– September 27, 2016

بمناسبة ذكرى رحيل عبد الناصر عام 1970

الإنهيار العربي والهيمنة والطائفية

مبدر الويس

بغداد

تمر اليوم ذكرى رحيل عبد الناصر في 28/9/1970 حيث تكون قد أنقضت ستة وأربعون عاماً على وفاته. لقد قاد عبد الناصر في مصر ثورة وطنية، ذات أبعاد قومية تحررية، حيث بدأت ثورة يوليو بتحرير مصر من نظام ملكي فاسد وضع مصر تحت الأستعمار والهيمنة البريطانية، فكانت مصر فاقدة لإرادتها وسيادتها في الداخل والخارج، وفي ظل نظام ملكي أقطاعي، تخلفت مصر علمياً وثقافياً وأقتصادياً، وكانت لهذه الأسباب وغيرها، إضافة إلى الوعي القومي الوحدوي لعبد الناصر.

كانت كلها وغيرها من أسباب ثورة يوليو 1952 ويذكر صبري أبو المجد – وهو صحفي وباحث – في كتابه (سنوات الغضب – مقدمات ثورة يوليو 1952) الصادر عام 1989 في الصفحة 289 وفي تصريح له إلى مجلة روز اليوسف في 26/سبتمبر/1950 حيث ذكر (إن الحالة الداخلية قد بلغت حداً من الفساد لا مزيد عليه الذي يدعو كل إنسان له عقل يدرك إن البلاد أصبحت في ثورة فكرية، ونفسية، وأتوقع أن تتطور هذه الثورة الفكرية والنفسية إلى ثورة شعبية أو عسكرية) وهذا الذي حدث حيث قامت ثورة يوليو بعد عامين، إن هذه الذكرى تعيد إلى الأذهان، أن الحالة الثورية لثورة يوليو الناصرية، كانت في الكفاح ضد الاستعمار والكيان الصهيوني في فلسطين، ومعهما النظم العربية الرجعية في العهد الناصري . إضافة إلى البعث والإسلام السياسي، كلهم أعداء للوحدة والتقدم العربي الذي تحققه الوحدة . كما تعيد إلى الأذهان هذه الذكرى، لكل من عاصر تلك الفترة الزمنية الحاسمة بأحادثها العربية والعالمية، كيف أن ثورة يوليو منذ قيامها عام 1952، قد لعبت دوراً فاعلاً وبارزاً في العمل على تحقيق الوحدة العربية، و هو الأمل الذي تتطلع إليه الأجيال العربية . لأن في الوحدة تبنى الحضارة العربية، بما لدى العرب من قدرات أقتصادية وعلمية وثقافية وبشرية وغيرها، من خلال التكامل العربي في هذه المجالات وغيرها . كما تحقق الوحدة القوة العربية التي تساهم في تحرير أراضينا المغتصبة والمحتلة، وفي مقدمتها فلسطين . كما تقضي الوحدة العربية على التجزئة والتشرذم العربي السائد الآن، حيث لو كانت هناك وحدة لما حدث ما يحدث الآن من قتل وفوضى في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال، من تقسيم للبلدان العربية بفعل سياسة الحكام الدكتاتورية المعادية للديمقراطية والتمسك بالطائفية بأسم المذهب أو الدين، كما حدث في تقسيم السودان، بفعل السياسة الطائفية لنظام البشير بأسم الدين وأضطهاد المواطنين المسيحيين، الذي ترتب على هذا الأضطهاد إقامة دولتهم في جنوب السودان . وفي هذا السياق يذكر