– September 27, 2016

العبادي يستعرض لرئيس الجمهورية نتائج زيارته إلى نيويورك

معصوم يدعو إلى دعم المؤرخين العراقيين وتكريمهم

بغداد – الزمان

دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى دعم الهيئات المتخصصة بالدراسات التاريخية والمؤرخين العراقيين وتكريمهم ماديا ومعنويا . ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس عن معصوم دعوته خلال لقائه وفد الاتحاد الدولي للمؤرخين الى (دعم انتقال البحوث التاريخية في العراق الى المستوى العالمي عبر تعزيز طرق البحث المقارن واعتماد المناهج العلمية المعتمدة على تكريس النظرة الكونية واعلاء الهوية الانسانية العالمية للمجتمعات والدول والعلاقات والظواهر البشرية وتطورها)، مؤكداً وجوب(الافادة من المكتبات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في التوثيق والنشر والمشاركة في المؤتمرات المحلية والخارجية).

ورحب معصوم بتأسيس الاتحاد الدولي للمؤرخين واعلن استعداده لتقديم الدعم للمؤرخين العراقيين كافة. بدوره استعرض الأمين العام للاتحاد ابراهيم البيضاني الذي ترأس الوفد الزائر (خصوصية وانشطة ومشاريع الاتحاد الحالية والمقبلة وطموحاته).

من جهة اخرى، استمع معصوم من رئيس الوزراء حيدر العبادي الى استعراض بنتائج زيارته الى نيويورك وحضوره اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحـــــدة. وقال بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس ان معصوم زار العبادي وبحثا آخر التطورات في البلاد والاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير مدينة الموصل، وشددا على الابتعاد عن الامور الشخصية التي تعرقل جهود الحكومة في تحرير الاراضي من الارهاب ومباركة وتثمين الانتصارات وتحرير الشرقاط والقيارة والزوية وجزيرتي هيت والرمادي.