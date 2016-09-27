– September 27, 2016

دور الإدارة في رعاية المبدعين- محمد عبد الرزاق رؤوف

لا غلو بالقول من ان الإدارة تمتلك مفاتيح إثراء المشروع الثقافي والولوج به لعالم المتأثر والمؤثر والذي بدوره يعطى الزخم المطلوب لرعاية وحضانة المبدعين ، ففي الوقت الذي يشق مبدعينا طريقهم غير المعبد ساعين لنثر إبداعهم بشتى الوسائل البسيطة المتاحة، نجدهم يتمكنون من التأثر الكبير بباقي الثقافات تلك التي تنعم برعاية وحضانة إدارة توفر لهم كافة السبل لإظهار نتاجهم الفكري والمعرفي بصورة لائقة متطورة ليكونوا مؤثرين بالثقافات الأخرى ويرتفع مستوى عطائهم بالشكل الذي يحقق لمجتمعاتهم الرخي والتالق الداعم لمفهوم السلم الأهلي ،ناهيك من ان الرعاية الإدارية للمبدعين سوف يتحقق من خلالها التصدي الفكري امام الغزوين الثقافيّين الاستهلاكيين لحياتنا من قبل الرأسماليّة البراغماتيّة من جهة والأصوليّة الدينيّة النّكوصيّة من جهةٍ ثانية، فضلا عن تعزيز وتعضيد الثقافة البديلة، ثقافة الهامش/ ثقافة الفردانية المستقلة المتصالحة مع التجربة والخطأ، فالمبدع وحده القادر على تحويلها الى ثقافة المتن والمسؤولية، عندها ستوفر للشرائح الاجتماعية كافة الاحتياجات التثقيفيّة التي تليق بإنساننا وشعبنا.

ومن هنا علينا تحديد الصعوبات التي تعترض قيام إدارة متخصصة بالمشروع الثقافي تتمكن من تنظيم المنهج الثقافي وبالتالي رعايته واحتضان الإبداع وتحويل هذا النضوج والعطاء لمادة تسهم في بناء نموذج راقي للنسيج الاجتماعي ، والحقيقة فان لاشيء مستحيل يمنعنا من قيام نهضة ثقافية تقف بخط شروع واحد مع العالم المتحضر من حولنا، ان المانع يزول بوجود( صاحب القرار) وعملية ( اتخاذ القرار ) فلو كان مالك القرار يمتلك الرؤية التي تؤهله لتبني رسالة الثقافة كمشروع لبناء مجتمع الرقي فانه سيجد الأرض الخصبة والمنتجة لما ينثره ، الامر الذي يستدعي وجود التخطيط الاستراتيجي الشامل والمرحلي الذي يحدد ( مكامن القوة والضعف) و ( الفرص والتحديات ) في حين يسند التنفيذ للذين يمتلكون ( رؤية ورسالة واهداف ) خاصة بالمشروع الثقافي لكي يقدمون تركزهم الاستراتيجي وبرنامجهم التنفيذي ، فيما تبقى سلطة ( المتابعة ) فاعلة وقوية تحمي التنفيذ من اي انحراف من خلال إسناده لمصادر القرار في الإدارة العليا.

املنا كبير بان تنعم وزارة الثقافة بظل ادارتها العليا بمشروع ثقافي مدرك لإبعاد الرقي وما يمكن ان يتحقق عبر التخطيط السليم الضامن لاحتضان المبدع ، مكفول بتغيير المناخ غير الممنهج الى بلاغة منهجية لا يتنفس في أجوائها النقية كل معثر ومعرقل للنمو الإبداعي من انصاف المثقفين وراكبي الموجة والمتعاملين بثقافة الأنا ، وقتها ستجدون ان الفساد الإداري والمالي ينكمش بشكل كبير لان اجواء المخطط والمنفذ والمتابعة ستكون بمثابة عامل كشف للمنضوين تحت الارتجال والعشوائية،ففي ظل المشاريع الثقافية يمكن تفعيل التواصل بين افراد المجتمع والارتقاء بهم للنظم الديمقراطية التي من اهم ما تحققه السلم الاهلي وتدعم العدالة الاجتماعية ، واخيراً علينا ان نعي حقيقة ساطعة مفادها ان المثقفين والمبدع­ين هم الواجهة المشرقة لاي بلد وعلى اساسهم يقاس مستوى تحضر ورقي الشعوب.. وللحديث بقية ..