المرحوم صلاح الدين الصباغ، قائد حركة مايس عام 1941 والذي كان يتميز بوعيه القومي العربي الوحدوي ومعاداته للإستعمار، ولأهمية الوحدة العربية في نظره للنهوض العربي قال في مذكراته (إن العالم كله يقاوم الوحدة العربية ويمنعها، ويقيم العراقيل أمام تحقيقها، إن الوحدة العربية إذا تحققت، ستقلب كل المخططات والسياسات العالمية رأساً على عقب) ويضيف الصباغ في مذكراته (أن البلاد العربية مترامية الأطراف زاخرة بالخيرات، فهي تمتد من المحيط الأطلسي إلى بحر عمان، وتلتقي فيها الطرق بين ثلاث قارات ومن العجيب إن العرب يتمتعون بكل هذه الأسباب التي تخلق الأمم العظيمة، ومع ذلك فإن بلادهم مازالت ملكاً لغيرهم) ومن حب الصباغ للعرب والعروبة سمى أولاده الثلاثة بأسماء قبائل عربية هي، (نزار وربيعة وأنمار)، والمعلوم إن الصباغ قادة حركة عسكرية ضد النظام الملكي والتواجد البريطاني في العراق في مايس عام 1941 في ظل حكومة رشيد عالي الكيلاني وبدعمها، حيث كان الصباغ قائداً للجيش العراقي ومعه قادة الفرق الذين تحت أمرته وهم فهمي سعيد، وكامل شبيب، إضافة إلى قائد القوة الجوية العقيد الطيار محمود سليمان، ومعهم المدني الشاب وزير الأقتصاد يونس السبعاوي وقد أعدموا جميعاً بعد فشل الحركة . ويذكر د. جابر عصفور وهو واحد من أبرز المثقفين في مصر والوطن العربي في مقالة له بعنوان “ذكريات” نشرته مجلة العربي في عدد آب 2016 ذكر فيه لقد توفي عبد الناصر بعد انتهاء مؤتمر القمة في القاهرة الذي دعا إليه عبد الناصر لمواجهة محاولات تدمير منظمة التحرير الفلسطينية والأحداث الدموية التي جرت في الأردن، والتي سميت بأحداث أيلول الدامي، حيث بعد توديع أمير الكويت عاد عبد الناصر إلى منزله مستسلماً إلى التعب ومسلماً نفسه إلى ملاك الموت الذي أراحه من كل المصاعب والكوارث والإحباطات التي ظل يقاومها منذ نكسة حزيران التي تركت أثراً عميقاً وسيئاً في نفسه وصحته وأدت إلى تفاقم مرض السكري وضغط الدم فضلاً عن أمراض القلب، ومع ذلك لم يضعف عبد الناصر في مواجهة الأحداث الجسام التي لم يتوقف عبد الناصر عن مقاومتها بشجاعة وبسالة إلى أن سقط على أرض التحدي وكانت هذه آخر معاركه التي كانت من أجل أمة عربية واحدة، ولكن سرعان ما تفرق شمل هذه الأمة العربية، وتعددت إنقساماتها وإنشقاقاتها إلى أن وصلت إلى ما وصلنا إليه . والحق الذي لا مراء عليه، يضيف د. عصفور أننا لم نر طوال عهد عبد الناصر أي شكل من أشكال الحكم الديني أو التعصب الديني أو أي فتنة طائفية . فقد عشنا في مصر كما يذكر د. جابر عصفور بفضله ناجين من محاولات بعض الذين أرادوا أن يقنعوه بتحجيب النساء ولكنه رفض أن يأمر أمرأة مصرية بالتحجب طوال عهده .

