونه، ليخلصنا من احتلال داعش وايقاف زحفه الى بغداد . وبذلك بات أمراً عادياً بقاء العراق مشرعاً لتدخلات عسكرية دولية رسمية وغير رسمية. ولا أرى في ذلك غرابة مع نقص تأهيل الساسة العراقيين ليقوموا بحكم العراق بطريقة بناء بلد وحفظ كرامة شعب وأرض. لكن ذلك الوضع القائم حتى اللحظة لا يتسق أبداً مع السيادة التي قد تتوافربدرجات أعلى وأوضح لدى أية شركة عملاقة متعددة الجنسية لها تأثير في السوق والسياسة الدولية . ما الحل؟ ما دام لا أحد يعترف بأسباب الهزيمة أمام داعش ويحاسب بائعي دماء الشهداء ومبددي أموال العراق.

ما الحل ؟ ما دام هناك فشل لا نظير له في بناء جيش صالح لحماية العراق .

ما الحل ؟ مادام هناك أوهام في رؤوس ،أقل ما يقال عنها، متعفنة بالجهل والطائفية تصر على تكرار الفظائع ولا أقول الأخطاء .

ما الحل ؟ وهم ينكرون فضل الجيش الأمريكي وسلاحه الجوي الذي لولا تفوقه التكنولوجي ما كان هناك عودة لمدينة عراقية واحدة من براثن داعش كما لا تعود الموصل للعراق من دون وجود الامريكان.

لم يبق أمام برلمانكم إذا أراد أن يصدق مرة إلا أن يسن قانوناً يسمح للتدخل الخارجي تحت أي مسمى ،لكي يرفع الحرج عنكم وعن حلفائكم في الجوار.

كذبتم كثيراً وتكذبون وستكذبون، لكنكم في المرة القادمة التي ليست كالمرات السابقة حتماً ، لن تحكموا تحت عنوان السيادة أبداً، أو إذا حلت السيادة فستكون في أيد أمينة تحفظها .

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لندن