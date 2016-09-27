– September 27, 2016

حل نزاع بين عشيرتين في العمارة إستمر سنتين

الجبوري يدعو لحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق سلطة القانون

بعقوبة ـ سلام عبد الشمري

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى نزع السلاح من اي جهة خارج نطاق الدولة وبسط سيطرة القوات الامنية الرسمية , مشيرا الى ان ديالى تخلصت من ارهاب داعش ويجب العمل جديا على تخليصها من العصابات الاجرامية وعمليات الخطف المنظم التي تنشط بين الحين والاخر لابتزاز المواطنين.ونقل بيان تلقته (الزمان) عن الجبوري قوله خلال زيارته قيادة عمليات دجلة في ديالى ان (المحافظة تخلصت من ارهاب داعش ويجب العمل جديا على تخليصها من العصابات الاجرامية وعصابات الخطف المنظم التي تنشط بين الحين والاخر في ابتزاز المواطن وتهديد امنه واستقراره).واكد (ضرورة نزع أي سلاح خارج نطاق الدولة وبسط سيطرة القوات الامنية الرسمية). وتابع (نريد لديالى ان تكون نموذجا للتعايش ونبذ الارهاب وبسط الاستقرار والسلم الاهلي والنجاح في ذلك يعني تفويت الفرصة على الطامحين لتفتيت وحدة العراق وتقسيمه).مشيرا الى ان (قضية حسم ملف التوازن في القيادات الامنية في ديالى تأخر كثيراً وآن الآوان لاشراك كافة المكونات في المسؤولية الامنية).وبحسب البيان فان (الجبوري التقى لجنة الحكماء لمناقشة مشروع قانون التعايش السلمي في ديالى وأكد ان جميع الفعاليات الرسمية في المحافظة مطالبة بالانسجام والتفاهم والتواصل المستمر والتنسيق العالي من اجل السيطرة على الملف الامني وكل حسب اختصاصه ودوره المسند اليه).وشدد (على ضرورة حسم الملفات المتعلقة بالنازحين الذين لم يعودوا حتى الان وتحويل ملفات المدانين الى القضاء واعادة من لم تثبت عليه اي تهمة الى منزله).واوضح ان (النزاعات العشائرية الاخيرة التي شهدتها ديالى مقلقة وعلى القوات الامنية بالتعاون مع شيوخ العشائر محاصرة هذه الظاهرة التي ذهب ضحيتها العشرات).وتابع ان (الخلافات والمشاكل لا تحل بقوة السلاح ولا بالاجتهادات الفردية انما مرجعيتها الى القضاء والقانون وقوة الدولة وسلطتها). واعلن عضو مجلس المحافظة احمد الربيعي عن عودة الكهرباء والماء الى مركز ناحية ابي صيدا بعد تنفيذ خطة طوارئ.وقال الربيعي في تصريح امس إن (خطة الطوارئ التي تمت المباشرة بها عقب توقف الاشتباكات الناجمة عن النزاعات العشائرية في مركز الناحية نجحت وخلال 24 ساعة من اعادة منظومتي الكهرباء والماء للعمل بعد توقفهما لاكثر من يومين بسبب تعرضهما الى اضرار نتجية الاشتباكات).واضاف الربيعي ان (عودة الخدمات الاساسية خطوة مهمة في معالجة معاناة الأهالي) وفي ميسان كشف قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم دبعون عن تشكيل لجنة من العشائر والفرائض لحل النزاعات العشائرية في المحافظة .وقال دبعون في تصريح امس ان (وقفة مشرفة وقفتها للقوات الامنية والحكومة المحلية والعشائر في ميسان لحل النزاعات العشائرية لتشكيل لجنة من العشائر والفرائض لحل النزاعات العشارية في المحافظة وتقريبا تم حل مشكلة عشيرتي الفرطوس والبو علي التي استمرت سنتين راح ضحيتها اكثر من 17 شخصا بين قتيل وجريح).وكان بيان لوزارة الخارجية قد ذكر ان (الوزير ابراهيم الجعفري التقى مع المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة جون بول في نيويورك واستعرضا سير العمليات العسكرية ضد داعش في العراق).وأضاف ان (اللقاء استعرض سير العمليات العسكرية في العراق وجهود القوات العراقية بمساعدة التحالف الدولي والمنظمات الدولية في محاربة داعش).وقال الجعفري بحسب البيان أن (العراق يحقق انتصارات كبيرة ضد إرهابيي داعش دفاعا عن نفسه ونيابة عن العالم أجمع).داعيا المجتمع الدولي الى (تحمل مسؤوليته تجاه العراق في مكافحة الإرهاب خصوصا وأن العراق يحشد لعملية تحرير مدينة الموصل وإعادة اعمارها بعد التحرير).ودعا إلى (ضرورة بذل المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب ومحاسبة الدول التي تدرب وتمول وتساعد في عبور الإرهابيين وتهريب الآثار والثروات العراقية).