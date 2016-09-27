– September 27, 2016

الأمانة تطيح بالكرخ وتواصل صدارة الممتاز

سقوط آخر لميسان في مواقع الوسط والميناء يقهر النفط

الناصرية – باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل مباريات اول امس الاثنين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العراقي لكرة القدم لابد ان نحيي جهود منتخب ناشئة العراق الذي حقق الانجاز الكروي في التاهل الى نهائيات كاس العالم للناشئين المقبلة التي ستقام في الهند ايضا العام المقبل اثر فوزه المستحق على منتخب اوزبكستان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن مباريات الدور الربع النهائي في مدينة غو الهندية ضمن بطولة اسيا للناشئين دون 17 عام ونامل ان يواصل المنتخب تألقه في الوصول الى نهائي البطولة عندما يلاعب منتخب اليابان يوم غد الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري ومن خلال الاداء الجيد الــــذي قدمه المنتخب فانه يبدو قادر على تحقيق النتيجة الاهــــم في مشاركته ولانه سيكون امام الاختبار الحقيقي امام احد ابرز الفرق المشاركة حيث منتخب اليابان

تحية الى كل الجهود التي دعمت المشاركة التي مهم ان تتوج بالوصول الى نهائي البطولة تحية الى لاعبي المنتخب ومدربهم قحطان جثير وينتظر النتيجة الاهم يوم غد بعد تالق اللاعبين امام اوزبكستان ولابد من تامين فترة اعداد مناسبة لدفع الفريق بالاتجاه الصحيح الى نهائيات كاس العالم

مروان يهزم الكره

وعودة الى مباريات الدوري فقد قاد مروان عباس الامانة الى فوز مهم ارتقى به الى صدارة الترتيب عندما تمكن من الفوز على الكرخ بهدف (55) من وقت التي ضيفها ملعب الكرخ ليرفع الفريق رصيده الى تسع نقاط من ثلاث مباريات فوز ليعزز تقدمه وبدايته الجيدة ويقف في قمة الترتيب بعد الفوز الثالث تواليا وهو الفريق الوحيد الذي حقق كامل علامات مبارياته الثلاث بنجاح ومهم ان تاتي بداية فريق الامانة بهذه القوة والاستمرار في تحقيق الفوز الثالث منفردا به بين عموم فرق الدوري بعد ان خرصت تشكيلة الفريق من حسم الامور للمرة الثالثة والمرور من بوابة الكرخ وللفوز المذكور تاثير واضح على مشاركة الفريق وتعزيز دوره في المنافسة بعد ان جمع تسع نقاط وهذا سيدعم من المهمة وعلى واقع اللاعبين حيث ارتفاع الحالة المعنوية بعد الجرعة التي تلقاها الفريق الذي واصل العطاء بحرص كبير وتحقيق الفوز الثالث خارج قواعده ومواصلة عروضه العالية والحصول على كامل العلامات التي منحت الفريق فرصة الوقوف فوق عموم الفرق ومنها الجماهيرية ليعلن عن نفسه بقوة

وسيكون للنتائج المذكورة التي تابعها الفريق حينما تغلب في مستهل الدوري على السماوة بهدف وبعدها على نفط ميسان ثم العودة من ملعب الكرخ ليؤكد ويعكس مستواه وهو عمل كبير يقدمه الفريق لم يكن سهلا والاهم تجاوز الفرق الثلاثة التي ربما هي في مستواه وتحقيق الرغبة في حسم الامور وهنا تكمن الاهمية عندما تنجح وتجمع النقاط من فرق بمستواك وتضعها تحت تصرفك هو العمل الجيد الذي يقوم به الفريق الذي يسطر على اجواء الدوري الذي يبدو سيغير من خريطة النتائج والمواقف ولو انه في بدايته لكن مهم ان تنعكس النتائج على سير المباريات التي لازالت تسير بشكل تقليدي بسبب غياب المفاجأة التي لم تحضر الا في لقاء الميناء والبحري لكن متوقع ان تشهد الجولات القادمة منافسات قوية اذا ما بقيت الفرق الجماهيرية بعيدة عن الصدارة وهذا شيء ايجابي ان تنقلب وتتغير الامور مع مرور الوقت

