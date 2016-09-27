– September 27, 2016

رومينيغه يشعر بالرعب ويحث اللاعبين على تجنب الهزيمة

حسابات الثأر والصدارة تضبط قمة أتليتكو مدريد مع بايرن ميونيخ

{ برلين- وكالات: مواجهة الثأر، عنوان عريض لمباراة نارية مرتقبة بين اتلتيكو مدريد وصيف بطل أوربا وبايرن ميونخ بطل ألمانيا على ملعب فينستي كالديرون في العاصمة الإسبانية مدريد. لن ينسى بايرن ميونخ، ذلك اليوم الذي وجد نفسه خارج المنافسة في دوري أبطال أوربا الموسم الماضي، بعد أن أخرجته أقدام لاعبي الروخي بلانكوس في الطريق إلى النهائي الحلم، الذي خسره أبناء المدرب سيميوني أمام الجار اللدود ريال مدريد. المدرب الإيطالي كارل انشيلوتي يريد إثبات أن اليوم ليس البارحة، وأن ذكريات المدرب الفيلسوف جوارديولا ذهبت معه، من خلال مواجهته لأصحاب الأرض والجمهور المتحمس، خاصة وأن بايرن ميونخ يمر حاليا في أفضل أوقاته بعد اكتمال صفوفه وعودة أهم نجومه. قائد إنجازات اتلتيكو مدريد في العصر الحديث المدرب سيميوني، يمر في ظرف متناقض وذلك بخسارة أكثر من لاعب في مواجهات الدوري الإسباني، لكنه في الوقت ذاته، بات يمتلك الكثير من الخبرة في التعامل مع الفرق الكبيرة التي تخصص في الفوز عليها أو تثبيط عزيمتها بالتعادل. واكد كارل هاينز رومينيجيه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، إن على الفريق أن يتجنب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوربا، مذكرًا بالنتائج غير الإيجابية للنادي الألماني، في إسبانيا، في آخر ثلاثة مواسم. وطالب رومينيجيه، في بيان نشره النادي، أثناء توجه الفريق البافاري للعاصمة الإسبانية، بتحقيق التعادل بملعب فيثنتي كالديرون، على أقل تقدير. وقبل الذهاب إلى المطار، قام اللاعبون والجهاز الفني بتناول الإفطار معًا في ميونيخ، حيث ظل هناك لاعبان اثنان فقط، وهما هولجر بادشتوبر، ودوجلاس كوستا. وقال رومينيجيه: نمر بمرحلة رائعة من الانتصارات. فزنا في ثماني مباريات متتالية ويعتبر البافاريون، أن لقاء الغد سيكون على الأرجح، هو الأكثر صعوبة بدور المجموعات. وأشار المسؤول، إلى أن أتلتيكو هو المنافس الأكثر تعقيدًا في المجموعة. بلوغه النهائي مرتين في آخر ثلاثة أعوام يعتبر دليلاً كافيًا. إنه واحد من كبار الأندية في أوربا، ومن بين أقوى فرق دوري الأبطال. وأكد أن النادي، يثق في قدراته مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي: إنه أفضل من يعرف أتلتيكو مدريد داخل بايرن. هدفنا هو التأهل لدور الستة عشر، وإذا كان ممكنًا، تصدر المجموعة. ولهذا نحتاج لتحقيق نتيجة جيدة غدًا. كان أتلتيكو، أطاح ببايرن من نصف نهائي التشامبيونز ليج الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد خروجه على يد ريال مدريد وبرشلونة، في الموسمين السابقين له. ستكون البداية المثالية للمدرب كارلو أنشيلوتي، مع بايرن ميونيخ، محل اختبار، عندما يواجه أتلتيكو مدريد وصيف البطل، اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، في إعادة للقاء الدور قبل النهائي، الموسم الماضي. وفاز البايرن في أول 8 مباريات، تحت قيادة المدرب الإيطالي، بجميع المسابقات، بينها 5 مباريات بالدوري، وواحدة في كأس ألمانيا، كما حصد لقب كأس السوبر الألمانية. وسحق بايرن، منافسه الروسي روستوف (5-0)، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، بدوري الأبطال، لكن لاعب الوسط تشابي ألونسو، حذر من أن الفريق، سيكون أمام اختبار صعب، ضد أتلتيكو الذي اهتزت شباكه مرتين، في 7 مباريات بجميع المسابقات. وقال ألونسو، لصحيفة ماركا الإسبانية أمس الإثنين: نحن سعداء ببدايتنا، لكننا نعلم أن هذا أول فريق قوي نواجهه. كل ما حققناه حتى الآن يمكن أن ينهار في 90 دقيقة. وتأهل أتلتيكو، إلى النهائي الموسم الماضي، بعدما تفوق على بايرن، بقاعدة الهدف خارج الأرض، في مواجهة مثيرة من مباراتي ذهاب وعودة، ويتوقع ألونسو الكثير من فريق المدرب دييجو سيميوني.