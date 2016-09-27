– September 27, 2016

كلمات في منتصف الليل -حسين المعموري الموسوي – بغداد

مُوجع أن تَتصنّع التجَاهل، وَقلبَك يَتألم بصَمت! نخفِي حُزناً ووَجعاً وَدُموعاً أحيَاناً..خَلفَ عبَارة (أنَا بخَير) ..تباً لعزة النفس..وسحقاً لواقع لا يوجد به احتواء صادق. أحَدهم : علمنْي م?عنى أن لا أثقَ بأحد مَهما كانتَ قَوة عَلاقتِي بهِ! عدت لعزلتي حتى لا يأتيني يوم أرآك مصادفة في أي مَكان في هذه العالم البغيض. الأمل , هوَ التغلب على الحنينِ ليلاً .. هُنا يولَدُ الأمل، ونَموتُ نَحن! أحياناً نتمنى أن تكون أحلامنا حقيقة..وأحياناً نتمنى لو كانت حقيقتنا حلماً. بعض الأحزان لا تحتاج حلولاً .. هي فقط تحتاج لـ كف صديق يربت على كتفك .. يقول لك : أنا أشعر بك. في مٌنتَصف الليَل أحِبٌ ?حَدتيّ بالرٌغم مِن أنِها مُعتِمهُ وَباردَه تٌوقظ ذِكرياتي وَصَفحاتٌ قَد أتلفت. خوفي يجي لك يوم وتنساني، وإذا شفتني تقول شفتك أنا وين ذكرني ترى ناسي. لا يتَألم إلا من كان وفيّا أكثر مما يجب. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد…ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته…ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم…فليس الكون هو ما ترى عيناك. غريبه هذه الدنيا .. تحول كل شي ضدي! ولاجيت أسقي الورد، يقول أرجوك ماودي! ما زال بداخلي دَمعة وجرح وصرخة مَكتومة .. ما زال الألم غافياً وبكلمة يصحو من نومه .. هدوئي الظاهر يَخدع هدوء إنسانة مصدومة. تركت لي وجعاً يكفيني سبعين عاماً..أي كرم هذا. لو قلت لي راح الحُزن .. الآقيه قدامي.. فيني ألم في القلب مَطعون فيني حزن .. ما مرّ في عيون الأيتام. بلا شعور .. أجد دمعات ساخنة تحرق وجنتي .. أغمض عيني بقوة لكي لا أرى سواهما .. لا أريد دُموع أكثر .. بَعدها أنام ولا أشعر بشيء. ملّيت وأنا أدور لي على مَرسى يريحني .. حزني مَكتوب لي من يوم نطقت إسمي وصار حُزني بكل مرسى يواجهني ويضيعني .. عن مسار الفرح و يوهمني بالشجر. يضيقُ قلبي عندما أتلفت حولي ولا (أجدك) وأحتاجك ولا (أبصٍرُك) وأموت آلاف المرات عندما أرى طيفك ولا (أراك). إدفع عمرك كاملاً لإحساس صادق وقلب يحتويك .. ولا تدفع منه لحظة في سبيل حبيب هارب .. أو قلب تخلى عنك بلا سبب. كتبت لك حبّي على صفحات عيني .. ليقرأها كل من يراني .. ليعرف بها كل من إلتقى بي .. ورسمت صورتك في قلبي .. كي لا تلمحها عيون الآخرين. أنا الذي مَاتت أغصاني .. وجف ينبوعي .. أنا الذي تحولت جنات عشقي .. مَقابراً لدموعي. الغِياب ليسَ خَطأهُم، نحَنُ الذِين أخَطأنا كثيراً عنَدما مَنحناهُم كُلَ شِيء. في هذا الزمن، إذا جَرحت وعذبت يُحبونك .. وإذا حبيت وتعذبت ينسونك. بَكت عيوني لآلام الفراق .. فردّدَ قلبي الحزين بإحتراق .. كيف للقلب أن ينساكم؟ يا من في الفؤاد سُكناكم. أنا مُبحر مع العالم على زورق بلا مجداف .. على كف الزمن تايه ولا أدري وين يرميني. لا تنتظر حبيباً باعك…وانتظر ضوءاً جديداً يمكن أن يتسلل إلى قلبك الحزين فيعيد لأيامك البهجة ويعيد لقلبك نبضه الجميل. الأغاني الحزينة كفيلة أنها تدخلك جهنم منتحراً. تراقب شخصاً لأنك تحبه بدون ما يدري ومهما صار بينكم عجزت تنساه وتمثل له إنك لست مهتماً .. هي أصدق مشاعر الحب لكنها توجع بَـ حجم صِدقها. قلبي يصرخ صرخه يمزق بها ضلوعي .. ويصرخ بها إحساسي قائلآ .. إشتقت إليك. أتعَبني غيابك جداً، ثُم بَدأت أكتبك في سَهري، ثُم إمتلئ مُجلدي بِك، ثُم أرهقني حمل كئتابي .. أعتقني من غيابك. الراقين أخلاقهم هُم أكثر الناس مُعاناة في هذه الحياه..