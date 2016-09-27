– September 27, 2016

قرار البرلمان بشأن نينوى – طارق حرب

قرار مجلس النواب يوم 2016/9/26 بشان محافظة نينوى وحدودها الادارية على الشكل الذي كان قبل 2003 لا يماثل الحكم الوارد في المادة (143) من الدستور والتي حددت صلاحية وسلطات اقليم كردستان بالنسبة للمحافظات المجاورة ذلك ان هذه المادة قررت ما يلي : (يلغى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد بالفقرة (أ) من المادة (53) وذلك يعني ان احكام وقواعد قانون ادارة الدولة الذي كان يطبق كدستور انتقالي قبل الدستور الحالي قرر في المادة (أ/53) حدود معينة لسلطات الاقليم اي ان الحكم الذي ورد في هذه الفقرة سوف يستمر العمل به على الرغم من الغاء قانون ادارة الدولة الذي تم تطبيقه يوم 2004/6/28 يوم تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور علاوي و2005/10/15 وهو يوم الموافقة بالاستفتاء على الدستور وتعتبر المادة (143) من الدستور والمادة (أ/53) من قانون ادارة الدولة من اخطر واهم الاحكام التي تنظم علاقة حكومة اقليم كردستان بالحكومة الاتحادية وبالمحافظات المجاورة حيث نصت هذه الفقرة على ما يلي (يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة قبل 2003/3/19 هي ان الدستور بهاتين المادتين يعترف بسلطات الاقليم على الاراضي التي كانت موجودة فيها قبل البدء بعمليات اسقاط النظام السابق ولنا ان نتصور مساحة الاراضي التي هي عائدة للاقليم والتي وضع الاقليم يده عليها قبل 2003/3/19 وبعد هذا التاريخ الاراضي التي اعتبرها الدستور جزءا من الاقليم والاراضي التي اضيفت للاقليم بعد 2003/3/19 فمثلا ان الحدود الغربية للاقليم تنتهي عند ناحية خبات – النضال في اقصى شرق محافظة نينوى اما قوات الاقليم وسلطات الاقليم حاليا فتمتد الى ابعد من 100 كيلومتر من هذا المكان حيث تصل الى قضاء سنجار في اقصى غرب محافظة نينوى اي ان الاراضي من اقصى الشرق في نينوى الى اقصى الغرب في سنجار لا علاقة لها بالقاعدة الدستورية السابقة ولم يعترف لها الدستور بسلطات للاقليم عليها وهذا الامر لا يقتصر على الجانب الشرقي والجانب الغربي من محافظة نينوى وانما حتى على الجانب الجنوبي شرقي نهر دجلة فقد كانت سلطات الاقليم قبل 2003/3/19 في اماكن بعيدة عن نينوى جدا اما الان فهي اقرب ما تكون الى قلب الموصل وبذلك نقول ان هنالك فرقا بين الحكم الدستوري وبين قرار البرلمان يوم2016/9/26 بشان محافظة نينوى وان الدستور وقرار البرلمان شيء والواقع شيء اخر يختلف كليا .