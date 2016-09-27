– September 27, 2016

مونشنغلادباخ يستبق مواجهة برشلونة بقرار في دوري الأبطال

إنريكي يقلّل من تأثير غياب ميسي قبل مواجهة الألمان خارج أرضه

{ مدريد- وكالات: قال لويس إنريكي، مدرب برشلونة، إن فريقه سيسافر لمواجهة بوروسيا مونشنكلادباخ، في دوري أبطال أوربا، بدون ليونيل ميسي، لكنه يملك حلولاً كافية لسد الفراغ الذي تركه اللاعب الأرجنتيني. ويغيب ميسي، ثلاثة أسابيع؛ بسبب إصابة في الفخذ، لكن برشلونة لم يتأثر بغياب لاعبه البارز، وانتصر بخمسة أهداف على سبورتينج خيخون، السبت الماضي في الليجا الإسبانية، في إظهار لقوته قبل مباراته الثانية بالمجموعة الثالثة. وكانت المباراة الأولى، للفريق الكتالوني، في دوري الأبطال مذهلة، إذ سحق سيلتيك (7ـ0) ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، الذي يقوده مدربه السابق بيب جوارديولاوسجل برشلونة 18 هدفًا، منذ الهزيمة (2-1) أمام ألافيس بالدوري، في العاشر من أيلول. وقال لويس إنريكي: لدي أنواع مختلفة من اللاعبين ويمنحوني الكثير من الخيارات. بالنظر إلى من سنواجه والمجموعة الجاهزة، سأختار التشكيلة الأساسية، التي اعتقد أنها مناسبة لهذا الوضع. وأضاف: فقدان ميسي، خسارة لكرة القدم. بوجود ميسي نحن أكثر قوة، لكننا سنستمر أقوياء. وأراح المدرب العديد من اللاعبين في مباراة السبت، من بينهم إيفان راكيتيتش، وأندريس إنيستا وجوردي ألبا، وخافيير ماسكيرانو. وبالنسبة لحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، فإنها ستكون عودة مشوبة بالعواطف إلى النادي الذي تركه في 2014 . وقال تير شتيجن: قضيت أوقات رائعة هنا ولعبت للفريق طيلة مسيرتي باستثناء آخر عامين. وتابع بوروسيا هو حبي القديم، وسيظل كذلك، لكني أنتمي لبرشلونة بنسبة مائة في المائة، وعلى أرض الملعب ألعب لفريق واحد. وسيحتاج برشلونة لهذا التركيز من أجل الحصول على النقاط الثلاث، وإنهاء سلسلة انتصارات مونشنكلادباخ المتتالية على ملعبه البالغة 11 مباراة في كل البطولات، بعد فوزه (2ـ 0) على أنجولشتاد وسيرحب المدرب أندريه شوبرت، بعودة البرازيلي رافائيل، بعد تعافيه من الإصابة. وبعد عودته للياقته من المتوقع وجود محمود داوود، لاعب الوسط في التشكيلة الأساسية، بعد مشاركته ضد انجولشتاد، مع سعي مونشنكلادباخ لتجاوز الهزيمة (4 ـ 0) أمام سيتي، في افتتاح مبارياته بالمجموعة. وقال المدافع أوسكار فيندت: نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل أندية العالم. الأفضل أنهم سيأتون إلينا اليوم الأربعاء. وأضاف: لكننا لسنا مشجعين لبرشلونة، ولا نريد لعب دور المساعد هذه الليلة. نريد تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة استثنائية. وأشاد البرازيلي رافينيا ألكانترا، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالتناوب بين اللاعبين الذي يقوم به المدرب لويس انريكي، معتبرا أن ذلك يخلق نوعا من المنافسة الصحية بينهم، من أجل المشاركة. جاءت هذه الكلمات أثناء مشاركة اللاعب في حدث تسويقي لشركة (أديداس) بمدينة برشلونة، حيث أكد رافينيا أنه بعد موسم صعب مثل الموسم الماضي، والذي عانى فيه من إصابة في الركبة، فإنه يمر بفترة جيدة باللعب كجناح بدلًا من ميسي المصاب. وقال من الجيد أن توجد هذه المنافسة الصحية بين اللاعبين، فهي تجعلنا نتدرب بشكل أقوى، وبذلك نصبح مستعدين لأي شيء يقوله لنا المدرب.وشارك في الحدث الدعائي كل من لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والظهير الإسباني جوردي ألبا. وقال ألبا، عن مباراة فريق بوروسيا مونشنكلادباخ، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوربا ستكون قاسية، لأن لاعبيه يجيدون ما يقومون به مشيدا بالتمركز الجيد للاعبي الفريق الألماني في الملعب. ومن جهته أعلن نادي بوروسيا مونشنكلادباخ الألماني، أنه جدد عقد مديره الفني، أندري شوبرت لعامين آخرين، ليظل مع الفريق بذلك حتى 2019 . كان شوبرت، عين مدربًا مؤقتًا للفريق في 2015، إثر استقالة لوسيان فافري، عقب هزيمة الفريق، في أول 5 مباريات له بالدوري الألماني بوندسليجا. ووقع شوبرت، بعدها بشهرين، عقدًا مع النادي، يستمر حتى عام 2017، وقاد الفريق لإنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بالبوندسليجا، ليشارك هذا الموسم، في دوري أبطال أوربا. وقال ماكس إبيرل، مدير الكرة بالنادي في بيان: أندري يقدم عملاً رائعًا. لقد قاد الفريق للمشاركة في دوري الأبطال، وحصد الفريق تحت قيادته 65 نقطة خلال 34 مباراة، وهي نتائج رائعة. ويحتل مونشنكلادباخ، المركز الرابع في البوندسليجا، ويتأهب لاستضافة برشلونة الأسباني غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية، من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوربا. وأشاد أندريا شوبرت، المدير الفني لبوروسيا مونشنكلادباخ الألماني، بنجمه السوري الأصل، ألماني الجنسية، محمود داوود، بالمستوى الفني الذي يقدمه. وقال شوبرت، في مؤتمر صحفي، داوود يمكنه اللعب في أكثر من مركز، ولكن من المهم بالنسبة له أن يكتسب مزيد من الخبرة. وأضاف وبرت هو مفتاح لعب مهم بالنسبة لنا، ولكنه مازال فتى في الـ20 من عمره. هناك عديد من الأمور التي يجب عليه تطويرها. يذكر أن اللاعب، الذي نال جائزة أفضل محور ارتكاز في الموسم الماضي من الدوري الألماني، كان محط أنظار أندية باريس سان جيرمان، وليفربول، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتوتنهام هوتسبير، خلال الصيف الجاري.