– September 27, 2016

عنفوان روحي – بيداء النور – بغداد

غربة روح رافقتني سنين طوال …..

بعنفوانها الجنوني استولت على جوارحي واستعبدتها بأصرار

تحتضن روحي بشدة وانانية وبقيودها الجبارة….

تسحبني كأسيرة مسلوبة ألارادة والقرار

تحبس أنفاسي في سمائها الغائمة وبضبابها السادي تحجب عن عيوني رؤية الشمس إلا شعاع رفيع يهون عليه عتمة الأيام …..

غربة تختزلني دوما عن أحاسيسي و أمالي وبمافيا اليأس تقتل أحلامي . ….

تقطف أزهاري كلما تفتحت يوما …. وبيدها الخشنة ترميمها بقسوة في عواصف الرياح…… نمزق رسائل قلبي كلما يبوحها سرا

وبسكينها الجارح تذبح الكلمات

تسافر بقلبي بعيدا في صحراء خاليه

من أصوات الكائنات تخشى عليه من أصواتهم والنظرات …..

في عالمها الافتراضي تعزلني وحيده في ركن المستعبدات …

في ليل صامت معتم تجالسني و بلغة غامضة تخاطبني لا يسمعها غير اذناي ولسماع صوتها المرعب تجبرني و الانقياد لها بدون نقاش ….

مجنونة هواجسها روحي تصارع خفقات قلبي المرهفة وتحطمها بوحشية واندفاع لا ترضى لي غير سجنها الأبدي مأوى

وكأنها وطن جائر يرفض الا

نتماء لغيره مهما طالت السنوات ……