وداع ناصر

إن القدر لم يمهل عبد الناصر ليحقق مع الشعب أحلامه فمات وهو في ذروة إنشغاله بإعادة البناء فلم يستطيع أن يحقق أحلامه وأحلامنا، وكان عمره عند وفاته 52 عاماً . وبعد وفاة عبد الناصر يذكر د. جابر عصفور ذهبت للإشتراك في الجنازة، ولم يفاجأ أن مصر قد خرجت كلها لوداعه وكانت أصوات الملايين المحتشدة في الطرقات تردد هتاف الوداع الحزين (الوداع يا جمال يا حبيب الملايين) وظل هذا الهتاف يتردد مع مسيرة الملايين الباكية التي غفرت لعبد الناصر أخطاءه، ولم تعد تذكر إلا إنجازاته الإيجابية العظيمة ) وكل المصادر والدلائل تشير إلى أن عبد الناصر مات مسموماً . وفي هذا السياق ذكر النائب البريطاني جورج كلوي المعروف بتأييده للقضايا العربية في الكلمة التي ألقاها يوم 5/6/2012 في إجتماع المؤتمر القومي العربي الإسلامي في تونس، حيث خاطب الحاضرين قائلاً (أنتم تنتمون إلى أمة واحدة لها لغة واحدة، وثقافة واحدة، أمة غنية حيث لديكم النفط والغاز وإن وحدتكم في دولة عربية واحدة، تجعل منكم أمة عظيمة في التاريخ) . ويمكن التأكيد في هذا السياق، إن الفترة الزمنية لثورة يوليو التي حققت قيام الجمهورية العربية المتحدة بوحدة مصر وسوريا عام 1958، في هذه الفترة أنحسر دور الأستعمار في التبعية والهيمنة على البلدان العربية حتى وفاة عبد الناصر عام 1970، بسبب الدور الريادي لثورة يوليو، في طرد النفوذ الإستعماري وتحجيمه في المنطقة العربية، وفي تشجيع ودعم العديد من الثورات التي قامت في الجزائر والعراق واليمن وليبيا . حيث هدف هذه الثورات كان القضاء على النظم الحاكمة المرتبطة بالأستعمار والعمل على تحقيق الوحدة العربية مع الجمهورية العربية المتحدة، بيد أنه بعد رحيل عبد الناصر عام 1970، توقف المد القومي الوحدوي والنضال ضد الأستعمار لذلك سميت فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي بفترة المد القومي . حيث في يوم وفاة عبد الناصر، صرح ناطق رسمي بأسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا (لقد أنتهى بوفاة عبد الناصر وإلى الأبد عشرون عاماً من الحماس الثوري) . ويقصد بالحماس الثوري، قيام ثورة يوليو منذ إنطلاقها عام 1952 في العمل على تحقيق الوحدة العربية بأستخدام كافة وسائل إعلامها المختلفة أو قدراتها السياسية لتحقيق هذا الهدف وتشجيع الثورات بالأطاحة بالنظم العربية الرجعية والمرتبطة بالأستعمار، وفي مقاومة التبعية والهيمنة الأستعمارية في المنطقة العربية، والعمل على تحرير فلسطين . ويكفي أن أذكر مثالاً على مقاومة ثورة يوليو للأستعمار والهيمنة الصهيونية، حيث تقرر في مؤتمري القمة العربية في القاهرة عام 1964 في حضور عبد الناصر في كانون الثاني وأيلول من نفس العام، إقامة السوق العربية المشتركة، كخطوة متدرجة لقيام دولة الوحدة . كما تقرر أيضاً عقد معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتشكيل قوة عربية للدفاع عن أي قطر عربي يتعرض للعدوان، وقد شكلت هذه القوة العربية فعلاً بقيادة علي علي عامر،.

مؤتمر اللاءات الثلاثة

ومن جانب آخر تقرر في مؤتمر القمة العربية بحضور عبد الناصر الذي عقد في الخرطوم في آب 1967، حيث خرجت الملايين من الشعب السوداني لأستقبال عبد الناصر في الخرطوم، وتم إصدار قرار بطلب من عبد الناصر في هذا المؤتمر (أن لا صلح لا تفاوض لا أعتراف) بالعدو الصهيوني . وبعد رحيل عبد الناصر تم التخلي عن كل هذه القرارات وعدم الإلتزام بها، بسبب الهيمنة الأمريكية على البلدان العربية . وأكثر من ذلك صدر في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 قرار ينص (على إقامة السلام الأستراتيجي مع إسرائيل) أي التخلي نهائياً عن فكرة الحرب في أسترجاع الأراضي الفلسطينية والعربية التي أغتصبها أو أحتلها الكيان الصهيوني، والتفاوض معه سلمياً للحصول على هذه الحقوق . حيث لم يحدث عبر الزمن أن أحتلت أرض بالقوة أعادها المحتل إلى أصحابها بالتفاوض وإذا عادت فهي منقوصة. كما حدث في عودة سيناء في عهد السادات بموجب اتفاقية كامب ديفيد حيث عادت سيناء منقوصة السيادة، حيث لا يجوز لقوات مصرية مسلحة ثقيلة أن ترابط بأقل من 20 كم من الحدود الشمالية لسيناء مع الكيان الصهيوني وأن يقتصر ذلك فقط على عناصر من الشرطة تحمل أسلحة خفيفة، أي إن سيناء عادت ناقصة السيادة . لذلك ذكر عبد الناصر في يوم ما (إن ما أخذ بالقوة لا يسترجع بغير بالقوة) . كما أصدر مؤتمر القمة العربية قراراً بالإجماع على أقتراح سعودي بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني والأعتراف به مقابل عودة الأراضي التي أحتلت عام 1967 وقد سميت بالمبادرة العربية، ومع ذلك فإن الكيان الصهيوني رفض هذه المبادرة من مركز القوة والغطرسة وضعف العرب .

