الفوضى الامريكية في دول الخليج العربية

– September 26, 2016

مكاتيب عراقية

علي السوداني

وهذا أمرٌ دبّرَ بنهارِ مبينِ شديد الوضوح . فوضى الوغدة الكونية أمريكا تمشي الآن على قدمين همجيتين صوب مياه الخليج العربي الدافئة ، والنموذج الذي وقع في غير قطر عربي والذي ما كان لأعظم الأدمغة أن تتخيل وقوعه على رأس أهل الخليج ، سيقع قريباً بعد أن مهدت له عقلية الشرّ الكونية العاملة تحت الطاولة وفوقها . دول الخليج العربيّ الضعيفة التي كان تصنيفها أقرب إلى توصيف المحميات منها إلى دول مستقلة ذات سيادة ، قد شعرت هذه المرة بوقع خطى الوحش الأمريكي اللعين ، فذهبت مذهب تبديل الحليف الذي كان يسمى استراتيجياً ، وتقربت من قوى مؤثرة جديدة أشهرها روسيا والصين والمانيا والهند . وحتى لا يكون كلامنا مثل هواء مستل من هوى بائت ثقيل ، سنذكر الناس بجمع من الفخاخ التي تم نصبها في هذا الباب الجحيميّ الجديد . الأمريكان والإنكليز الذين لا يقلّون خبثاً ودعارة ودهاء شيطانيّ ، كانوا شجعوا دول الخليج العربي على الذهاب برجليهم إلى مطمسة الشام الكبيرة ، تحت عناوين فضفاضة غير واقعية ، منها نشر الديمقراطية والحرية بسوريا ، في الوقت الذي يقوم فيه الخليجيون على دول ومحميات تفتقر لأي شكل من أشكال الديمقراطية وإن جاءت بباب الديكور . وفي الوقت الذي خيّل للخليجيين بأنهم سيتشافون قريباً من كدمات المستنقع السوريّ ، تم سحلهم صوب بئر أخرى في اليمن غير السعيد ، حيث كانت أمريكا والغرب عموماً يشتغلون على إطلاق يد إيران الدجّالة سليلة الكذب والنفاق والسياسة التي تخلو من عطر الشرف ، ليصوروا لتلك الدول أنّ إيران صارت مثل أفعى تلتف حول أعناقكم من بغداد حتى القوس العملاق الذي قد لا ينتهي بصنعاء وعدن ، فطمسوا هناك ولم يخرجوا حتى الآن .

في هذا الباب فإن أمريكا والغرب والصهيو ماسونية ، يريدون ويشتغلون على وجود إيران قوية ومستقرة وخارج مدى مفخخات وحرائق داعش والقاعدة وأخواتها بالرضاعة والمتعة ، من أجل الهدف التدميري الأعظم ، واستمرار حلب العرب الأغنياء المرضى ، وترسيخ مفهوم الحرب الطائفية السنية الشيعية ، التي تستدعي إيران قوية ومسلحة وربما حتى نووية ، لتكمل الطرف الثاني من معادلة الحرب المجنونة .

وعندك في هذا الأمر فأنّ الكونغرس الأمريكي قد وافق على قانون يسمح بمعاقبة الدول الراعية للإرهاب ، وهذا التشريع المزاجي المجتزأ ، قد تم تفصيله حتماً على مقاس الجسد العربيّ المسلم فقط ، وفيه ستتمكن عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر مثلاً ، من الحصول على تعويضات دولارية ممليرة ودسمة من الثدي الخليجي المدرار ، مع غمظ العين عن تعويضات مئات آلاف مؤلفة من ضحايا العراق الأبرياء الذين قتلتهم أمريكا المجرمة وذيولها من قبل ومن بعد .

أيها الخليجيون شعباً طيباً عربياً ودوداً ، وحكومات متورطة بالغفلة وقصر النظر واللعب المقامر بملعب الكبار القساة ، اخرجوا فوراً من فخّي سوريا واليمن ، وحصنوا دولكم المرفهة الآمنة الغنية ، بما يبقيها خارج الحريق الأمريكي الإسرائيلي الإيراني الإنكليزي الماسوني التخادميّ الرجيم .

دعوا الشباب الصاعد المبدع الخلاق ، يأخذ دوره المفيد في الحكم وفي القرار ، وافتحوا منافس أخرى لأي شكل من أشكال الديمقراطية الناشئة التي سيبنى عليها لاحقاً ، ونقّبوا بجارور السلطة الدينية والعشائرية والإجتماعية الملتبسة المضللة التكفيرية في أبشع صورها ، حتى تنجون وتنجو معكم كلّ الأمة .