ويبدو ان القرعة خدمت الامانة التي منحته اللعب مع ثلاثة فرق ربما هي بمستواه مع فارق الامكانات لكن الفريق اجتهد وقدم العطاء وتفوق ونجح وجمع النقاط وعكس مستواه بعد فترة تحضيرات ساهمت في تقديمه بوجه مختلف عنه في المواسم الاخيرة وان يظهر في دوري صعب وفي بداية مثالية عكست اداء اللاعبين منهم بقي مع الفريق وكذلك والمدرب احمد خلف من الموسم الاخير وهذا امر مهم في ان تظهر جهود اللاعبين في ادارة الامور وتخطي مباريات البداية التي سيكون لها تاثير على الفريق الذي اخذ المبادرة وعبر عن نفسه في تحقيق ثلاث نتائج مهمة متتالية مؤكد ستعطي الفريق الفرصة الاكبر في مواصلة تحقيق النتائج لانه اليوم في وضع مستقر وهذا بدوره سيخدم المهمة التي ينتظر ان تسير كما يريد خلف الذي يسعى الى تقديم الفريق بشكل متوازن وان يكون له دور في العمل الفني وتحقيق النتائج بعد افضل بداية يريد ان يحافظ عليها بعد استأنف الدوري في وقت فشل الكرخ في الاستفادة من ملعبه وهو يستقبل الفريق الثاني بعد النقطة التي حصل عليها من اربيل لكنه يقدر على مجاراة الامانة بعد صمود استمر لحين اهتزاز شباكه وتقبل الخسارة الاولى لانه لم يقدم ما كان يؤهله للفوز لانه لم يقدم شيء في اللعب وقد يكون هذا دوره في المنافسة التي واجه فيها صعوبات كبيرة ومؤكد انها قائمة فيما يتعلق بالضائقة المالية التي كادت تعصف بمشاركة الفريق التي لاتبدو مشجعة ولان المشوار طويل وتتطلب تعامل وتركيز من قبل جهازه التدريبي الذي يدرك مدى صعوبة الامور خصوصا تنتظر الفريق مباريات مهمة وكان عليه ان لايضيع التعامل مع فرص مباريات الارض وان يكشف عن نفسه من هه الاوقات لكي يضمن البقاء الذي لايبدو سهلا ولابد من التركيز على المباريات وفرض السيطرة والامر يتعلق بجهود اللاعبين التي مهم ان تظهر لان مباريات قوية وكبيرة تنظره ومهم ان تختلف احواله

وهنا لابد ان نشير الى جهود اللاعب مروان عباس الذي جلب ست نقاط لفريق الامانة بعد ان قاده بالفوز على السماوة (94) في المباراة الاولى اي ان اللاعب نفسه قاد الفريق امس الاول للفوز على الكرخ بهدفه الوحيد ولازال الورقة الرابحة لكتيبة احمد خلف

فوز الوسط على ميسان

وعلى الـــطرف الاخر فقـــــد نجح فريــق الوســــط من تحقــــيق الفوز الاول على ملعبه بعدما تغلب على نفط ميسان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما في النجف ليرفع رصيده الى سبع نقـــاط من فوزين وتعادل وتجمد رصيد ميسان بنقطة من خسارتين وتعادل

ويدين الوسط الى هدفي حسام كاظم ومصطفى كريم وفرض المضيف سيطرته الواضحة على مجريات الامور ونجح في التسجيل وحسم الامور ليؤكد سيطرته على مباريات الارض التي اكثر ما وقفت معه وهو الذي قدم اداء عالي وظهر في المستوى الذي امن له تحقيق النتيجة الثانيةوالتقدم في الترتيب بعد ان تمكن لاعبي الفريق من تقديم المستوى الذي فرضوا سيطرتهم بشكل واضح ولعبوا بتركيز وانسجام ولان الفريق يضم عناصر مهمة كان لها الدور الواضح في تسيير المباراة كما يجب وحسم الامور عبر تشكيلة جاهزة التي عليها بعد الفوز على السماوة قبل ان ينجح في ادارة الامور ومتابعتها والقدرة في الاداء الجماعي وكذلك المهارات الفردية وعبور نفط ميسان والاندفاع بقوة الى موقع الوصيف قبل الذهاب للراحة حيث توقف الدوري الى ما بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع تايلند

