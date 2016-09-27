– September 27, 2016

حيدرالعبادي وجولته الاخيرةفي أمريكا – ماجد عبد الرحيم الجامعي

انها جولة وصولة جديدة لرئيس مجلس وزراء العراق السيد حيدر العبادي فقد شد الرحال الى الولايات المتحدة الاميركية مستصحبا معه وفدا” رسميا” رفيع المستوى اضافة لعدد من المستشارين والمسؤولين والاعلاميين حيث كان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائب الرئيس الاميركي جو بايدن وعدد من المسؤولين الاميركان … هذه الزيارة كان الاميركان بانتظارها وكانت حقيبة العبادي زاخرة بجدول المطالب والمناقشات الجادة ذات الصلة بالواقع العراقي وهو يحارب الارهاب وداعش حربا شعواء يتقدم فيها ابناء العراق الغيارى شباب وشيوخ المقاومة الاسلامية وقوات الجيش والشرطة لتحرير مناطق العراق التي دنسها الداعشيون ببذاءاتهم وافكارهم الاجرامية فكانت حربا بالنيابة عن احرار العالم ضد الهجمة البربرية للدواعش وحواضنهم من المتخلفين والخونة المحسوبين على عشائر العراق … فالطاقم الزائر يفسر الاهداف من زيارة الوفد لاميركا حيث لابد من مناقشة امكانية التعاون في مجالات اساسية هي التسليح العراقي بالاسلحة والاعتدة والطائرات والمشورة العسكرية وحتى الانتشار لقوات اميركية وتحقيق ضربات جوية محددة عصية على المشاة والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للرصد والاستمكان وما يتعلق بالتدريب والتجهيز وهذه جميعها نقاط تفعيل لاتفاقية التعاون المبرمة بين العراق واميركا في وقت سابق وهو التزام قانوني واخلاقي من دولة عظمى . ان العراقيين النجباء اعتمدوا على الله تعالى اولا وعلى جذوة الغيرة على جباههم الناصعة البياض فخاضوا المعارك الطاحنة بشجاعة قل نظيرها محققين النصر تلو الاخر في جبهات متفرقة وواسعة وقد وضعوا الشهادة عنوانا وهدفا يتزامن مع تلك الانتصارات فارعبوا داعش وحواضنهم ليفروا كالجرذان امام اسود موالين لآل بيت النبوة الاطهار ( عليهم السلام ) فتحررت المدن العراقية على ايديهم بعد سلسلة من التضحيات … واليوم صفحات المعارك بين الحق والباطل اتخذت اشكالا ومساع حثيثة من الطائفيين الخليجيين ومن باعوا ذممهم من الدول العربية لتتكون بالضد من العراقيين جبهة الحزم المزعومة على امل النيل من كرامة العراقيين وقتل من يتمكنوا من قتله متناسين عدوهم الاساسي اسرائيل ونظامه الصهيوني ولكن هيهات ان يتحقق لهم ما يتمنون فالشعب العراقي عاقد العزم على الامساك بزمام المبادرة واستئصال بؤر داعش التي زرعها اعداء الانسانية على ارض العراق الطاهرة وخاب فأل الخائبين منتهكي حقوق شعوبهم والخارجون عن ملة الاسلام واخلاق العروبة … اننا بالوقت الذي نطالب به الولايات المتحدة الاميركية يقف الى جنبنا الايرانيون مساندين ومشجعين وناصحين استجابة لاخلاق المذهب الاثنى عشري وما تربى عليه مسلمو ايران من حب لآل البيت الاطهار وقدسية المقامات والمراقد الشيعية للائمة والصحابة والصالحين والانبياء وهي جارة يتهددها ما يتهددنا فبئس تآمر المتآمرين وسيرد كيدهم الى نحورهم وستكون الصولة الثانية لتحرير البلدان العربية من حكامها الفسقة والفجرة .. والى امام .