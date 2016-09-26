‎وزير الخارجية المصري لـ (الزمان): الباب مفتوح مع تركيا

– September 26, 2016

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎اكد سامح شكري وزير الخارجية المصري فى تصريحات خاصة للزمان عقب عودته من نيويورك ان مصر لديها استعداد لفتح صفحة جديدة مع تركيا مشيراً الى ان اللقاء الذي جري مؤخرا بينه وبين وزير الخارجية التركية على هامش مؤتمر قمة عدم الانحياز كان ايجابيا، حيث ابدى الوزير التركي استعداداً لفتح صفحة جديدة مع مصر وتجاوز خلافات الماضي وقد ابدينا استعداداً لذلك ولكن المهم ان تنسيق الافعال مع الاقوال .

‎واضاف شكري ان سياسة مصر ليست جامدة ولا تبادر بالعداء لاحد وان مصلحتها فى اقامة علاقات مع الدول الاخري فى المحيط الاقليمي والدولي وفق المبادئ المستقرة فى ميثاق الامم المتحدة وقواعد التعاون الدولي ‎وعن تأثير تحسن العلاقات المصرية التركية على جماعة الاخوان فى تركيا اكد القيادي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين خالد الزعفراني فى تصريحات خاصة ل (الزمان ) ان الاخوان يعرفون منذ مدة طويلة ان وجودهم فى قطر وتركيا هو بشكل مؤقت . ‎واستبعد الزعفراني ان يتم التضييق على جماعة الاخوان المسلمين فى تركيا وان التضييق سوف يقتصر فقط على النوافذ الاعلامية ،واضاف ان العلاقة بين الاخوان وبريطانيا علاقة استراتيجية على عكس العلاقة بينهم وبين كل من قطر وتركيا .

‎وفى دراسة نشرها المعهد المصري للدراسات الاستراتيجية اكد الفلسطيني سعيد الحاج ان هناك عدة عوامل تدفع فى اتجاه تقارب مصري تركي فى مقدمتها عدم قدرة اى من البلدين وخاصة تركيا تجاهل الاخر فضلا على ان الاتجاه العام فى تركيا يميل الى مراجعة السياسة الخارجية التركية .‎الى ذلك كشف مصدر بالدعوة السلفية طلب عدم ذكر اسمه ان الشيخ محمد اسماعيل المقدم احد قادة الدعوة السلفية سافر الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج بعدة ايام حيث ناقش مع قادة المؤسسة الدينية فى السعودية ازمة المد الشيعي فى مصر والعالم الاسلامي خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له السعودية من جانب ايران .

‎واضاف المصدر انه تم الاتفاق خلال الزيارة على حصول الدعوة السعودية على دعم مالي لاعادة نشر التيار السلفي بشكل واسع لمواجهة المد الشيعي .

‎ياتي هذا فى الوقت الذي تجددت فيه المواجهات بين قيادات شيعية وسلفية بعد نشر ائتلاف سلفية على مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية بين قيادي شيعي وفتاة مجهولة تكشف تلقي الشيعة اموالا من الخارج بطرق غير شرعية لنشر التشييع فى مصر.

‎ فى السياق ذاته اكد وليد اسماعيل مؤسس ائتلاف الدفاع عن الصحب وال البيت فى تصريحات خاصة للزمان انه سوف يتوجه الاربعاء القادم الى مشيخة الازهر لتقديم بيان بأسماء الازهريين الذين يدعون الى التشيع بين المصريين بالادلة الدامغة واعرب أسماعيل عن امله فى اتخاذ مشيخة الازهر اجراءات حيال هذا الموضوع