وفي الوقت الذي ظهرت قدرة الوسط خلال الشوط الاول الذي انتهى سلبيا فقد عاد الوسط بحالة افضل وفرض سيطرته الواضحة ووصل الى منطقة الضيوف قبل ان ينجح خلدون ابراهيم في افتتاح التسجيل (74) ما ريح من وضع الفريق الذي اندفع مهاجما من اجل تعزيز الهدف الاول قبل ان تظهر قوة ميسان ومحاولة اعادة المباراة للبداية التي كاد ان يحققها بعد الخطأ الذي وقع فيه الحارس محمد حميد الذي لم يستغل كما يجب في دربكة في منطقة الهدف قبل ان يتدخل الدفاع ويبعد الكرة التي كادت ان تكلف الوسط نقاط المباراة التي حسمها كريم مصطفى في الوقت الممدد(93) الذي انهى فيه المباراة والحصول على كامل النقاط التي ذهبت للوسط الذي اكمل المهمة على اتم وجه قبل ان يعود ميسان بالخسارة الثانية ذهابا بعدما خسر اللقاء الاول امام الامانة وهي نتائج محبطة في كل تفاصيلها امام الفريق الذي وفرت له فرصة الاعداد اكثر من العديد من الفرق المشاركة لكنه للان خارج المنافسات بعد ثلاث مباريات غاب فيها لان التعادل في عقر الدار يعد بمثابة الخسارة ويحتاج الفريق عمل اكبر من عناصره المطالبة بتعويض النتائج السلبية وان يستفيد من فترة التوقف لمراجعة الامور امام خيارات تقديم اللعب المطلوب وتحسين الاداء والنتائج بعد التحذيرات التي تلقاها جراء تراجع نتائجه

وينتظر جمهور العمارة ان يعود الفريق الى مسار النتائج قبل فوات الاوان في بداية لم تكن موفقة وهذا بدوره سيؤثر على المشهد العام للفريق الذي كان عليه ان يظهر قويا وبالمستوى الافضل لانه سيواجه منافسين اقوى واشد من الثلاثة الذين تعامل معهم بشكل سلبي ولابد من متابعة الامور بشكل جيد وهذا مطلوب من المدرب عدي ابراهيم الذي عليه ان يراجع الامور بسرعة قبل مواجهة النجف الذي سيحل ضيفا في الدور الرابع الى ما بعد استئناف الدوري ولابد من استعادة ثقة الفريق والعودة الى العمل بشكل جدي

قوز الميناء

و تفادى الميناء البصري مشاكل خسارته امام البحري والخدش الذي احدثته قبل ان يعود الى سكة الانتصارات في مهمة غاية في الصعوبة لكنه وجد الحل لتلك الهزيمة في نتيجة الفوز والاعلان عن نفسه كمنافس قوي وطرف قادر على تحقيق النتائج والتركيز على تقديم العمل المطلوب بعد تخطيه للاختبار الصعب وتحقيق الفوز المهم على ضيفه النفط بهدف جاء بتوقيع اللاعب محمد شوكان بعد مرور (40) على المباراة وكان كافيا في خروج الفريق من الباب العريض بعد نجاحه بتفوق على ضيفه والحق به الخسارة الاولى تحت انظار جمهوره الكبير الذي سار بالفوز الذي انتظره بشغف وطرد مخاوف النتائج بعدما فعله البحري ونال من شخصية جيرانه عندما اسقطه وبعثر اوراقه قبل لقاء امس الاول الذي ثار به الفريق من خسارة النفط في النخبة في ملعب الشعب والتي اوقفت من تقدمه وخروجه بايادي فارغة والتي ابعدت الميناء من مسار المنافسة في وقتها حين عاد بخيبة ربما لم تمحو اثارها حتى مع الفوز المذكور والاهم ان يظهر بشكل فني ويقدم نفسه بقوة في النتيجة والاداء وزيادة رصيد النقاط الى سبع في مهمة حققت هدفها الاول عندما هز فيه شباك النفط الذي تجرع مرارة الهزيمة الاولى ولان الميناء اكثر ما يظهر قوي في ملعبه ولان الفريق كان مطالب في تعويض نكسة البحري الحدث الابرز في الجولة الثانية لكن الميناء عكس نفسه المنافس وحقق التوازن في عودة مهمة لان الفوز على النفط لم يكن بالشيء العادي ولان الميناء انتفض وخرج بكل فوائد المباراة التي تابعها جمهوره الذي انتظر الى وقت تسجيل الهدف وتعويض نكسة الجولة الماضية وان تاتي النتيجة التي فرح بها الانصار الذين يريدون ان تاتي البداية القوية للفريق بعد حالة التراجع امام البحري قبل ان يتخطى فريقا قويا ومنظما شكل التحدي بعينه للبصرين الذين واجهوا الامور من خلال اداء عناصرهم واكمال المباراة للاخير على حساب الفوز الذي عكس حجم الفريق الذي يمتلك عناصر مهمة قدمت ما عليها ونجحت في كل شيء وتحقيق هدف المباراة حيث الفوز الذي اعاد الطمأنينة لجمهره الذي رحب بالنتيجة والعودة إلى مسار النتائج بعد ان ظهر الميناء قويا وعمل كل شيء وادى واقنع وهذا المهم بعد ان تركت نكسة البحري اثارها على الفريق الذي تجاوزها وهو ما كان متوقع منه لانه فريق متكامل ولدية عناصر قادرة على التعويض والتقدم للموقع الرابع بست نقاط ومؤكد ان الفريق سيبقى يتحدث عن نفسه من حيث تحقيق النتائج وتاثيرها على العلاقة مع جمهوره الذي يرى في النتيجة تجاوز على القلق ولان الفريق نجح في المرور من مواقع النفط التي تحصنت كثيرا وانتزاع النقاط كاملة طالما الامر يتعلق في جهود اللاعبين ومكان اللعب وأهمية النتيجة وتحسين الاداء وكذلك الموقع واهمية تعزيز موقف الفريق من جولات البداية وجمع النقاط ومهم ان تؤمن العلامات كاملة وخطفها من فريق لم يكن سهلا وبات يشكل خطوة على عموم الفرق والاهم ان يوجه رسالة لجمهوره والفرق من انه الفريق القادر على صنع النتائج والمنافسة القوية والقيام بالعمل المطلوب ليس امام النفط بل انه يرى في ذلك سياقا لايمكن التخلي عنه والاستمرار بدعم المهمة والعمل ما بوسعه لتجسد طموحات المنافسة واقناع جمهوره من تقديم الاداء المقنع وكان حال لسانه يقول بعد الفوز المذكور سنقوم بكل ما يخدمنا ويجب ان نواصل المسيرة لانه لايمكن تغير مسار الامور الا باخذ زمام الامور والسيطرة عليها بقوة كما يرى جمهوره ان افتتاح المشوار جاء من الفوز على النفط

