– September 27, 2016

معلمو الإقليم يحتجون في السليمانية وكركوك على تأخر الرواتب

الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): البارزاني يناقش مع بغداد وضع الموصل بعد التحرير

بغداد – قصي منذر

السليمانية – الزمان

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان رئيس الاقليم مسعود البارزاني سيبحث عقب وصوله الى بغداد ملفات عدة منها تحرير الموصل والعلاقات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، فيما شهدت مدن السليمانية وكركوك امس تظاهرات احتجاجية على تأخر رواتب المعلمين .

وقال النائب عن الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس ان (زيارة البارزاني الى بغداد ستتم قريبا). مشيرا الى ان (الزيارة ستبحث ابرز الملفات المشتركة بين الجانبين منها تحشيد جهود القوات الامنية والبيشمركة لتحرير الموصل بالاضافة الى اهم المواضيع العالقة بين بغداد والاقليم). واعرب حسين عن اعتقاده بان (البارزاني سيركز مناقشاته مع الحكومة الاتحادية بشأن وضع الموصل بعد تحريرها من داعش). موضحا ان (البارزاني يؤكد دعمه بكل الوسائل لرئيس الوزراء حيدر العبادي بعد الانتصارات التي حققتها القوات الامنية بمختلف صنوفها على الارهاب). وكان المتحدث بإسم حكومة إلاقليم سفين دزيي قد اعلن عن زيارة البارزاني الى بغداد بعد انقطاع استمر منذ تولي العبادي رئاسة الحكومة. وقال دزيي في تصريح امس إن (البارزاني سيجتمع مع العبادي ومسؤولين اخرين لبحث جملة من الأمور ذات الإهتمام المشترك). وأضاف أن (البارزاني اجرى قبل مدة اتصالا هاتفيا مع العبادي وتم التطرق إلى الزيارة المرتقبة إلى بغداد). مشيرا الى ان (الطرفين سيبحثان جملة من الأمور ذات الإهتمام المشترك فضلاً عن معركة الموصل). وأكد المستشار الإعلامي لرئيس إلاقليم كفاح محمود أن البارزاني سيبحث خلال زيارته المرتقبة لبغداد مع المسؤولين ايجاد صيغة متطورة تضمن الأمن والسلام والعلاقات بين كردستان وبغداد عادا بغداد بأنها تتعامل بشكل خطيرمع الإقليم ما سيقود كردستان للاستقلال إذا استمرت الأمور على شاكلتها. وقال محمود في تصريح امس ان (البارزاني سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة). موضحا أن (الوفد سيبحث العلاقة في بغداد بشكل معمق مع الأطراف السياسية كافة لإيجاد صيغة متطورة تضمن الأمن والسلام والعلاقات التاريخية بين شعب كردستان وبغداد). مشيرا الى ان (الانطباع السائد في الإقليم شعبا ومؤسسات هو أن بغداد لا تتعامل مع كردستان كشريك أساسي في كل التفاصيل). عادا (هذا التعامل خطير جدا لكونه سيقود الإقليم إلى الاستقلال فعلا إذا ما استمرت الأمور على شاكلتها). الى ذلك شهدت مدن الاقليم احتجاجات للمعلمين على تأخر تسلم رواتبهم ونظام الادخار المعمول به. وقال مصدر في تصريح امس ان (تظاهرات انطلقت من السليمانية وحلبجة وكركوك ودربنديخان احتجاجا على تأخر تسلم الرواتب ونظام الادخار المعمول به). واضاف ان (مدينة رانية تعرضت الى بعض اعمال العنف استطاعت القوات الامنية السيطرة عليها).وكشف رئيس مفوضية حقوق الانسان في الاقليم عن تسجيل خرق دولي خلال التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية للمعلمين. وقال في تصريح امس ان (عددا من الاطفال زج بهم خلال التظاهرات التي شهدتها السليمانية وهذا خرق دولي للاحتجاجت السلمية). واضاف ان (التظاهرات حق كفله القانون الدولي والدستور ويجب على القوات الامنية تأمينها والحفاظ على سيرها بسلمية). وتابع (يجب على القائمين على التظاهرات ابعاد الاطفال من اماكن الاحتجاجات كي لا يقعوا ضحية لاي احتكاك). وهدد منتسبو صحة الاقليم باضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال مصدر في تصريح امس ان (منتسبي صحة الاقليم هددوا باضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة).