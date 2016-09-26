مزاد لوحات فلسطينية لصالح الناجيات من السرطان

– September 26, 2016

القدس – رويترز : نظم الفنان التشكيلي الفلسطيني ناصر زلوم معرضا في القدس بعنوان «ميلادها» خُصص ريعه لمساعدة الناجيات من السرطان.

افتُتح المعرض في فندق الأمريكان كولوني بالقدس وضم 30 لوحة فنية مرسومة بأسلوب رقمي (ديجيتال) ومطبوعة على زجاج أو قماش.

وقال زلوم المولود في القدس «هذا المعرض بالذات هو عن الفن التشكيلي في مجال الديجيتال اللي هو عن طريق الكمبيوتر. حابب أعرض فيه أساليب مُعينة كيف بتنعمل فن الكمبيوتر.»

وأضاف «أنا عمالي بأحاول إني أول شي أبلش (أبدأ) من ناحية اللوحة بحد ذاتها. انه أعملها شوي تكون عبارة عن قصة. تكون عبارة عن قصة انه الشخص اللي عماله بيتطلع فيها يلاقي فيها معاني.. يلاقيفيها أشياء معينة قبل ما إني أطبعها أو أي شي. اختياري للمادة اللي بدي أستعملها من شان الطباعة بيكون المرحلة الأخيرة فيها بيعتمد رح تشوفوا في المعرض هون في بعض اللوحات مطبوعة على الزجاجوفي بعض اللوحات مطبوعة على القماش اللي هو الكانفاس.»

وأوضح زلوم أن إتمام لوحة (ميلادها) الرئيسية في المعرض والتي سُمي على اسمها استغرق نحو عامين في حين استغرق رسم كل من اللوحات الأخرى المعروضة نحو شهر أو أقل.

وبعد افتتاح المعرض فتُح مزاد على اللوحات الثلاثين المشاركة على أن تُخصص عائداته لدعم الناجيات من مرض السرطان في مؤسسة (نعم للحياة) قبيل شهر التوعية من سرطان الثدي. وقالت مديرة مؤسسة (نعم للحياة) لدعم مرضى السرطان سونا عاروري «مرضى السرطان بيستحقوا الحياة إذا إحنا ساندناهم. فاليوم كان فيه مزاد لهلأ (للآن) طبعاً رح نبلش المزاد وكل ريعه سيرصد علىشرف شهر أكتوبر. شهر التوعية لسرطان الثدي واللي رح يروح ريعه لشراء بعض احتياجات المرضى وبعض المواصلات للوصول لأماكن العلاج.»

وأشاد زائر للمعرض بروعة الأعمال الفنية لزلوم. وقال رائد جابر وهو من سكان القدس «حتى وأنا جيت لهون كنت متوقع يعني حتى تفاجأت بتوقعاتي لأنه كانت الصور أفضل بكثير من توقعاتي مما أنا توقعت ولا تقل شأناً عن العالمية أبداً. ما شاء الله يعني.» وبالإضافة للمعرض يُتوقع أن يقدم زلوم دروسا في الفن للناجيات من السرطان في مؤسسة (نعم للحياة) في الشهور المقبلة.