– September 27, 2016

التهاني تنهال على وفد الناشئين في غوا الهندية

الأولمبية والإتحاد يشيدان بإنجاز التأهل والجهاز الفني يطالب بالدعم

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع

موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

توالت التهاني والتبركيات على اعضاء وفد منتخب الناشئين عقب بلوغه كاس العالم دون 17 عاما، اذ بارك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الانجاز الذي سجله مواهب الكرة العراقية في الهند، عبر اتصاله برئيس اتحاد الكرة ورئيس الوفد ومدرب المنتخب، ناقلا تحيات الحكومة العراقية لكل اعضاء الوفد.

كما اجرى رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي اتصالا مماثلا معبرا عن شركه للاعبين الذين قدموا افضل ما لديهم من اداء كروي في الملاعب الهندية.

وكذلك بعث نائب رئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى بتحيات اللجنة الاولمبية الى كل اعضاء الوفد معربا عن سعادته الغامرة بالفوز العراقي وبلوغ كاس العالم.

وهنأ المُلا عبد الخالق مسعود، رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، والذي تابع مباراة منتخبنا مع نظيره الاوزبكي، حيث يحضر للمشاركة في اجتماعات كونغرس الاتحاد الاسيوي في مدينة غوا الهندية، هنأ الفريق العراقي بما قدموه من اداء رجولي تفوقوا من خلاله على منافس قوي متمثل بمنتخب اوزبكستان.

وقال مسعود إن “لاعبينا نجحوا في اثبات احقيتهم ببلوغ مونديال الناشئين وكانوا بحق رجالا طبقوا واجباتهم بدقة عالية وتمكنوا من اسعاد الشعب العراقي الذي ينتظر الفرحة من هؤلاء المواهب”. مستطردا “لقد كان لاعبونا بافضل حالاتهم وانا افتخر بهكذا نجوم سيعتمد عليهم في المستقبل الفريب”.

واضاف رئيس اتحاد الكرة “الاهم اننا بلغنا كاس العالم، ونامل في ان نحقق اللقب الآسيوي للمرة الاولى بهذا الجيل من اللاعبين الملتزمين الذين يؤمنون ان كرة القدم تعطي لمن يعطيها في ارض الميدان”.

واعتبر مسعود فوز منتخب الناشئين بمثابة رسالة لكل العالم على ان كرة القدم توحد ابناء الشعب العراقي.

وحرص مسعود، عقوب وصوله الى مدينة غوا بساعات، على لقاءا للاعبين قبل توجههم من فندق هوليداي ان الى ملعب المباراة وحثهم على وضع اسم العراق في المقام الاول.

مهدي: أمل كرتنا

واعتبر مالح مهدي، عضو اتحاد الكرة ورئيس وفد منتخب الناشئين العراقي لبطولة آسيا في الهند، ما تحقق من انجاز ببلوغ نهائيات كأس العالم دون 17 عاما، مفخرة حقيقة للكرة العراقية.

وقال مهدي إن “الكرة العراقية ستعتمد على هذا الجيل في الاعوام الثلاثة المقبلة من خلال ما تحقق لهم من مكانة بين منتخبات آسيا في بطولة الناشئين”. مؤكدا ان “هؤلاء المواهب امل كرتنا في المستقبل القريب”.

واكمل “لقد افرحونا ورسموا السعادة على وجوه وقلوب شعبنا الذي يحتاج لانتصارات كروية تذكرنا بإيام المجد الحقيقي والتأريخ المشرف”.

واردف “ادعوا جميع الجهات المسؤولة الرياضية وغير الرياضية الى توفير مستلزمات انجاح مسيرة هذا الفريق الفتي، عبر تكريمه ومنحه الدعم بشتى الطرق والوسائل”.

كريم: مواجهة الصعاب

وتطرق يحيى كريم، عضو اتحاد الكرة مشرف منتخب الناشئين في حديثه الى مرحلة اعداد هذا المنتخب الناشئ، مؤكدا ان “الظروف لم تكن ملائمة لمرحلة اعداده، لكن الحقيقية هي ان الضغوطات جلبت نتائج رائعة لهذه المجموعة المتميزة بكل شيء، لقد واجه اللاعبون الصعاب بقلوب من حديد لا تصدأ”.وقال كريم “اجد من المهم ان يلتفت الجميع لهذه المجموعة من اللاعبين الذين يملثون مواهب الكرة عندنان ونتمنى ان يواصلوا تحليقهم في ملاعب الكرة من الاسيوية الى العالمية”.

