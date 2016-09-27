– September 27, 2016

واشنطن تقلّل من قدرة داعش على صناعة صواريخ كيمياوية

قيادات الأركان تتفقد الشرقاط وتجري إستعدادات تحرير الموصل

بغداد – محمد الصالحي

اكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي ان محافظة نينوى هي الوجهة المقبلة بعد تحرير قضاء الشرقاط ، وسط استكمال التحشيدات لانطلاق المعركة بالتزامن مع توقعات امريكية تقلل من شان قدرة داعش على توجيه ضربات عسكرية مؤثرة بعد ان نوهت تقارير بقدرة التنظيم على ذلك.

وكانت تقارير قد لفتت ايضا الى ان الوجهة المقبلة ستكون تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك الا ان قيادات ميدانية لفتت الى ان العمليات تسير وفق ما مخطط لها.

وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (الغانمي وخلال تفقده الخطوط الأمامية لقضاء الشرقاط ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين يرافقه المعاونون للعمليات والميرة وقائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة الركن اكد ان الوجهة ستكون محافظة نينوى لتحريرها من الارهاب واطلع على آخر المستجدات العسكرية في قاطع المسؤولية حيث بارك الانتصارات وعودة القضاء لأهله). وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون الكابتن البحري جيف ديفيز في تصريح امس ان (قدرة داعش على تحويل غاز الخردل إلى سلاح قدرة بدائية وعادة ما يستخدم التنظيم مسحوقا كيماويا مع النفط وهو ما يخلف آثارا دالة على النفط).وأضاف (لا يكون ذلك عادة بتركيز فتاك إنه مثير للأعصاب أكثر من أي شيء آخر لكنه مرة أخرى لا نعده شيئا مهما من الناحية العسكرية). وتابع ديفيز أنه (على الرغم من أن داعش لم تتقن القدرة على تحويل المواد الكيماوية إلى أسلحة فإن القوات الأمريكية والعراقية عليها أن تظل مستعدة لهجوم كيمياوي). مشيرا الى إن (القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة حصلت على التدريب والعتاد الكافيين للدفاع ضد الهجمات الكيماوية وتعمل لضمان أن يكون العراقيون مستعدين ومجهزين جيدا أيضا).مبينا إن (الولايات المتحدة وفرت أكثر من 50 ألف قناع واق من الغاز للعراق يذهب نحو 40 ألفا منها لقوات الأمن العراقية). وقال مصدر امس ان (عناصر داعش اختطفت واحداً من اكبر تجار المواد الغذائية في نينوى حيث اقتحم مسلحون متجره في سوق البورصة).ملفتا الى أن (التنظيم اختطف التاجر بعد امتناعه عن بيع المواد الغذائية للتنظيم أو التعامل معه).وأضاف أن (المسلحين نقلوا التاجر الى ما يسمى بالمحكمة الشرعية في باب الطوب لعرضه على المحكمة). مبينا أن (التنظيم يعيش حالة من التخبط بعد فقدانه موارده ويحاول فرض الضرائب على السكان والتجار في المدينة). وفي الانبار قالت قيادة عمليات الجزيرة في بيان امس ان ( فرقة المشاة السابعة وكتيبة تجسير هندسة المقر العام وبالتعاون مع كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة السابعة نصبت جسرا عائما على نهر الفرات لربط ناحية البغدادي مع منطقة الجزيرة بعد تحريرها من عناصر داعش).واضاف ان (هذا الجسر هو بديل للجسور السابقة التي فجرها داعش ولتأمين الدعم والاسناد لقطعاتنا الموجودة في منطقة جزيرة البغدادي وسيساهم في تسهيل عبور العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب بعد انتهاء العمليات العسكرية وتطهير كافة المناطق من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة).وذكر القيادي في حشد البغدادي قطري العبيدي في تصريح امس ان (طيران الجيش قصف تجمعا لداعش في منطقة جزيرة هيت غربي مدينة الرمادي مما ادى الى مقتل سبعة عناصر من التنظيم ).منوها إلى أن (القصف ادى الى تدمير مخبأ للأسلحة والصواريخ فضلا عن تدمير عدد من العجلات والاليات الحربية التابعة للتنظيم).وأضاف أن (طيران الجيش كثف من قصفة على معاقل التنظيم في مناطق القاطع الغربي للمحافظة في خطوة تهدف الى اضعاف التنظيم وشل حركة عناصره تمهيدا لاقتحام مناطق سيطرة عناصر داعش في مناطق جزيرة هيت).من جانبه قال قائد حشد عشائر هيت نعيم الكعود في تصريح امس ان (الحشد لديه 1200 مقاتل من أبناء الحشد العشائري طالبنا بإشراكهم في عمليات تحرير جزيرة الدولاب). مبينا أن (قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي يرفض مشاركتهم في تلك العمليات).وطالب الكعود رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن (يكون هناك دور للعشائر في عمليات تحرير مناطق الأنبار ومسكها بعد التحرير).مشيرا الى أن (عدم إشراك العشائر في عمليات التحرير سوف يبقي الإرهاب لوقت أطول بالأنبار). فيما قال المحمدي في تصريح انه (ينفي التصريحات التي نقلت على لسان الكعود والتي تحدث فيها عن منعنا من مشاركة أبناء العشائر في عمليات تحرير مناطق الأنبار وخاصة الغربية منها).وقال مصدر امس ان (طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع عمليات الأنبار تمكن من قصف عدد من العجلات التابعة لتنظيم داعش في جزيرة الرمادي، شمال مدينة الرمادي ما أسفر عن تدميرها تدميرا كاملا وقتل من فيها من عناصر التنظيم).وأضاف أن ( الطيران قصف مفرزة هاون لتنظيم داعش في جزيرة الرمادي ما أسفر عن تدميرها وقتل عناصر المفرزة). وفي كركوك قال مصدر امس ان (تنظيم داعش قام بإخلاء 5 من نقاطه الرئيسية داخل مركز قضاء الحويجة).