إستخدام النقض

حيث هناك حوالي سبعة آلاف سجين فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، بعضهم مضى على أعتقاله أكثر من عشرون عاماً، وفي ظل صمت عربي متخاذل ودعم غربي مشين، وخاصة الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني العنصري في فلسطين حيث لم يحدث منذ أغتصاب فلسطين عام 1948 وحتى اليوم إن إدانة الولايات المتحدة الأمريكية ولو مرة واحدة في مجلس الأمن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد العرب والفلسطينين وذلك من خلال أستخدام الفيتو أي النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يدين هذا الكيان فالولايات المتحدة تقدم لهذا الكيان أحدث الأسلحة التكنولوجية تطوراً وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 13/سبتمبر/2016 بأن الولايات المتحدة عقدت صفقة سلاح متطورة مع أسرائيل بقيمة (38) ثمانية وثلاثون مليار دولار على مدى عشر سنوات، بهدف أبتلاع ما تبقى من أرض فلسطين، وإذلال العرب وخضوعهم لهذا الكيان . وقد صرح أوباما بأن الصفقة تحافظ على أمن إسرائيل. فالولايات المتحدة الأمريكية التي ليس لها تاريخ سياسي مشرف بعد أن تحولت بعد الحرب العالمية الثانية دولة استعمارية حيث حلت بدل الأستعمار التقليدي لبريطانيا وفرنسا وتحديداً بعد حرب السويس عام 1956 وهذا ما يؤكده المرحوم محمد حسنين هيكل في كتاباته وأصبحت تمارس الهيمنة والأستعمار للعديد من بلدان وشعوب قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبضمنها البلدان العربية، خصوصاً وإنها عانت من الأستعمار البريطان وكان المفروض أن تقف إلى جانب حقوق الشعوب المضطهدة وحرياتها لذلك ساهمت في أغتصاب فلسطين مع بريطانيا، حيث كانت فلسطين تحت الأنتداب البريطاني منذ عام 1922 حتى أغتصابها عام 1948، كما ساهمت فرنسا في تسليحها نووياً لاحقاً . فالولايات المتحدة، هي التي (خلقت تنظيم القاعدة في مواجهة الغزو السوفيتي لأفغانستان حيث قامت السعودية، بإعاداد المقاتلين بتوجيه أمريكي، مقابل التسليح والتدريب لهؤلاء نقوم به المخابرات المركزية الأمريكية CIA وتم وضع أسامة بن لادن قائداً لهذا التنظيم . كما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أقامت تنظيم داعش الإرهابي وقد أعترفت بهذا هيلاري كلنتن قبل أكثر من عام حيث كانت وزيرة خارجية أمريكا وهي على إطلاع بأسرار الدولة حيث ذكرت في تصريحها بأن الولايات المتحدة هي التي أقامت تنظيم داعش وقد أحدثت تصريحاتها جدلاً في أوساط الشارع الأمريكي، لذلك فإن ما يجري في سوريا والعراق وليبيا من قتل وفوضى ضد عصابات داعش لا تخلو من تدخل أمريكي صهيوني من أجل أضعاف الدول العربية أو تقسيمها إذا أمكن، وضرب فكرة الوحدة العربية، ومن أجل أمن الكيان الصهيوني في فلسطين . حيث سبق للولايات المتحدة أن دعمت التيار الإسلامي الإخواني في كل من تونس ومصر لإفشال ثورة الشباب المتطلع إلى الحرية والديمقراطية ومعاداة الإستعمار، وبدعم مالي قطري وقبله سعودي، فتحولت الإنتفاضات العربية في هذين البلدين من ربيع عربي إلى ربيع أمريكي، إلا أن شعبي البلدين أستطاعا التخلص بإرادته الحرة من حكم الإسلام السياسي في البلدين بسبب ممارساته المعادية للحرية والإبداع وبسبب التمييز بين المواطنين والتعاون مع الإدارة الأمريكية، والأبتعاد عن القضية الفلسطينية ومهادنة العدو الصهيوني، وهذه سياسة الإسلام السياسي بسنته وشيعته عند أستلامه للسلطة من أجل البقاء في السلطة بأسم الدين . فالإسلام السياسي يستخدم الدين وسيلة للوصول إلى السلطة وعند أستلام السلطة يمارس الطائفية لأهداف سياسية للبقاء في السلطة فالنظام الطائفي في العراق، جاءت به الإدارة الأمريكية، من خلال المؤتمر الذي عقدته هذه الإدارة للمعارضة العراقية في لندن في الفترة بين 15-17/12/2002وتمخض هذا الؤتمر تشكيل هيئة سياسية من 65 شخصاً تم أختيارهم على أساس طائفي n أثني أي عربي سني n شيعي، كردي n تركماني وآشوري، وقد أنتقلت هذه الصيغة إلى الوزارات العراقية بعد سقوط النظام السابق وحتى الآن فالطائفية السائدة في بلدنا منذ سقوط النظام السابق تمارس التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب شيعي سني، فهي تصب في خدمة الأستعمار والصهيونية العالمية لأنها تؤدي إلى تمزيق البلد وتخلفه . والتمييز بين مواطنيه في وظائف الدولة ومؤسساتها . لذلك فالطائفية الدينية والمذهبية السائدة في بلدنا من خلال المحاصصة في سلطة الدولة سنة شيعة كرد، كانت السبب في أنتشار الفساد، المالي والإداري، كما أنتشرت الرشوة والتزوير في مؤسسات الدولة ومرافقها، بسبب الطائفية، لذلك أختفى أي مفهوم للديمقراطية الذي نصت عليها المادة الأولى من الدستور، فالديمقراطية كفلسفه قانونية سياسية ترفض الطائفية الدينية والمذهبية بطبيعتها حيث لا ديمقراطية في ظل الطائفية وبالعكس لذلك من أجل القضاء على الطائفية.

