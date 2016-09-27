– September 27, 2016

المثقف الشامل والمفكر الرائع- عبدالهادي البابي

منذ سنوات وأنا أتابع مسيرة الأديب الموسوعي الأستاذ حسن عبيد عيسى ..أصغي بعمق لما يقول ..وأنتبه جيداً لكل مايثيره من مواضيع وجدل ومناظرات ..ودائماً أجد هنالك قضية فريدة في غاية الأهمية تنطوي عليها شخصية هذا المفكر الرائع أقف عاجزاً عن تفسيرها أو القدرة على إستيعابها ..ألا وهي : ذلك التنقل الباهر والتحول الرشيق والتنوع المفيد من موضوع لآخر خلال المداخلات والأمسيات والندوات الكثيرة والمحاضرات المختلفة التي يحضرها أستاذنا أبو براق مستمعاً كان أو متداخلاً أو حتى ضيفاً أو مقدماً .. ..فهو جاهز بالمعلومات الكافية وينتقل بنا في سرعة ملفتة والحديث عن أمسيات ومواضيع مختلفة ..فهو يتنقل من الأدب وقصصه وكتابه ورواته ، إلى الفن التشكيلي ومدارسه المختفلة ، إلى التاريخ وأسراره وخفاياه و(ممنوعاته) ، إلى الشعر والشعراء ..إلى السياسة ومكرها ورجالها ودسائسها وصنائعها ..إلى المعارك والوقائق والحروب والحياة العسكرية والذكريات الخالدة .. كنت أراه في كل ذلك يخوض في هذه العلوم والمعارف كأنه أستاذ متخصص فيها جميعاً ..يتكلم بنبرة الواثق من نفسه ..وبصوت نقي مسموع كأنه صوت شاب في مقتبل العمر يتأجج حماسة وإيماناً …وكأن هذه السنين الطوال وهذا الكفاح المستمر لم ينالا من حماستة وإيمانه المتين الذي لايتزعزع ..وكلما ألتقينا بأبي براق في الأمسيات نراه فرحاً مغتبطاً باسماً .. يغمرنا بالفخر ويمنحنا الإعتزاز بالنفس .. ونتلقى من حضرته النصائح القيّمة والتوجيهات السديدة والملاحظات القيمة..ومن صفات أستاذنا حسن عبيد عيسى إنه كان يصغي باهتمام بالغ لكل مثقف – كبيراً كان أم شاباً .. قديماً أو مبتدءاً – يستمع إلى أي مظلمة يتعرض لها أي أديب أو مثقف يتحدث إليه بمشاكله الخاصة والعامة .. يستمع إليه ويبادله همومه ومشاعره ويتضامن معه ويبادر في عرض مساعدته الشخصية له ..لثقته الكبيرة بصدق ماأفاض به إليه دون تردد …!

إن وصفنا لإبي براق (بالمثقف الشامل) ماهو إلاّ تقدير خاص لمفكر كبير وباحث قدير أجاد في عمله الأدبي والثقافي وإتقنه إتقاناً حتى غاص في أعماق الموسوعات الفكرية والكتب التاريخية والأدبية وسبر أغوار المكتبات العريقة وأبدع في بحوثه العميقة في عالم الثقافة و التاريخ والتراث ….وما كتبنا هذا الموضوع عن أستاذنا أبي براق إلاّ بعد أن أستندنا على معيارين أساسيين : الأول : يتعلق بمدى تأثير شخصيته العلمية والثقافية على محبيه ومريديه وأصدقائه فهو يمتلك مميزات رائعة لكونه مثقفاً شاملاً نادراً في عالم الثقافة والفكر والمعارف .. والثانية : الشخصية الإنسانية في حياته : من تواضعه الجم وخلقه الواسع …إلى المعاني النبيلة والسجايا العميقة في نفسه الكريمة الطيبة ..

الأخ الكبير والأستاذ الفذ الباحث حسن عبيد عيسى : لم نغال فـيك عندما وصفناك بالمثقف الشامل ..بل ربما قصّرنا في حقك أيها العزيز ..وما هذا إلاّ بعض من الوفاء في ذكر أعلام ثقافتنا الكبار ودورهم المعرفي ومكانتهم العلمية بيننا ..