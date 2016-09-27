– September 27, 2016

الإنتخابات والتغيير المطلوب – حسين علي الحمداني

استطلاعات الرأي حتى هذه اللحظة تؤكد ثمة هوة كبيرة بين المواطن والمسؤول وتجلى ذلك بوضوح في عزوف الكثير من المواطنين في تحديث السجل الانتخابي مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات في الربيع القادم.

هذا العزوف مقلق جدا لكونه يمس العملية الديمقراطية في البلد في ركن مهم من أركانها وهو المواطن صاحب الرأي الأول والأخير.

لماذا هذا العزوف؟المواطن يرى إن القوى السياسية سواء في مجالس المحافظات أو حتى البرلمان قضت الدورة بالصراعات فيما بينها،وهذه الصراعات عطلت الكثير من الأعمال والمشاريع التي تهم حياة المواطن حتى إن هنالك الكثير من مجالس المحافظات شبه غائبة وحضورها إعلامي فقط .

ونحن نسأل من أين جاءت هذه المجالس؟ بالتأكيد جاءت من صناديق الاقتراع التي صوتنا فيها قبل أربع سنوات ،وهذا يعني إننا نمتلك حق تغيير هؤلاء والمجيء بآخرين يمثلوننا بشكل كبير جدا وبالتالي تصبح عملية العزوف والمقاطعة للانتخابات كالذي يفرط بحقه في التغيير ويترك الأمر للصدفة.

والمقاطعة لن تضر بالسياسي بل ضررها سيصيب العملية الديمقراطية في البلد خاصة وإن الكثير من الذين تم استطلاع آرائهم عللوا سبب المقاطعة بأداء القوى السياسية وملفات الفساد وانعدام الخدمات وهذه الأسباب وغيرها بحد ذاتها يجب أن تكون حافزا لنا للمشاركة الكبيرة من أجل التغيير والإصلاح الذي نطالب به كل يوم.

وأن ننتهز الانتخابات لكي نقول كلمتنا التي ستزيح المفسد من المشهد السياسي سواء في مجالس المحافظات أو البرلمان القادم.

لهذا نحن كشعب نمتلك آليات التغيير عبر البطاقة الانتخابية التي تبدأ من تحديث السجل وتدوين أسمائنا ونقلها إلى أماكن قريبة منا كي نتمكن من المشاركة الفعالة في الانتخابات وإزاحة من نجد إنه فاسد ومزور وغير كفوء ولكي نعطي لتظاهراتنا الشعبية المطالبة بالإصلاح زخما قوي عبر المشاركة في الانتخابات وبخلاف ذلك لا يحق لنا التظاهر ضد الفساد طالما إننا ساهمنا بعزوفنا هذا ومقاطعتنا للانتخاب بوصول هؤلاء إلى كراسيهم.

لذا فإن الانتخابات القادمة يجب أن تمثل ضوءا كبيرا يجد من خلاله الشعب العراقي فرصة أخرى لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية عبر الدقة في اختيار من نصوت لهم وفق تجربتنا الكبير في الدورات السابقة ، ناهيك على إن انتخابات مجالس المحافظات تمثل استطلاع رأي كبير ومهم لما ستؤول إليه نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 بحكم التقارب الزمني بينهما.

وما نطمح له هو إن الانتخابات القادمة يجب أن تشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين قد يتجاوز الأرقام المتوقعة من قبل مراكز الاستطلاع حيث إن مطالب الإصلاح والتغيير هي الأكثر بروزا لدى الناس حيث نسبة عالية جدا تنتظر يوم الانتخابات لتقول كلمتها وتمنح ثقتها لمن تريد ووفق ما تجده مناسبا لخدمة العراق .