تعثر النفط

من جانبه يكون النفط قد تعثر في اول مباريات الذهاب بعد التعادل الاول في النجف مع نفط الوسط ويامل حسن احمد ان لاتنال الخسارة من معنويات اللاعبين القادرين على العودة وتشكيل الخطورة في المواجهات القادمة ولان الفريق يمتلك مجموعة لاعبين وتوليفة مستعدة لتغير النتائج لتي يرى الجهاز الفني لايمكن ان تبقى مقتصرة على مباريات الارض وهذا سيؤثر على عطاء الفريق في المنافسة الذي مؤكد يريد التعلم من الخسارة التي اثرت بوضوح على بداية الفريق الذي لايريد ان يبتعد عن دائرة المنافسة التي يمتلك الوسائل والدفع بالامور والعودة مرة اخرى لعزف نغمة الفوز ويريد ان يثبت ذلك عندما يستقبل الشرطة الى ما بعد استئناف الدوري ويدرك المدرب واللاعبين انها مهمة تشكل تهديد مهم ولانه مطالب بمحو اثار خسارة الميناء التي فد تسبب مشكلة للفريق الذي يدرك ان اي نتيجة سلبية اخرى ستدفع بالامور الى الاتجاه المعاكس وهذا سيحلق الضرر بالفريق الذي يريد ان يعكس قدرات عناصره والتخلص من نتائج جولات البداية وان يبقى على استعداد وفعل الاشياء التي تجعل منه قويا وقادرا على فعل اكثر من شيء ويسعى الى ا ن تكون النتيجة الدرس المهم للفريق الذي حاول تدارك الخسارة والعودة بنقطة لو تعامل مع الفرص وهو الذي قدم مباراة طيبة وكان منافسا قويا وفي نفس الوقت فان المهمة لم تكن سهله في كل تفاصيلها لان الميناء لعب تحت ضغط النتيجة والايفاء لجمهوره من حيث تعويض خسارة البحري في وقت لم تاتي محاولات النفط في تحقيق التعادل على الاقل قبل الفوز الثاني الذي كان يحتاجه للبقاء في مربع الترتيب قبل ان يتراجع الى الموقع السابع باربع نقاط وهنا تظهر اثار النتائج السلبية التي اكثر ما تنال من مواقع الفرق وانعكاس ذلك على الترتيب وهو ما حصل للنفط الذي يحاول ان يعود للمنافسة لان غير ذلك سيحد من تطلعاته وهو الذي حضر واستعد لكي يكون الفريق المنافس في كل مراحل الدوري