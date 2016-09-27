– September 27, 2016

العالم عميان – ظافر قاسم آل نوفة

لو اكتفينا بقراءة الشطر الثاني من المثل الشعبي لانتابنا شعور بأنه انتقاص لنا وتحقير ولكن عند قراءته مكتملا يشعرنا بنوع من الفخر لان المقصود هو مدحنا وإعلاؤنا عن البقية ، ولوجود امثال في تراث جميع المجتمعات ما يدل على ذلك.

ففي العراق قيل (الاعور بين العميان سلطان) وهناك مثلا يقال في اليمن السعيد (الاعور بين العميان فاكهة) وفي الشام يقال (الاعور بين العميان ملك) وفي مصر يقال (الاعور في بلاد العمي بصير) وغيرها الكثير من الامثال التي تدل على هذا المعنى .

ونعود الى المثل اعلاه ونركز بحثنا فيه ولماذا قيل وما هي المناسبة التي دعت الى النطق به فأول الحقائق التي وجدناه في التقصي ان المثل صيني القول ويعود الى اربعة آلاف سنة حيث كانت المنطقة التي تسمى الان (بحر النجف) خليج كبير وكانت السفن الصينية المصنوعة من الخشب ترسو فيه لتنزل بضائعها ومن ثم توزع من هذا الخليج الى بقية المناطق لذا اطلقه الصينيون على اهل هذا البلد .

والحقيقة الثانية تعود وحسب ما مدون في السجل الإمبراطوري الصيني ان احد اباطرة الصين استنجد بالخليفة العباسي المنصور لإعادة ملكه بعد ان عزل بمؤامرة داخلية فاختار المنصور ثلاثة ألاف فارس وأرسلهم بعد ان طلب من عماله بتـــــجهيزهم بخيول قوية في كل مرحلة من مراحل طريق الحرير الذي يمر من خلال ايران وأفغانستان وباكستان وشمال الهند وصولا الى الصين وبالفعــــــــل استطاع الامبراطور استرجاع عرشه وخيرهم بين البقاء في الصين او العودة فاختار معظــــمهم البقاء ، ومنها قال الامبراطور هذا المثل.

والثالثة تعود الى العلامة (جلال الحنفي) الذي ذهب لتدريس العربية في مدارس الصين وألف اول قاموس (عربي – صيني) وقد وجد الحنفي هذا المثل مدونا في تراثهم .

مهما يكن من اختلاف إلا ان الاتفاق هو صيني القول شانه شأن الكثير من البضائع الموجودة في اسواقنا في الوقت الحاضر فالعلاقة بين البلدين علاقة الالاف السنين ……..