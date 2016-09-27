– September 27, 2016

هكذا الـسـيادة يا أصحاب السيادة – خالد الخزرجي

أوقفت ألشرطة الامريكية دبلوماسية هندية وأودعتها أحد السجون وتم تفتيشها عارية بتهمة أساءة معاملة خادمتها وعدم دفع كامل راتبها المتفق عليه ..بالمقابل أستدعت الخارجية الهندية سفير الولايات المتحدة الامريكية وقدمت له مذكرة أحتجاج على ما تعرضت له نائبة القنصل في السفارة الهندية في امريكا ..وارادت السفارة الهندية حل المشكلة بهدوء ….الا ان الامريكان تعنتوا واصروا على أن القوانين الامريكية ليست محل تلاعب..؟؟ هذا التعنت الامريكي لم يُقابل بالترضية او التوسل أو الخضوع من قبل الجانب الهندي ، بل دفع الهنود الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق الامريكان ..حيث طلبوا معاملة الامريكان الموجودين في السفارة الامريكية في الهند بالمثل ..وقاموا بتجريد موظفي السفارة الامريكية وعائلاتهم من بطاقات ( عدم التعرض ) ..وتم أزالة الحواجز الامنية من أمام السفارة الامريكية …وجعل الحراسات على السفارة حراسات عادية …أضافة لمطالبة السفارة الامريكية بدفع تعويضات للهنود العاملين في السفارة وتعديل رواتبهم ..أسوة مع الهنود العاملين في امريكا على أساس ان السفارة الامريكية بالهند هي اراض امريكية..؟؟

هذه ملخص الحكاية يا أصحاب السيادة ؟؟..ياسياسيو اليوم .. ؟؟

لنتعلم من الهنود وغيرهم كيف نحافظ على كرامتنا وسيادتنا ..وأحترام ممثلينا في الخارج .. لم تأبه الهند للوحش الامريكي ولم ترتعب بل بادلت الصاع بصاعين ..وأعطت للامريكان درسا في احترام سيادتها واحترام شعوبها ؟؟ ولا أعلم ماذا سيكون رد فعل الهند لو قام أحد الجنود الامريكان بوضع حذائه العسكري على رأس أحد مسؤوليها الكبار ..وماذا سيكون رد فعلهم ..لو أوقفوا أعضاء مجلس نوابها واضعين أيديهم على الحائط وقوفا لتفتيشهم ..وماذا سيكون موقف الهنود من الاعمال التي ارتكبت بحق ابنائهم كما حصل لابنائنا في سجن ابو غريب ..وماذا سيكون رد فعلهم ..لو .ولو ..ولو؟؟؟ وللحقيقة نقول أن الحكومة الهندية لم تتصرف أو تخرج بموقفها هذا عن الاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها أبدا ..بل ان الحكومة الامريكية هي من تجاهلت هذه الاعراف ضاربة بعرض الحائط الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها موظفة السفارة الهندية في أمريكا .. بسبب عنجهيتها وأستخفافها وخاصة بالشعوب الاسيوية … فمتى نستفيق نحن العرب ونأخذ الدروس والعبر من الاخرين ..؟؟ ومتى سندرك أن جزءا كبيرا من الاقتصاد الامريكي تحركه الاموال العربية المودعة في البنوك الامريكية ؟؟؟ ومتى سيعلم الحكام العرب ان امريكا لاتحترم الضعفاء بل تستحقرهم وتنهب خيراتهم .. ومتى سنتعلم من كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا ..واخرها الهند ..كيف نكون أقوياء .. لنحافظ على كرامتنا وسيادتنا .. ومتى سننظف أوطاننا من الخونة والعملاء والخانعين الذين باعوا أوطانهم مقابل حفنة من الدولارات والمناصب .. نعم أيها السادة لنعترف أن السياسة في بلداننا ماتت وذهبت مع رجال السياسة الحقيقيون ؟ ولكن متى نصحو نحن ألشعوب العربية ونطالب حكوماتنا بأحترام كرامتنا وحقوقنا كبشر…قبل مطالبتنا لهم بالمحافظة على سيادة أوطاننا المفقودة والمباعة للاجنبي ؟؟؟