– September 27, 2016

أخبار النجوم

مدرّب إنكلترا يسقط في بئر الرشا

{ لندن- وكالات: كشفت تقارير صحفية إنكليزية، تورط سام الاردايس، المدير الفني للمنتخب الإنكليزي، بالحصول على رشوة من رجال أعمال وهميين، للتحايل على قوانين الاتحاد الإنكليزي. ونشرت صحيفة تليجراف البريطانية، فيديو للمدرب الاردايس، برفقة صحفيين قدموا أنفسهم له كرجال أعمال من شرق آسيا، لكي يساعدهم على الاستفادة المالية من سوق الانتقالات بالبريميرليج، بدخولهم كطرف ثالث بين وكلاء اللاعبين، وهو ما يتعارض مع القوانين في إنكلترا. واتفق الاردايس، في الجلسة التي تمت قبل أول معسكر يقوده لمنتخب الأسود الثلاثة، على الحصول على مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، من أجل مساعدة هؤلاء رجال الأعمال، ومقابلة وكلاء في شركة بالشرق الأقصى. وأفصح الاردايس، عن تورطه في جلب إينير فالنسيا من صفوف نادي مكسيكي، لينضم لوست هام يونايتد، برفقة وكلاء تحايلوا على القوانين بمساعدته. وأثارت هذه التقارير ضجة كبيرة في الوسط الرياضي الإنكليزي، وفي انتظار رد فعل الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، حول هذه الأزمة، خلال ساعات.

راكيتيتش يكشف عن أمنيته هذا الموسم

{ مدريد- وكالات: أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، سعادته الكبيرة بانطلاقته المميزة هذا الموسم، مع الفريق الكتالوني. ونجح راكيتيتش، في تسجيل هدفين، خلال 5 مباريات، شارك فيها مع البلوجرانا حتى الآن في الليجا الإسبانية، وفي طريقه لكسر رقمه بالموسم الماضي، حيث سجل 7 أهداف فقط. وقال راكيتيتش، في تصريحات نقلها موقع فور فور تو الإنكليزي اليوم الثلاثاء: أنا ممتن جدًا للويس إنريكي، لإيمانه الكبير بي وبقدراتي. وتابع: أتمنى أن يكون الموسم الحالي هو الأفضل لي مع برشلونة، وأتمنى أن تسير الأمور في الطريق الصحيح في النهاية. وعن مواجهة بوروسيا مونشنكلادباخ، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوربا: نعلم أن اللقاء سيكون صعبًا؛ لأننا سنواجه خصمًا صعبًا جدًا.

توتي يبرّر هجوم زوجته على سباليتي

{ روما- وكالات: أكد فرانشيسكو توتي، قائد روما الإيطالي، قوة علاقته بمدرب الفريق لوتشيانو سباليتي، رغم هجوم زوجته عليه، خلال الفترة الأخيرة. وكانت إيلاري بلازي، زوجة توتي، شنت هجومًا عنيفًا على سباليتي، حيث قالت لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، إن المدرب أظهر أنه رجل صغير جدًا، وكان بإمكانه أن يكون أكثر عاطفة من ذلك مع زوجها. وقال توتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيأنا أقدر سباليتي، وعلاقتي به جيدة، وكذلك مع الرئيس، فجميعنا يسعى لهدف واحد، وهو تحقيق الفوز لروما. وعن هجوم زوجته، على المدرب، قال توتي: إن الهجوم من قبل زوجتي كان بدافع الحب لي. هي شعرت بمدى الحالة النفسية التي كنت أمر بها، بسبب أزمتي في البداية مع سباليتي. وتوترت العلاقة بين سباليتي وتوتي، مطلع هذا العام، مع بداية قيادة سباليتي للفريق، حيث نشبت عدة أزمات بين الثنائي، قبل أن تتحسن الأمور بين الطرفين.