فصل الدين

ويذكر د. عادل سالم العبد الجابر في مجلة العربي عدد آب 2016 (لابد من فصل الدين عن السياسة، وضرورة تغيير الخطاب الديني، ووجوب أقتصاره على الوعظ والإرشاد الديني في المساجد فقط، ويكون الخطاب السياسي للسياسيين، والخطاب الأقتصادي للأقتصاديين، والعلمي للعلماء) وفي هذا السياق وبسبب الطائفية التي أدت إلى الفوضى هناك آلاف العقارات قد زورت سنداتها وتحولت ملكيتها إلى عصابات إجرامية، كما أن الانتخابات البرلمانية مع مجالس المحافظات تتم عبر الحشد الطائفي والدعم المالي والتزوير، فهي انتخابات غير شرعية منذ عام 2003 وحتى اليوم . كما أن النظام السائد في العراق ليس فيه فصل بين السلطات وهو من العناصر الأساسية في الديمقراطية . فالسلطة التنفيذية تتدخل في شؤون البرلمان وفي القضاء، والبرلمان يتدخل في القضاء والسلطة التنفيذية وهكذا . فالبرلمان هو سلطة تشريعية كما يفترض يقوم بالتقيق وهو من أختصاص القضاء، وهيئة النزاهة، وهي جهاز تنفيذي تقوم بالتحقيق وتوجيه الإتهام وهو من أختصاص القضاء . كما أن السلطة التنفيذية – أي الحكومة – تعين المئات من الأشخاص كمخبرين سريين، فهو أمر مخجل ومشين ولا وجود له في أية دولة في العالم إلاّ العراق هذا من جانب، ومن جانب آخر فالإتهام والأعتقال هو من أختصاص القضاء وليس هؤلاء الذين تسببوا في أعتقال المئات أو الآلاف فربما لأسباب كيدية أو طائفية، والمعلوم هؤلاء المخبرين أستطيع أن أجزم كلهم كانت قوات الأحتلال الأمريكي . تستخدمهم كجواسيس ضد المواطنين العراقيين . ويؤكد هذا مؤسس شبكة التواصل الإجتماعي (وكي ليكس (wicky leaks “جوليان أسانج” حيث عقد مؤتمر صحفي في لندن قبل أكثر من ثلاث سنوات وقال في الحرف الواحد من بين ما قال إن شبكته رصدت أكثر من ستون ألف عراقي عملاء للمخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لذلك فإن المخبرين السريين في بلادنا هم من بين هؤلاء وأغلبهم كانوا مترجمين مع قوات الإحتلال، وبعضهم أصطحبتهم قوات الاحتلال إلى اللجوء في أمريكا .والمعلوم أن “جوليان أسانج” أستطاع الحصول على مئات الآلاف من المعلومات من أحد العاملين في المخابرات المركزية (CIA) وسرب هذه المعلومات، وهو مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية بسبب نشر معلومات تمس الأمن القومي الأمريكي ومن جانب آخر تبيح له الديمقراطية حرية الحصول على المعلومات ونشرها بشرط أن لا يتم الحصول عليها عن طريق الرشوة أو التزوير، كذلك فإن نظام المحاصصة الطائفية السائد في العراق أنهى دور القضاء في الرقابة على القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية أو القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، فالقضاء له كل الحق في إنهاء هذه القرارات إذا كانت تتعارض مع حرية المواطنين وحقوقهم وإلغاء القوانين التي يصدرها البرلمان إذا