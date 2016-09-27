– September 27, 2016

الصدر : التحالف مع علاوي سابق لأوانه

زعيم التيار يتحفظ على مشاركة الحشد بمعركة الموصل

بغداد – الزمان

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان عقد تحالف جديد مع ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي والانفصال عن التحالف الوطني العراقي أمر سابق لأوانه، مبدياً تأييده لعدم مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل. وقال الصدر في رد على سؤال وجهه اليه أحد أتباعه ونشر على موقعه الالكتروني بشأن نية انسحاب التيار من التحالف الوطني والإعلان عن تحالف مع علاوي، ان (إعلان ذلك سابق لأوانه)، من دون الادلاء بالمزيد.

على صعيد آخر، ابدى الصدر رفضه مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل. وقال في بيان تعقيباً على رفض بعض القوى مشاركة الحشد الشعبي (نعم أجد من الضروري أن يكون المحرر هو الجيش والقوات الأمنية الرسمية فقط، إلا إذا صار الحشد ضمن مسمى رسمي، فهذا أمر آخر)، موضحاً أن (مشاركة سرايا السلام عائدة لعدة أمور في مقدمتها طلب الأهالي، وعدم تدخل القوات المحتلة، والتنسيق التام مع القوات الأمنية)، مضيفاً أن (سرايا السلام من الممكن أن تمسك الأرض في الأنبار، ليذهب من فيها من القوات الرسمية إلى الموصل). وابدى الصدر تحفظه على الدعوات الى تقسيم نينوى إلى بضع محافظات بزعم أنها تضم الكثير من الأقليات وبتقسيمها يتم المحافظة على هذه الأقليات، وقال (هذا وإن كان راجعاً لأهل الموصل، إلا أني لا أنصح به ).