واردف “لقد تفوقنا على كل الصعاب والظروف، وقد وصلنا الى حلم المونديال الذي تمنيناه منذ عامين، وتحديدا منذ تشكيل على الفريق الذي سيكون اعتماد الكرة العراقية عليه في العام المقبل ببطولة العالم”.

صالح : نامل بالدعم

اما جليل صالح مدير منتخب الناشئين فقال إن “الفريق بحاجة الى دعم من قبل الجهات المعنية بهدف التحضير الامثل لنهائيات كأس العالم التي تقام العام المقبل كي يظهر الفريق بافضل صورة مشرفة في هذا المحفل العالمي”.

واضاف ان “الثقة اصبحت عالية بعد الفوز على اوزبكستان والطموح اضحى مشروعا للفوز بكأس اسيا للمرة الاولى في تاريخ الكرة العراقية، بناءا على ماقدمه الفريق من اداء ومستوى عالي وجعله في الصف الاول من بين الفرق المشاركة”.

واكمل “رغم ان التحضيرات فقيرة ومتعثرة، الا ان اصرار اللاعبين وعزمهم على مواصلة التحدي كما يفعل ابناءها في ساحات الوغى من الجيش والحشد الشعبين فأنهم كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق الانجاز الكروي ورسم الفرحة للشعب الذي وقف الى جانب اللاعبين وتابعهم وازرهم”.

واخيرا دعى مدير المنتخب العراقي الى وقوف الجميع مع هذا الجيل المتميز من اللاعبين الاكفاء”.

الجهاز الفني سعيد بما سُجل من نجاح كروي

وعبر الجهاز الفني المساعد عن سعادته لما تحقق من فوز كروي عراقي على المستوى القاري وصل صداه الى العالمية، حيث مونديال الناشئين.

وقال مؤيد جودي، مساعد مدرب المنتخب العراقي للناشئين إن “الفوز الذي سجلناه على حساب اوزبكستان ما هو الا ثمرة جهود مضنية نقدما هدية لكل ابناء الشعب العراقي العزيز”. مضيفا “لقد عانينا كثيرة طيلة فترة الاعداد من الضغوطات، والحمد لله، اليوم نتوج هذا النجاح الى انتصار كروي”.

وتطرق جودي الى اهمية دعم هذا الجيل من اللاعبين الواعدين.. بالقول “لقد تفوقت هذه المجموعة على نفسها وواجهت مصاعب كبيرة منذ فترة الاعداد، وكان الهدف ان نظهر بافضل الصور الفنية، وقد اكملنا النصف الاول من المهمة ببلوغ كأس العالم، والنصف الاخر الذي نأمله هو كأس آسيا اللقب الحلم”.

اما غالب عبد الحسين، مساعد مدرب منتخب الناشئين، فذكر ان “اللاعبين اوفوا بعهدم الذي قطعوه على انفسهم وتمكنوا من تسجيل اسماءهم بحروف من ذهب بخطفهم لاحدى بطاقات التأهل الى مونديال الهند العام المقبل”.اما احمد جمعة، عضو الجهاز الفني للمنتخب فأكد على ضرورة اشعار اللاعبين بالاهتمام.. وقال إن “النجاح الذي تحقق ببلوغ مونديال الناشئين للمرة الثانية يعني الينا الكثير، فأن النجاح القادم هو السعي لخطف لقب آسيا وسط تواجد هذا الجيل الرائع من اللاعبين”.

واضاف جمعة ان “الفريق العراقي ظهر بصورة رائعة واستحق الفوز على اوزبكستان”. موضحا “من حق الجمهور العراقي ان يطلق العنان لنفسه وان يفرح بوجود هذه المجموعة الملتزمة والمنضبطة التي تعرف قيمة العراق واسم العراق وتقدم الكثير في ساحات اللعب”.

بينما قال مدرب حراس المرمى حسين جبار إن “جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية التي حملوها على عاتقــــــهم بكل جدية وحرص”. مضيفا ان “اللاعبين تسابقوا كي يظهروا معدنهم الحقيقي في وطنيتهم وحبهم للعراق ولابناء الشعب الحبيب”.

وتابع ان “اللاعبين قدموا ما عليهم من اداء ومستوى مكنهم من احتلال الموقع المميز على الصعيد القاري”. مشيرا الى ان الفريق تنتظره فرصة تأريخية في خطف اللقب الاسيوي وهو ما سنعمل عليه قبل موعد مواجهتنا امام اليابان”.