فعلاً فلا أحد يعرف لغتهم إلّا من كان مُساوياً لهم في الرُقي. نهوى الرحِيل حِينُ تنتهي كُل حُلول البقَاء .. نحمل على أكتَافنا أوجَاعنا بِرأس مُنخفِض وخطوَات ثقيله. أشتَاقكَ كَثِيراً وَ لَم أسْتَطِعْ أن أُخبرك، أخرَسني الكِبريَاء يَا سَيدتي. كُنت أظن أني أستطيع أن أشعل شمعتي من جديد .. لقد نسيت كيف تُشعل الشموع من زمن بعيد .. كُنت أعتقد أني أستطيع أن أكتب كلمات الفرح، ولكن عندما كتبتها شعرت أن شيئا ًبداخلي قد إنجرح! كَانوا مَعي على رصيف الإنتظار يسردون لي قِصص الغائبين .. وبعدَ عَودَة أحبَابهم تَعانَقوا أمَامي ثُمَ رَحلوا وبَقيتُ وَحدي أرثي حَالي. لا تحاول البحث عن حلم خذلك…وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية حلم جديد ولا تقف كثيراً على الأطلال خاصة إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها…وابحث عن صوت عصفور يتسلل وراء الأفق مع ضوء صباح جديد. أحيان بعض الأشياء ما تحرقك ولا توجعك، بس تعلّمك أنك طيب للمرة الألف .. وإنك كنت على نيتك أكثر من اللازم. هكذا هي الأيام .. حَرمتني حتى من الأحلام .. عشقت الوحدة والعذاب .. الأفراح بيني وبينها حِجاب .. إلى مَتى يا قلبي؟ إلى متى ستؤلمني الأيام؟ وإلى متى سأكتم الأحزان! لا جَديد غير أن هناكَ حَنيناً إفتك قلبي وشَوق يريدُ تمزيقي? وذكريات مؤلمه تسَيطر عَلى مَلامحي. من المؤلم أن تكون أصدق مما يتوقعون ويكونون هم أكذب مما توقعتهم. الهُدوءَ هُوَ أكثَر مَا يَحتَاجَه الإنسَان فِي هَذَا الزَمَن .. أصبَحَ ضَجيج الحَيَاة قَاتِلاً. عجباً لهذه الدنيا تجمعنا ونحن لا نعرف بعضنا .. وتفرقنا ونحن قلوبنا مُتعلقه ببعض. مٌؤلِمة تِلكَ الدَمعَة التِي تَسقط وَأنت صَامِت تَسقط مِن شِدة القَهر والألم والإحتِياجَ. يقتلني الَّندمّ? كُلَِّمآ تذكَّرتُ كلّ?ماتٍ قلَُِّتها لّ?شخّ?ص لا يٍُِسّ?تحّ?قُ. نحن نفشل في النسيان لأننا في الواقع لا نريد أن ننسى رغم كل ما يَحمله التذكار من وجع. لا تبكي على أي علاقة في الحياة .. لأن من تبكي لأجله لا يستحق دُموعك ومن يستحق دموعك .. لن يَجعلك تبكي أبداً. عِندما تكون الأعذار أقبح مِن الذنب، إحزم أمتِعة كِبريائك وإرحَل. جميل أن ترى شيئاً كان يؤلمك سابقاً والآن لا يحرك فيك ساكن. الوجعِ لا يَحتاج حديث طِويلَ .. أحياناً تكونَ نبرة الصوتِ نصِفَ الكلام. أصعب شيء : عندَما تُجبر نَفسك عَلى تجاهل شَخص كان يَعني لك العالمَ بِأكمَله. الغائِبون ضَربه مُوجعة لاَ تكفَ عن النزِيف. أحب مُجالسة البحر..فصوت أمواجه أصدق من أحاديث بعض البشر. أصَعب أنواع المُقاوَمة عَندما تَكون لديَك رَغَبة بَالبكَاء وَلكَنك تَبتسم لتَحِمي كَبريائك. إنى نعيش في زمن يُسمّى فيه المُكر ( ذكاءاً ) وتسمى الطيبة فيه ( غبــاءاً ). لا أحد يشعر ما أشعر به، أبكي، وأضيع، وأحتاج لحضن أرتمي به ولا أجد، ثم أنهض على أمل أنهم سَيشعرون! ألا يا عين لا تبكين عيشي نعمة النسيان…خسارة دمعتك تنزل على من لا يراعيها. الحزن .. هو أن تحب شخصاً لم يفكر في حُبك أبداً. ثِق بقدراتِك فالطَّير على الشّجرةِ لا يخافُ أن ينكسِرَ الغصن لأنّه لا يثِقُ بالغصْن، بلْ يثِق بأجنحته. سألني الليل وين إللي تحبهم قلت، بيا ليل كل همي بسببهم. سأودع أحزآني .. وأستبدل قلبي بقلب ثاني!! فمن يتجاهل حبّي .. لا يستحق أن أبقى لأجله أعاني. ما يفهم عيون الحزين إلا الحزين لو ما تلعثم : بالكلام ولا بكى! عذاب الشوق قاسي إذا صار صامت..مِثل الطفل يَفهم ولا يَعـرف البوح! ما أصعب أن تعيش في حيره .. بسبب شخص يوماً تراه حبيب ويوم لا تدري من يكون!