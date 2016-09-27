– September 27, 2016

دعوة البرلمان إلى زيادة تخصيصات الموازنة بما يتلاءم وإنعاش الأهوار

الناصري يطالب النفط بسرعة إستثمار مصفى الناصرية

الناصرية ـ باسم الركابي

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اللجنة المالية في مجلس النواب الى العمل على زيادة حصة المحافظة من الموازنة الاتحادية للعام المقبل لتلبية المتطلبات المتزايدة للنهوض بالجانب الخدمي .وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (دعوة الناصري جاءت خلال لقاء جمعه في بغداد برئيس اللجنة محمد الحلبوسي بحضور النائب عن المحافظة حسين العواد حيث ناقش الطرفان مجموعة من المشكلات التي تعاني منها المحافظة بسبب قلة التخصيصات المالية في الموازنات الاتحادية السابقة الامر الذي تسبب بتلكؤ وتوقف الكثير من المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية وبناء المدارس ومشاريع البنى التحتية).واشار البيان الى ان (الناصري دعا الى تخصيص مبالغ مالية لغرض تطوير مناطق الاهوار وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للسائحين الذين يتوافدون بكثرة على هذه المناطق بعد إدراجها من اليونسكو على لائحة التراث العالمي).وأكد الناصري وفقا للبيان (ضرورة تضافر جهود الجميع من اجل النهوض بواقع المحافظة وتوفير احتياجاتها الواقعية للمشاريع المهمة).مشددا على (أهمية زيادة مخصصاتها المالية خلال موازنة عام 2017 بما يوفر خدمات فضلى للمواطنين).على صعيد متصل قال الناصري ان (شركات اجنبية ابدت رغبتها بالاستثمار في انشاء مصفى الناصرية النفطي).داعيا وزارة النفط الى (ايلاء الملف اهمية كبرى للاسراع في احالة المشروع وتشغيله).مبينا ان (عددا من الشركات الصينية والكورية قدمت مؤخرا عروضا للاستثمار في انشاء المصفى في الناصرية وعلى الوزارة الى ان تولي الملف اهمية كبرى لتنجح باحالته الى احدى تلك الشركات كونها تلكأت طوال السنوات العشر الماضية بحسم ملف المصفى ولم تفلح باحالته الى اي شركة رغم تعديل عرض الاستثمار في العام 2008 باضافة استثمار بئر نفطية لترغيب الشركات النفطية).مشيرا الى ان (المحافظة بحاجة ماسة لخدمات المصفى الذي من شانه ان يوفر فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل فضلا عما يؤمنه من منتج من المنتجات النفطية).واعلن منسق البعثات التنقيبية الاجنبية في العراق عبد الامير الحمداني عن وصول بعثتين من الاتحاد الاوربي فرنسية وايطالية الى محافظة ذي قار للتنقيب في عدد من المواقع الاثارية.وقال الحمداني في تصريح امس ان (البعثة الاولى من جامعة باريس بالتنسيق مع المتحف البريطاني ستعمل في موقع تلو بناحية النصر في موسمها الثاني وستستمر الى ما تبقى من العام الجاري اضافة الى تدريب الملاكات الاثارية العراقية ممن قضوا مدة تدريب نظري بالمتحف البريطاني في وقت سابق).مشيرا الى ان (البعثة الايطالية من جامعة روما وهي في موسمها الخامس للتنقيب في موقع تل ابو طبيرة جنوب مدينة الناصرية كما ستصل بعثة ايطالية اخرى الى المحافظة مطلع الشهر المقبل للتنقيب في تل زرغل بين ناحيتي الاصلاح والدواية).واعلنت شرطة المحافظة عن مصرع واصابة 15 شخصا بينهم نساء في حادث مروري مروع قرب سيطرة فدك.

وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (حادثا مروريا وقع مساء الاحد بين سيارتين بالقرب من سيطرة فدك القريبة من ناحية البطحاء ما اسفر عن مصرع ستة اشخاص بينهم امراتان واصابة تسعة اخرين بجروح بليغة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج).واضاف ان (مفارز شرطة المرور في ذي قار توجهت على الفور الى مكان الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد المتسبب).