كانت غير دستورية كما أن واجب القضاء هو ملاحقة جرائم السرقة والتزوير ونهب المال العام وكل فساد مالي أو إداري، وهو واجب النائب العام، حيث أن رقابة القضاء معدومة في هذا الشأن علماً أن الرقابة القضائية هي أحد عناصر الدولة القانونية ولا وجود للديمقراطية في غياب الرقابة القضائية فالعراق تحول إلى دولة غنائم بسبب ما يجري فيه من فساد مالي، وتحول إلى دولة مليشيات فهناك أكثر من خمسون مليشيا مسلحة في العراق تعتقل وتخطف وتسرق أموال المواطنين أمام أنظار الحكومة والقضاء دون أي إصلاح جذري في هذا الشأن وهو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي تلغى فيه المحاصصة الطائفية، والمليشيات وعدم تدخل الدين في السياسة فالمشروع الطائفي القائم في بلادنا، ساهم في تفكيك اللحمة الوطنية وتفتيتها بين عرب العراق – شيعة وسنة، وجعل العراق معرضاً للتقسيم الطائفي، كما لم يعد العراق قادراً على ردع التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية لأن طائفية النظام القائم تحول دون بناء قوات مسلحة فاعلة تحمي الوطن، بما فيها عصابات داعش، وتحافظ على سيادة العراق بعد أن تحول إلى دولة مليشيات، لا تقوى سلطة الدولة على حلها أو محاسبتها حتى إذا أرادت – وهي بالطبع لا تريد بسبب التوافق الطائفي بينهما، حيث أن وجود مليشيات مسلحة داخل الدولة يلغي أي مفهوم لأستقرار البلاد أو أمن المواطنين، ناهيك عن الديمقراطية، التي لا وجود لها مع المليشيات، فالأمن والأستقرار والحفاظ على السيادة هي من مهام قوات مسلحة مهنية وقوية بعيدة عن الطائفية، وهذا هو القائم في مختلف دول العالم، وفي هذا السياق فإنه يجب محاسبة الذين نهبوا أموال الشعب مهما كان مركزهم الوظيفي وحل البرلمان الذي جاء بالتزوير والمال السياسي وحل الحكومة التي جاءت عبر المحاصصة الطائفيةوإجراء أنتخابات برلمانية مبكرة تقوم على النزاهة والشفافية، وإصلاح القضاء ابتداء من رئيسه والمدعي العام، والأهتمام بالثقافة والتعليم الجامعي بما فيه التعليم الإلزامي في الدراسة الأبتدائية وتطوير الزراعة والصناعة حيث الأمية في شعبنا تتجاوز 20 بالمئة والفقر يتجاوز 40 بالمئة من المواطنين تحت خط الفقر، حيث إن ضعف التعليم الذي هو أساس أي نهضة في المجتمع مع انتشار الفقر هما من العوامل الأساسية في أرتكاب الجرائم بشكل واسع في بلادنا، وفوق هذا وذاك يجب أن تكون السياسة الخارجية والداخلية للعراق سياسة مستقلة أستقلالاً كاملاً ممثلة لمصالح شعبنا وإرادته دون الإرتباط بأي قوة خارجية بعيداً عن الهيمنة والتبعية لأي دولة خارجية، حفاظاً على سيادة العراق ومصالح شعبه، وفي ظل نظام ديمقراطي حقيقي يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم دون تمييز .

وبعكس ما ذكرناه وغيره كثير إذا بقيت الأمور على حالها دون إصلاح حقيقي فإن العراق سوف يسير نحو المجهول.